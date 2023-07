În e-commerce, viteza, agilitatea și informația sunt esențiale, iar abilitatea de a reacționa rapid la diverse evenimente sau factori este cea care face diferența față de alte canale, consideră Eduard Metea, Ecommerce Manager L’Oréal. Într-un interviu acordat ecomTEAM, în cadrul proiectului Faces of Romanian eCommerce, desfășurat de wall-street.ro și retail.ro, acesta prezintă viziunea sa asupra industriei de e-commerce și planurile L’Oréal pe acest segment.

Proiectul Faces of Romanian eCommerce este organizat de către ecomTEAM, unul dintre cele mai mari evenimente de e-commerce din regiune, și retail.ro, publicație online dedicată promovării industriei, și își propune să afle cum este văzută zona de e-commerce în organizațiile în care nu reprezintă principalul canal de vânzare.

Eduard Metea povestește că a început să exploreze zona de e-commerce în 2018, în poziția de Marketing Manager pentru MAC Cosmetics, în cadrul Estée Lauder. Ulterior, spre finalul lui 2019, a făcut trecerea către 100% ecommerce în cadrul eMAG, unde s-a ocupat de strategia go-to-market online pentru cele 24 de branduri Procter & Gamble România.

„Experiența anterioară din retail, beauty, FMCG și ecommerce m-a pregătit pentru poziția actuală de Ecommerce Manager în cadrul L’Oréal România. În prezent, rolul meu este de a maximiza eforturile, informațiile și resursele noastre pentru a crea o strategie de e-commerce care să armonizeze specificul categoriilor și brandurilor și să genereze o interacțiune cât mai potrivită cu consumatorul în mediul online – exact așa cum și când își dorește consumatorul”, precizează Eduard Metea.

Fiecare zi a sa începe cu monitorizarea ultimelor știri și informații din piața omnichannel, în toate formatele sale și monitorizarea activităților companiei și ale categoriei de beauty, în special a clienților principali de e-commerce.

„Continuăm cu analize, studii, audituri și implementăm campanii cu principalii clienți cu care colaborăm. Ziua este formată dintr-un mix de discuții și proiecte interne cu întreaga echipă care se ocupă de creșterea e-commerce-ului pentru brandurile L’Oréal România, dar și discuții externe cu partenerii noștri, în care implementăm activările propuse, negocieri, prezentări, brainstorming-uri și diverse business case-uri pentru eficientizarea și optimizarea constantă a business-ului nostru în ruta sa către consumatori”, adaugă Eduard Metea.

Faces of Romanian eCommerce Cum vede piața de e-commerce în prezent

Piața de e-commerce se află în continuare pe un trend de creștere și adoptare accelerată, consideră reprezentantul L’Oréal. Diferența dintre România și țările dezvoltate în adoptarea ecommerce-ului din totalul retail-ului se reduce rapid, iar pentru L’Oreal Europa, România este una dintre țările cu cele mai rapide evoluții și cu o contribuție semnificativă la creștere.

„În ultimii trei ani, ponderea vânzărilor în e-commerce pentru L’Oréal România a trecut de la one digit la double digit, iar aceste rezultate de creștere anuală peste piață ne motivează să continuăm creșterea accelerată în toate categoriile în care activăm”, adaugă Eduard Metea.

Ascultarea și înțelegerea consumatorilor este cel mai important pas pe care un brand trebuie să-l facă pentru a crea o comunitate solidă, consideră acesta. În cadrul L’Oréal, Metea adaugă că acest obiectiv este îndeplinit cu ajutorul studiilor de consumatori, analizelor și focus grupurilor, care îi ajută să înțeleagă așteptările și percepțiile consumatorului pentru o categorie, produse și branduri.

„Este esential să evaluăm așteptările specifice ale consumatorilor de la brandurile care își comercializează produsele în mediul online. Studiile arată că acum, mai mult ca oricând, în contextul inflaționist, consumatorii vor să achiziționeze produse de la branduri de încredere la prețuri corecte. Un studiu recent efectuat pe un grup de utilizatori de internet a demonstrat că factorii care sporesc semnificativ experiența de cumpărare includ siguranța, tratamentul corect și controlul în procesul de cumpărare. Astfel, brandurile care răspund cu succes acestor așteptări ale consumatorului reușesc să-l convingă să cumpere și apoi să-i câștige loialitatea”, adaugă Metea.

Un alt aspect important pentru consumatorul român prezentat de L’Oréal este eficientizarea timpului dedicat cumpărăturilor. Prin urmare, adaugă acesta, abordările de tip „one stop shop” devin din ce în ce mai populare, permițând consumatorilor să adauge produse din mai multe categorii într-un singur coș de cumpărături online. De asemenea, abordările care încurajează frecvența/recurența sunt din ce în ce mai accesibile.

„Mai departe, pentru a menține o bază de consumatori activi în mediul online este necesar să creezi noi momente de recumpărare a produselor preferate, precum și evenimente de e-commerce inspiraționale. Acestea vor ajuta clienții să descopere noi produse complementare și să interacționeze cu valorile brandului, în timpul procesului de cumpărare”, adaugă Eduard Metea.

Faces of Romanian eCommerce: Cum ar trebui să arate o strategie de omnichannel?

Studiile disponibile despre consumatorii care cumpără categoriile de beauty și din mediul online, explică Metea, arată că, înainte de a lua o decizie de cumpărare, consumatorii interacționează cu multiple surse din care își iau informația atât online, cât și offline.

„Cele mai importante surse sunt informațiile primite de la prieteni/cunoștințe (WOM), căutările pe Google, website-urile retailerilor, eșantioanele de produse primite fie în magazine, fie în mediul online și reclamele din mediul online sau de la TV. Ca trenduri, social commerce-ul este un nou "canal" de e-commerce din ce în ce mai popular - consumatorii îmbină cât mai mult utilul cu plăcutul și urmăresc eficientizarea timpului”, precizează Eduard Metea.

Astfel, ne putem imagina călătoria consumatorului de beauty de la momentul în care descoperă un produs într-un magazin fizic sau chiar pe Tik Tok, cum poate ajunge să îl testeze într-un salon, să îl cumpere dintr-o farmacie și să descopere o rutină completă online în paginile de produs unde poate citi, documenta și completa rutina sa printr-o achiziție online. Astfel, deși achiziția are loc atât online, cât și offline, ea vine după un cumul de touchpoints și experiențe omnichannel ce au contribuit împreună la decizia finală de cumpărare, confom reprezentantului L’Oréal.

„Brandurile au misiunea de a găsi ruta către consumator acolo unde acesta dorește să cumpere, unde acesta alege să își petreacă timpul și, poate cel mai important, în momentul și în locul unde acesta se simte cel mai pregătit să cumpere”, adaugă Eduard Metea.

În cazul categoriilor de beauty, acesta explică faptul că este esențial să pornim de la studiile de consumatori care analizează și ne oferă informații despre călătoria consumatorilor, de la conștientizarea existenței brandului până la conversie/achiziție, să studiem diferențele dintre categorii și apoi să ne asigurăm că pentru fiecare sursă de informație/inspirație care îl influențează pe consumator avem o strategie clară în care suntem vizibili și cu mesajele potrivite despre branduri.

De exemplu:

dacă un consumator este în Google search și caută informații despre produse de îngrijire a tenului, să ne asigurăm că suntem prezenți cu advertising și direcționarea către magazinul online;

dacă avem un consumator care ajunge în site-urile retailerilor pentru a se documenta înainte de achiziție, să ne asigurăm că avem conținutul potrivit pentru a-l aduce mai aproape de conversie;

dacă avem un consumator în magazine, să ne asigurăm că avem un program de eșantioane gratuite, astfel încât după testarea produsului să poată achiziționa produse din online.

„Obiectivul este ca, indiferent de mediul cu care consumatorul interacționează, să primească informațiile de care are nevoie, dar care să-l ducă și mai departe în procesul de la cunoașterea brandului la achiziția produselor”, explică Metea.

Cum arată consumatorul român de e-commerce și care sunt investițiile pe care se concentrează L’Oréal

Reprezentantul L’Oréal vede consumatorul român din e-commerce-ul de beauty ca apreciind libertatea și timpul în detrimentul exclusiv al prețului, atenția sa mutându-se de la preț la rezultatul ecuației(timp + efort + preț”, pe care o obține de fapt atunci când face o achiziție pe un anumit canal.

„În urma studiilor Eurostat asupra consumatorilor care au făcut cumpărături online în multiple categorii timp de 3 luni, se observă diferențe între consumatorii români și cei din țările vecine, din punct de vedere al comportamentului de consumatori. Mai exact, în România, cei mai mulți consumatorii efectuează 1-2 achiziții (48%), urmați de cei care fac cumpărături de 3-5 ori (41%), în timp ce doar 12% dintre aceștia au mai mult de 6 achiziții într-un interval de 3 luni. Spre deosebire de România, în Polonia sau Ungaria, splitul pe cele 3 frecvențe de achiziții este mai echilibrat, consumatorii având o distribuție aproximativ egală pe frecvențe diferite de cumpărare, deci cumpără mai des online”, adaugă reprezentantul L’Oréal.

Planurile de dezvoltare ale L’Oréal constă în menținerea pe un trend ascendent în ceea ce privește evoluția canalului de e-commerce, cu accent pe două direcții principale: sporirea vânzărilor în magazinele proprii de e-commerce: Kiehls și lancom.ro, dar și prin intermediul parteneriatelor strategice cu e-retailerii și cu „pure players”.

„Planul nostru de creștere implică activări și campanii cu focus atât pe educația despre frumusețe în mediul online și pe crearea de experiențe, precum evenimente de beauty, conținut special, aplicații de tip try-on în principalele platforme online; cât și prin oferte și rutine pe care consumatorul le caută în mediul online. În concluzie, direcțiile strategice pe care ne concentrăm pentru dezvoltarea canalului de e-commerce sunt: parteneriate strategice; analiza datelor și susținerea deciziilor conform datelor analizate, conținut și servicii, focus pe îmbunătățirea experienței consumatorilor, organizarea de evenimente și activări, toate în paralel cu atenția noastră constantă asupra dezvoltării echipei interne și a capabilităților de e-commerce”, adaugă Eduard Metea.

