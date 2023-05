Wall-street.ro organizează, pe 21 și 22 septembrie, evenimentul „ecomTEAM 2023 - Is your online shop ready to go global?”, ediție ce se va concentra pe extinderea la nivel internațional a magazinelor online românești, dar și pe dezvoltarea cât mai accelerată a acestora la nivel local. Președintele și cofondatorul Ecommerce Europe, Wijnand Jongen, sau Filip Susfal, Business Development Specialist Allegro, sunt printre speakerii de top confirmați la ediția din acest an, ce se va desfășura la Qosmo Hotel din Brașov.