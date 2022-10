Rețeaua easybox numără 3500 de unități în România și alte peste 700 în Ungaria și Bulgaria. Expansiunea rețelei easybox la nivel național și internațional este un pilon principal al strategiei Sameday de a le oferi cumpărătorilor online o experiență de consumator îmbunătățită și partenerilor săi mai multe opțiuni pe segmentul livrărilor din last-mile, precum și accesul la piețe noi.

easybox, soluția de livrare de tip self-service dezvoltată de Sameday în urmă cu patru ani, constituie primul serviciu pe care compania de curierat îl testează în piața bulgară începând cu luna noiembrie a acestui an. Astfel, operatorul român de servicii de curierat continuă procesul de internaționalizare și exportă la Sud de Dunăre know-how-ul construit în România și Ungaria.

Compania a investit în închirierea și automatizarea unui centru logistic local la Sofia, în soluții software și își propune să încheie anul financiar cu 250 easybox-uri active în Bulgaria.

În vederea extinderii rețelei easybox, compania de curierat românească a încheiat deja parteneriate cu principalii retaileri din Bulgaria, care vor găzdui automatele de livrare Sameday. Astfel, compania următește menținerea promisiunii easybox de a crea o experiență de livrare desăvârșită, caracterizată de flexibilitate, control asupra timpului, predictibilitate și confort.

Evoluția easybox în piața din România în cei patru ani trecuți de la inaugurarea primului locker îmi dă încredere în decizia pe care am luat-o privind lansarea operațiunilor noastre în Bulgaria. Dintr-un serviciu necunoscut am reușit să transformăm easybox într-un standard pentru industria de curierat locală și pentru e-commerce. Am convingerea că gradul de tehnologizare al serviciului și beneficiile nete pe care le aduce clienților noștri vor genera același efect pozitiv și în piața din Bulgaria.

Lucian Baltaru, Fondator Sameday și CEO Sameday Group