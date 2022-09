Agenția de marketing digital și comunicare Ideologiq lansează Quadratiq, o nouă divizie de E-Commerce și Data Science dedicată companiilor care vor să se extindă sau să își consolideze poziția în zona de e-commerce B2C sau B2B, în Europa Centrală și de Sud-Est.

Noua divizie va prelua întreg portofoliul de e-commerce al agenției, alcătuit predominant din clienți ce activează pe segmentul B2B, segment în care echipa Ideologiq are deja o experiență vastă, acumulată pe parcursul ultimilor zece ani. În plus, Ideologiq este o agenție regională de marketing digital și comunicare, ce activează atât pe teritoriul României cât și în Moldova, Grecia, Cipru, Croația, Slovenia, Bulgaria, Ungaria și Serbia.

Noua divizie Ideologiq va fi condusă de Raluca Negrea, Managing Partner Quadratiq, divizia E-Commerce and Data Science Ideologiq.

“În 2021, când e-commerce-ul în cele 37 de state europene a crescut cu 13%, estul Europei a înregistrat creșteri care au depășit în unele cazuri 35%. Favorizat de contextul pandemiei și impulsionat de investițiile făcute de jucători importanți, acest salt are ca rezultate dezvoltarea infrastructurii necesare shoppingului online, respectiv crearea de noi comportamente de achiziție în rândul utilizatorilor. În plus, piețele din regiunea noastră sunt și zona cu cel mai mare potențial de creștere: doar 46% dintre utilizatorii de internet au făcut cumpărături online în 2021”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Raluca Negrea, Managing Partner Quadratiq, divizia E-Commerce and Data Science Ideologiq.

Raluca Negrea a deținut anterior poziția de Country Manager România și Bulgaria la 2Performant. Ca fondatoare și parteneră în mai multe companii de marketing şi tehnologie, Raluca a condus echipe multidisciplinare în proiecte cross-country, cu atenție pe pieţele din Europa Centrală şi de Est. De asemenea, este licenţiată în Știinţele Comunicării, la Facultatea de Comunicare a Universităţii Bucureşti, şi are un MBA de la Maastricht School of Management (2013-2015).

Divizia de E-Commerce și Data Science este formată din specialiști în consultanță, strategie, programare, marketing, media și comunicare. În activitatea acestei noi divizii sunt implicate toate birourile Ideologiq aflate în Europa Centrală și de Sud-Est. Astfel, indiferent de țara de origine a companiei, clienții au acces la întreaga experiență și resursele Ideologiq din toată regiunea.

Citeste si: eCommerce-ul românesc, după 6 luni de război: analiză MerchantPro

“Această divizie s-a născut din credința noastră că regiunea Europei centrale și de sud-est are un potențial de business foarte mare, care devine evident pe măsură ce cunoști îndeaproape piețele care o compun. Suntem activi în regiune de ani de zile, pentru branduri internaționale, alături de care am devenit foarte buni construind soluții cap-coadă, captând oportunități și dezvoltând piețe noi. Cu noi, clientul care vrea să facă primii pași într-o piață pe care nu o cunoaște are liniștea că nu începe de la zero”, a adăugat Adrian Ichim, fondator și partener Ideologiq.

Lansarea diviziei de E-Commerce și Data Science, Quadratiq, continuă procesul de extindere a agenției Ideologiq. La începutul anului 2022 Ideologiq anunța lansarea diviziei de marketing și management sportiv Atletiq.

Citeste si: Câciu: Evoluția economiei în trimestrul II se datorează companiilor...

Primii noi clienți ai diviziei Quadratiq sunt Elbi Electric & Lighting (eCommerce B2C) și respectiv Flip.ro (eCommerce B2B).

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: