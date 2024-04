"Nu cred că putem, fiindcă nu ne ajută dimensiunile. S-ar putea pe unii dintre noi să-i strângă, altora să le fie largi, o să rămânem aşa fiecare cu geaca lui, dar o să mergem împreună când le purtăm", a afirmat Tudose, la sediul BEC, unde a fost depusă lista comună cu candidaţii PSD PNL la europarlamentare.

Rareş Bogdan a replicat, la rândul său: "La mine pare palton".

"Este evident că nu putem să spunem că s-au armonizat toate problemele în toată ţara instantaneu. Lucrurile încep să funcţioneze. În fiecare zi apar conflicte mai puţine, după ce vor rămâne listele definitive, vor fi şi mai puţine, inclusiv depunerea celor de la locale. După cum vedeţi, sunt aici echipe şi de la PSD şi de la PNL, sunt intercalate şi n-am văzut pe nimeni bătându-se, nici măcar uitându-se urât. Lucrurile vor funcţiona în normalitate, poate chiar dacă le forţam, ca opinie personală, nu cred că ieşeau atât de bine. Vom intra în firesc, se vor vedea rezultatele, suntem la guvernare. Nu ne-am iubit întotdeauna, mai ales la început, dar lucrurile încep să funcţioneze, sunt optimist", a adăugat Mihai Tudose.

Rareş Bogdan a menţionat, la rândul său, că românii înţeleg de ce cele două mari partide s-au unit în acest moment într-o alianţă pentru a avea o forţă crescută la nivel european.

"Sigur că este extrem de important că românii, vedem în cercetările sociologice, în focus grupuri, înţeleg momentul pentru România, un moment complicat, din punct de vedere geopolitic, geostrategic, şi un moment pe altă parte de foarte bun augur, dacă ne uităm la investiţii, dacă ne uităm la fondurile europene", a spus Rareş Bogdan.

Cei doi au fost întrebaţi, în legătură cu replicile pe care şi le-au adresat de-a lungul timpului, cum Mihai Tudose va fi pe acelaşi afiş cu cel despre care spunea că "poartă chiloţii peste pantaloni".

Tudose a răspuns: "După cum vedeţi, nu-i mai are".

"Sigur că au fost replici. Nimeni nu le-a uitat. Important este să treci peste aceste lucruri şi să mergi înainte, gândindu-te la interesul mare, interesul ţării tale şi interesul partidelor tale şi al comunităţilor pe care primarii vor să le dezvolte", a răspuns Rareş Bogdan.

Mihai Tudose a adăugat că vor lucra împreună.

"Vom lucra împreună, pentru că eu sunt convins că nici domnul Rareş Bogdan nu va rata nicio ocazie, cu umor, că noi nu ne-am jignit, până la urmă, e o figură de stil cu Superman. A apreciat-o şi Rareş Bogdan. M-a sunat şi a spus: genială, să văd cum scap de ea acum. E apanajul nostru, suntem şi prieteni, am lucrat împreună, ne-am şi taxat când am avut impresia că am greşit, pentru că, nu-i aşa, uniunea s-a oficializat astăzi, ne-am armonizat. Dacă unul dintre noi o să creadă că celălalt nu respectă drumul drept indicat de partid, de lideri, îl va taxa pe celălalt, eu sunt convins. Asta face parte din farmecul vieţii, dar este o critică constructivă. Nu schimbăm nici gecile", a adăugat Mihai Tudose.

Sursa foto: Facebook/ Ludovic Orban