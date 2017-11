Romanii se muta in online pentru shopping, profitand de beneficiile aduse de diversitatea ofertelor, noutatea produselor, preturile cele mai bune si, nu in ultimul rand, de economia de timp, iar categoria fashion este unul din domeniile cu cele mai mari cresteri prognozate in e-commerce-ul local. In perioada ianuarie – octombrie 2017, media numarului de comenzi online plasate, pe luna, de un client, pe Fashiondays.ro a crescut cu 9%, fata de perioada similara din anul precedent, potrivit celei mai recente analize a obiceiurilor de cumparare ale clientilor Fashion Days.

La nivel regional, in primele zece luni ale anului, un client Fashion Days din Romania si Ungaria a plasat, in medie, 4 comenzi, in timp ce un client din Bulgaria a plasat aproximativ 4,5 comenzi. O comanda a inclus peste doua produse in fiecare dintre cele trei tari in care este prezent Fashion Days, astfel: in Romania – 2,21, in Bulgaria – 2,06, iar in Ungaria – 2,29 de produse per comanda. Aplicatia de mobil este cel mai intens utilizata pentru achizitii in Romania...