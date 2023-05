Cercetarea comandată de compania de curierat Sameday, realizată pe 800 de persoane din mediul urban, arată că 84% dintre aceștia realizează cumpărături online cel puțin o dată pe lună, iar 20% dintre aceștia aleg opțiunile de comerț electronic o dată pe săptămână sau chiar mai des. În același timp, retailul tradițional este vizitat de 88% dintre respondenți cel puțin o dată pe săptămână. Datele studiului demonstrează oportunitatea de dezvoltare a comerțului electronic și nevoia unei atenții sporite acordate de magazinele online tacticilor de retenție a clienților.

Clienții magazinelor online au așteptări ridicate de la companiile care le livrează coletele. Potrivit studiului Sameday, peste 80% dintre consumatorii din mediul urban, își doresc respectarea promisiunii de livrare de către compania de curierat și oferirea de informații privind ziua și ora livrării. De asemenea, pentru a răspunde nevoii clienților, curierii trebuie să acorde atenție manipulării coletelor. 84% dintre cumpărătorii online sunt de părere că integritatea coletului este importantă, iar în cazul oricăror probleme este necesară soluționarea rapidă a sesizărilor.

Conform cercetării comandate de compania de curierat și realizată pe 800 de persoane, preferința pentru easybox este de 48%, față de 28% pentru livrarea la ușă, cea din urmă opțiune înregistrând o scădere de 11% puncte procentuale față de anul trecut. Astfel, este pentru prima dată când, în mediul urban, easybox depășește opțiunea pentru livrarea la adresă, atât în termeni de utilizare, cât și ca preferabilitate.

„Raportat la alte metode de livrare out-of-home, easybox rămâne soluția preferată de cumpărătorii online, 85% dintre respondenți spunând că preferă lockerele automate vs. 15% în locul soluțiilor de tip pick-up & drop off. Un procent de 68% dintre respondenții cercetării afirmă că opțiunea de livrare în easybox le influențează decizia de cumpărare. Altfel spus, 68% prioritizează magazinele online care oferă livrare în easybox.”, precizează reprezentanții Sameday.

Studiul a evidențiat, de asemenea, că retururile și preferințele legate de easybox au crescut semnificativ în comparație cu anul precedent, în timp ce returnările la adresa fixă au scăzut considerabil. Aceasta sugerează faptul că oamenii preferă comoditatea de a-și putea preda retururile într-o locație sigură și accesibilă, în loc să aștepte un curier la domiciliu. Metoda preferată de retur este cea la easybox, cu 42% dintre respondenți optând pentru aceasta, în creștere față de 25% înregistrat în 2022.

În prezent, în România, este un easybox la 5000 de persoane, cu o medie în orașe de 3 minute de mers pe jos între două lockere. Respondenții studiului au menționat că proximitatea este definitorie în decizia de folosire a unui locker. Mai mult, consumatorii care nu sunt utilizatori de easybox spun că motivul principal pentru care nu folosesc easybox este legat de lipsa proximității. Rețeaua easybox numără în prezent 3800 de unități în România, iar Sameday are în plan continuarea expansiunii acesteia.

În luna martie a acestui an Sameday a lansat serviciul de retur la easybox, funcționalitate care poate fi integrată în platforma de e-commerce a oricărui client magazin online. Cu ajutorul acestei integrări dezvoltate de compania de curierat, clienții magazinelor online pot returna produsele. Înregistrează cererea online, primesc un cod PIN pe care îl pot folosi pentru a deschide o cutie la orice easybox, de unde va fi preluat de curierii Sameday și returnat la magazinul de unde a fost achiziționat.



Procesul nu necesită imprimarea de etichete sau completarea de formulare în format tipărit de către consumatori. Sameday oferă această soluție antreprenorilor în mod gratuit până la finalul anului 2023 și extinde perioada de activare a serviciului până la data de 31 iulie, astfel încât clienții și consumatorii să aibă timp să testeze serviciul fără costuri adăugate.

