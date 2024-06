Agențiile de turism susțin că tarifele pe litoralul românesc au scăzut anul acesta

Tarifele pentru cazare pe litoralul românesc au crescut cu 8%, în acest an faţă de 2023, iar gradul de ocupare este de 85%, de Rusalii, când peste 80.000 de turişti sunt aşteptaţi la malul mării, se arată într-un comunicat de presă al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), transmis miercuri AGERPRES.

Cele mai căutate staţiuni de pe Litoral sunt Mamaia, Eforie şi Venus, iar în context se înregistrează o creştere cu 20% a cererii, în luna iunie a acestui an, faţă de iunie 2023.



Potrivit ANAT, atracţiile din zonă, noile investiţii în hoteluri, creşterea cererii pentru hotelurile cu all inclusive, o imagine mai bună a litoralului românesc dar şi vremea foarte caldă au determinat această creştere.



La ora actuală, pentru Rusalii, agenţiile de turism membre ANAT, specializate pe litoralul românesc, înregistrează un grad de ocupare de 85%, peste 80.000 de turişti urmând să-şi petreacă minivacanţa din weekend. Este o creştere şi faţă de 1 iunie, Ziua Copilului, când, de asemenea, a fost un grad de ocupare mai mare decât anul precedent, de circa 70%, iar mai ales după 15 iunie numărul sejururilor a crescut considerabil.



În prezent, există încă promoţii last minute sau oferte speciale precum "plăteşti 6 nopţi, stai 7". Datorită tarifelor mici, de extrasezon, este posibil ca numărul de rezervări să crească în continuare pentru minivacanţa de Rusalii dar şi pentru finele lunii iunie, susţine sursa citată.



"O altă veste bună este că în sudul litoralului, în Mangalia şi staţiunile care aparţin de municipalitate (Neptun-Olimp, Jupiter, Cap Aurora, Venus şi Saturn) parcarea este gratuită şi în acest sezon", se menţionează în comunicat.



Potrivit patronatelor din turism, de Rusalii, tarifele practicate de către hotelieri pornesc de la 130 de lei camera/noapte, la un hotel de 3 stele din Jupiter, respectiv 140 de lei/noapte la un hotel de 4 stele din Saturn.



Pentru un pachet "All inclusive" la un hotel de 3 stele din Mamaia, o cameră dublă costă 549 lei/noapte, în timp ce la un hotel de 4 stele din Neptun se achită 494 lei camera dublă/noapte.



În acelaşi timp, o noapte într-o cameră la un hotel de 4 stele din Eforie Nord costă 340 de lei, tarif în care intră plajă privată şi şezlongurile.



În ceea ce priveşte sejururile, ANAT notează că, în minivacanţa de Rusalii, pentru trei nopţi cu "all inclusive", la un hotel de 4 stele din Mamaia tariful este porneşte de la 1.436 lei/persoană, în timp ce pentru două nopţi, cu mic dejun, la un hotel de 3 stele din Eforie Nord, preţul este de 220 lei/persoană.



De asemenea, 743 lei/persoană costă un sejur de trei nopţi, cu demipensiune, la un hotel de 3 stele, în staţiunea Venus



Pe segmentul balnear, tarifele pleacă de la 424 lei/persoană, un sejur de două nopţi, cu pensiune completă, la un hotel de 3 stele din Călimăneşti-Căciulata şi ajung la 1.150 lei/persoană - sejur de trei nopţi, cu demipensiune, la un hotel de 4 stele, în Băile Herculane.

