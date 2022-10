Innoship, compania românească de tehnologie care automatizează procesele de livrare ale comercianților, a semnat o nouă rundă de finanțare, care îi va permite să se extindă mai rapid la nivel regional și să lanseze noi linii de business.

”Am semnat o rundă de finanțare de tip private equity cu un fond de investiții din străinătate. Noi eram în procesul de ridicare a unei runde de finanțare de tip venture capital, moment în care au venit mai multe oferte din zona de private equity. În urma acestei runde, fondul de investiții străin va deține un pachet majoritar de acțiuni din companie”, precizează Daniel Nicolae, CEO și co-fondator Innoship, într-un interviu acordat wall-street.ro în cadrul conferinței European Digital Commerce, powered by VTEX.

*reprezentantul Innoship nu a putut oferi deocamdată numele fondului de investiții, un anunț oficial urmând a fi făcut în perioada următoare

Reprezentantul Innoship precizează că actualii co-fondatori vor rămâne acționari și vor prelua posturi de coordonare la nivel regional.

”Fondul de investiții are deja o investiție în Polonia, într-un jucător complementar cu noi, și a mai semnat recent o finanțare într-un jucător din Cehia, la fel, complementar cu activitatea noastră. Mergem împreună mai departe în acest parteneriat pentru a crea un jucător regional în managementul livrărilor”, explică Daniel Nicolae.

Această finanțare, precizează Nicolae, va accelera extinderea la nivel internațional, echipa Innoship urmând să își dubleze numărul de angajați până la final de 2023, de la 25 de angajați în prezent, la 50. De asemenea, Innoship va lansa și noi linii de business, mergând în zona de automatizare a zonei de back office.

„Vom avea și linii de business noi, un exemplu fiind dezvoltarea de automatizări în zona operațională de interacțiune cu curierul, opțiunea de a valida livrarea, verifica factura emisă de curieri sau o automatizare în ceea ce privește calculul performanței curierilor la nivel de luna, raportat la condițiile contractuale agreate”, adaugă Daniel Nicolae.

Înființat în 2019 de Daniel Nicolae, Andrei Paul, Dan Ungureanu și Robert Tanase, Innoship este un start-up de tehnologie care automatizează livrările pentru magazinele online. Fondul de venture capital Gapminder și antreprenorul Cătălin Grigorescu sunt, de asemenea, investitori ȋn Innoship. Runda precedentă de finanțare a fost primită de Innoship în august 2020, în valoare de 550.000 de euro.

