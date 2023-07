Seria interviurilor Faces of Romanian eCommerce, organizate de ecomTEAM și retail.ro, continuă. În episodul de astăzi am stat de vorbă cu Laurențiu Miu, E-com Channel Business Development Lead Unilever. Aflați în materialul de mai jos cum este văzut comerțul online în organizația pe care o reprezintă.

Proiectul Faces of Romanian Ecommerce este organizat de către ecomTEAM, unul dintre cele mai mari evenimente de e-commerce din regiune, și retail.ro, publicație online dedicată promovării industriei, și își propune să afle cum este văzută zona de e-commerce în organizațiile în care nu reprezintă principalul canal de vânzare.



Laurențiu Miu și-a început activitatea în vânzări în 2010, fiind persoana de legătură dintre clienți și Unilever, pentru categoriile Home Care, Personal Care și Foods. În 2016 a făcut trecerea către trade marketing în categoriile foods și refreshments, conducând echipa care gestiona relația cu distribuitorii și comercianții.

În e-commerce și-a făcut intrarea în 2020, o tranziție ușoară, consideră el, având în vedere experiența acumulată anterior și faptul că era încă din 2015 un utilizator înrăit al platformelor de cumpărături online.

„Ziua de lucru începe cu planificarea agendei, alocând timp atât pentru prospecțiile zilnice de piață în online, cât și pentru vizitele săptămânale în magazine. Îmi place să urmăresc trendurile din toate piețele, nu doar cele în care noi activăm. În fiecare zi îmbin activități operaționale cu research și analize calitative, iar două momente extrem de importante ale zilei sunt discuțiile cu partenerii noștri și întâlnirile cu echipa, care includ sesiuni de lucru și brainstorming”, precizează Laurențiu Miu în cadrul interviurilor Faces of Romanian eCommerce, organizate de ecomTEAM și retail.ro.

Wall-street.ro organizează, pe 21 și 22 septembrie, evenimentul „ecomTEAM 2023 - Is your online shop ready to go global?”, ediție ce se va concentra pe extinderea la nivel internațional a magazinelor online românești, dar și pe dezvoltarea cât mai accelerată a acestora la nivel local. Președintele și cofondatorul Ecommerce Europe, Wijnand Jongen, sau Filip Susfal, Business Development Specialist Allegro, sunt printre speakerii de top confirmați la ediția din acest an, ce se va desfășura la Qosmo Hotel din Brașov. Înscrie-te AICI.

Reprezentantul Unilever consideră că e-commerce-ul este total diferit în prezent, față de momentul în care a intrat în această industrie, perioada pandemiei aducând schimbări semnificative.

„Tehnologia a fost îmbunătățită și experiența de shopping online a devenit mult mai accesibilă de pe orice device. Magazinele online au acum ca prioritate personalizarea ofertelor și îmbunătățirea experienței pe care o au consumatorii în online, fie că vorbim despre ușurința utilizării platformelor sau promptitudinea și eficiența relațiilor cu clienții înainte și după efectuarea unei achiziții. S-au dezvoltat mult marketplace-urile, oferind consumatorilor o gamă mult mai largă de produse, dar și ajutând astfel afacerile locale să se dezvolte, oferindu-le oportunitatea de a încerca acest model de comerț”, precizează Laurențiu Miu.

În ceea ce privește conceptul de omnichannel, reprezentantul Unilever menționează că este importantă oferirea unei experiențe cât mai plăcute, indiferent de mediul în care clientul se află, iar o experiență plăcută într-un magazin fizic trebuie să fie la fel și în magazinul online, atât pe desktop, cât și pe mobil.

„Există multe tipuri diferite de comportament al clienților ancorați în e-com. Există clienți care fac research online și cumpără offline, alți clienți care fac research offline și caută un preț mai atractiv în online, precum și cei care compară prețurile din ambele medii. Din aceste motive este foarte important ca experiența clienților să fie una cât mai plăcută, indiferent de mediul în care se află”, adaugă Laurențiu Miu.

Reprezentantul Unilever punctează ideea conform căreia e-commerceul este mult mai popular în rândul consumatorilor tineri, generațiile Z și millennials, însă aduce în discuție și faptul că se observă o creștere și în rândul celorlalte generații.

„Cu siguranță putem spune că piața din România este foarte tânără și în curs de dezvoltare. În piețe mai mature, obiceiul de shopping online face parte deja din rutina oamenilor și este foarte răspândit pe teritorii mari, în timp ce la noi se concentrează în zonele urbane mari (București, Cluj, Iași). Dacă ne îndreptăm atenția către categoriile de produse preferate, sunt multe asemănări, însă, în piețele mature cumpărăturile zilnice și livrările de mâncare sunt mult mai folosite. În România, canalele dominante pentru acest tip de cumpărături sunt, în continuare, cele fizice”, adaugă Laurențiu Miu.

În acest moment, pe partea de e-commerce, Unilever se concentrează pe consolidarea portofoliului de clienți, dar și a mixului de produse pretabile. Obiectivele principale ale companiei sunt implementarea de idei și tehnologii noi, care să ajute la oferirea a cât mai multă informație consumatorilor despre brandurile și produsele Unilever.

Citeste si:

Wall-street.ro organizează, pe 21 și 22 septembrie, evenimentul „ecomTEAM 2023 - Is your online shop ready to go global?”, ediție ce se va concentra pe extinderea la nivel internațional a magazinelor online românești, dar și pe dezvoltarea cât mai accelerată a acestora la nivel local. Președintele și cofondatorul Ecommerce Europe, Wijnand Jongen, sau Filip Susfal, Business Development Specialist Allegro, sunt printre speakerii de top confirmați la ediția din acest an, ce se va desfășura la Qosmo Hotel din Brașov. Înscrie-te AICI.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Armand s-a alăturat echipei Wall-street.ro în anul 2016, an în care a și finalizat cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion . De-a lungul timpului a acoperit domenii precum FinTech, Finanțe-Bănci și Fiscalitate. A pus umărul timp de patru ani la consolidarea proiectului Future Banking , dedicat industriilor FinTech și digital banking, din poziția de Head of Growth. Tot în cadrul aceluiași proiect a dat startul emisiunii FinTech Friday,... Mai multe articole scrise de Armand Iliescu »

Te-ar putea interesa și: