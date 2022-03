Un rezultat financiar peste așteptări, la care a contribuit și divizia de rezidențial a grupului, condusă de Beatrice Dumitrașcu, CEO-ul acestei divizii, cu care am stat de vorbă. Rezidențialul a fost vedeta pieței imobiliare în 2021, iar Beatrice cataloghează anul trecut ca fiind unul excepțional pentru grup și pentru divizia ei, în special prin prisma rezultatelor oficiale comunicate către Bursa de Valori București.

Beatrice Dumitrașcu se recomandă, deși nu o spune exact așa, ca un CEO atipic. Spune că funcția este rezultatul determinării personale, a munci și nu a fost un obiectiv, mai ales în condițiile în care încă îi place să se ocupe direct de cât mai multe aspecte ale afacerii.

Printre toate evenimentele care ne influențează lumea zilele acestea, ne-a mărturisit că a încercat să se documenteze, să se pregătească mai mult despre subiectul discuției noastre, acela de a înțelege viziunea femeilor ajunse în poziții de conducere.

„Mă gândesc că tendința de a încerca să vezi cum e o femeie versus un bărbat vine din perspectiva faptului că, peste tot în lume, sunt foarte puține femei care conduc. A fost amuzant pentru mine, pentru că eu fac parte din categoria oamenilor care sunt hands-on. Funcția nu a avut niciodată legătură cu ceea ce am făcut. Concret, tot timpul am fost fascinată de a face lucruri, de a merge înainte.

Am stat și m-am gândit: Ce a schimbat la mine parcursul acesta în care am primit o nouă titulatură? Răspunsul a fost: Nimic. Asta pentru că, și aici nu știu dacă este un defect sau o calitate, am fost mereu într-o competiție cu mine însumi”, ne-a spus Beatrice Dumitrașcu.

În business, relevant este ceea ce spui și faci, nu ceea ce ești

Beatrice recunoaște diferențele fundamentale dintre femei și bărbați, lucrurile care țin de natura fiecăruia, dar în ceea ce privește business-ul încearcă să transmită mesajul că trebuie diminuată cât mai mult importanța categoriei din care faci parte și să te concentrezi asupra business-ului.

Încercând descopăr ce diferențe vede ea în modul în care negociază cu femeile și/sau cu bărbații, CEO-ul diviziei de rezidențial de la One United Properties ne spune că nu abordează problema sexului partenerului de discuții și se concentrează pe tehnica de abordare a discuțiilor.

„Ține de individ. Eu cred că, indiferent dacă ești femeie sau bărbat, totul ține de nivelul tău de empatie, care poate fi mai sus sau mai jos, de calitățile tale de negociere, care pot fi mai mult sau mai puțin bune, iar rezultatele vin în funcție de cât de potrivit ești pentru poziția în care te afli, cât de bine știi ce vinzi.

Eu cred că ține de capacitatea ta de a purta o discuție și de empatie, pe care o poate avea oricine. Chiar și bărbații cei mai duri, care spun «vezi cât sunt de puternic?», pot fi primii care se emoționează la un film, la o dramă romantică, înaintea nevestelor. La finele zilei, contează bagajul fiecăruia, experiența pe care o are, personală și profesională”, mai spune Beatrice.

Șefa diviziei de rezidențial de la One United crede că performanța este cea care te aduce într-o poziție de conducere și nu categoria din care faci parte.

„Eu cred că modul în care femeile au ajuns să conducă business-uri, departamente, mai puțin decât bărbații este de conjunctură și de dorință. Eu sunt genul de om care a ajuns în această poziție fără să fi cerut să ajungă în această poziție. A contat trenul în care m-am urcat și performanța rezultată din dorința pe care am arătat-o, dar fără să mă gândesc că voi conduce ceva vreodată. Pur și simplu mi-am dorit întotdeauna să fac bine tot ceea ce fac”, ne-a mărturisit Beatrice.

Beatrice Dumitrașcu vine și cu un alt background în spate, care a învățat-o încă de mic copil să nu privească lucrurile prin prisma diferențelor. Prin urmare, consideră că relevanța în mediul de business nu trebuie să vină din faptul că există o femeie sau un bărbat în încăperea unde se negociază sau se discută afaceri, ci din ceea ce spune fiecare.

„Să spunem că mă aflu într-o cameră și sunt singura femeie. Ce pot face eu să-i schimb pe acei bărbați, dacă ei se uită la mine de ca și cum aș fi pe poziție de inferioritate numerică? Să ies în evidentă prin faptul că sunt singura femeie de acolo? Nu. Trebuie să fiu relevantă prin ceea ce spun și prin ceea ce fac.

De aceea spun că, diferențele pe care le văd între femei și bărbați sunt cele fundamentale. Dar chiar și dacă plec de acolo, nu pot face lucruri nici femeile fără bărbați, dar nici bărbații fără femei. Lumea a învățat că putem fi la fel cu toții, că și femeile pot conduce. Eu nu am perceput niciodată că o femeie este privită diferit de către un bărbat, dacă se află pe aceeași poziție”, ne-a mai povestit Beatrice.

Este fundamental greșit să crezi că nu poți fi egală cu un bărbat.

Întrebată dacă le-ar transmite femeilor din business să nu se mai gândească la faptul că sunt femei în cadrul unei întâlniri sau negocieri de afaceri, ea ne-a spus că este greșit ca o femei să plece de la acest gând.

„Eu cred că este fundamental greșit să crezi că nu poți fi egală cu un bărbat. Este posibil să existe și cineva care să gândească exact invers de cum gândesc eu, dar asta cred eu”, a subliniat Beatrice.

Interlocutoarea noastră crede însă că lucrurile se pot schimba în societatea noastră, iar diferențele de orice fel pot fi depășite.

„Evident că prejudecățile vin din ceva care s-a întâmplat, dar am trecut de la perioada în care exista sclavie, la o perioadă în care cu toții au mai multe șanse. Am trecut de la perioada în care căutam vrăjitoarele prin păduri ca să le judecăm, să le pedepsim, la faza în care le căutăm numerele de telefon să le chemăm să ne ghicească în palmă.

Ține și de felul în care suntem educați, pentru că multe dintre aceste probleme apar când ne sunt impuse. De exemplu, copiilor li se transmit unele lucruri, li se spune: nu te duce să te joci cu copilul acela că e nu știu cum”, ne mai spus Beatrice Dumitrașcu.

Motivația nu trebuie să vină doar cu avansarea în carieră

Beatrice Dumitrașcu ne spune că nivelul de determinare a rămas același ca la începutul vieții profesionale, când lucra ca „promoteriță” la un operator de telecomunicații. Cariera profesională se extinde mai mulți ani, din care 18 ani de experiență doar în domeniul imobiliarelor.

„Nu cred că am pierdut determinarea niciodată. E aceeași pe care o aveam și la 20 și ceva de ani, când eram o simplă promoteriță și împărțeam fluturași în fiecare campanie. La fel de motivată am rămas și când am devenit CEO. Da, responsabilitățile s-au mai schimbat, unele sunt mai mari, dar nivelul de determinare a rămas același, pentru că eu am fost mereu în competiție cu mine, nu cu altcineva”, ne-a mai dezvăluit Beatrice.

Legat de responsabilitățile unui CEO, ea spune că sunt într-adevărat mai mari, sunt zile în care ajungi mai târziu acasă sau seri în care mergi la somn cu gândul la ce ai de făcut a doua zi, dar totul ține de nivelul de implicare al fiecăruia.

„Funcția nu trebuie să te scutească de anumite responsabilități. Dacă ai ajuns într-o poziție de conducere, asta nu înseamnă că ai mai puține de făcut. Contează de cât de mult vrei să te implici în fiecare componentă a afacerii. Depinde de cât de multe aspecte vrei să te ocupi”, ne-a mai spus CEO-ul diviziei de rezidențial de la One United, care ne lasă să înțelegem că îi place să se implice și să controleze cât mai mult din ceea ce se întâmplă în divizia pe care o coordonează.

Tot timpul sunt pe telefoane când merg la manichiură

Pe lângă viața profesională agitată, Beatrice nu și-a neglijat nici viața personală, fiind mama a doi copii, unul de 19 ani, iar celălalt de 10, cu care încearcă să petreacă majoritatea timpului cât nu este la birou și în weekend-uri.

„Nu prea mai fac diferența între viața personală și cea de birou. Toate responsabilitățile le-am integrat în programul zilei. Dacă am o problemă de rezolvat în cadrul familiei, îmi fac programul de așa natură încât să o pot rezolva, iar în weekend încerc să îmi petrec cât mai mult timp în același loc cu familia, în special cu copiii.

Inițial eram foarte frustrată de faptul că parcă nu aveam suficient timp să stau cu ei, dar mi-am dat seama că nu trebuie să-mi fac mustrări de conștiință și că trebuie să găsesc o soluție. Atât eu cât și soțul meu încercă să petrecem cât mai mult timp cu ei și să fie în mod cât mai egal. De exemplu, cu cel mic facem cu schimbul să-l ducem dimineața la școală. Mai puțin în ultima lună când a fost nevoit să-l ducă mai mult soțul meu, iar acum a început să conteze mai mult ce spune el. Discut ceva cu cel mic și îmi spune: mai întâi să vedem ce părere are tati?”, se amuză ea.

Cât despre activitățile specifice unei femei, Beatrice ne spune că încearcă să se preocupe și de ele pe cât de mult posibil, printre toate celelalte responsabilități.

„Dacă îți propui să îndeplinești și aceste obiective, reușești. Cu o rată de cam 50% de succes”, se amuză ea. „Când sunt la manichiură stau de vorbă la telefon non-stop. Sunt într-o dinamică permanentă de dimineață până seara”.

Așa cum spuneam, Beatrice Dumitrașcu a intrat în „câmpul muncii” ca promoteriță la un operator de telecomunicații, la Connex, actualul Vodafone, job pe care-l descrie ca fiind cea mai bună școală pe care a făcut-o.

A cochetat și cu ideea de a face jurnalism și relații publice, dar s-a răzgândit destul de repede, după ce a descoperit că nu sunt domenii potrivite pentru ea. Chiar a renunțat la jobul „bine plătit de la Connex”, pentru a merge într-o agenție de PR, unde a descoperit că PR-ul din România nu este cel la care visa.

„Mi-am dat seama că PR-ul pe care-l învățasem eu pentru lucrarea mea de diplomă era cu totul diferit de ce am găsit. Mă gândeam că PR-ul este acea persoană de care și președintele unei țări ascultă, care se ocupă și de felul în care trebuie să-i stea cravata”, ne-a mai povestit Beatrice.

După această experiență s-a angajat la Anchor Group, unde a fost marketing manager, o altă companiei mare din piața imobiliară din România. A schimbat marketing-ul și a trecut către zona de vânzări, pentru că o vedea cu potențial mai mare de a face bani, și a trecut la CBRE | Eurisko (firmă de consultanță imobiliară)

A trecut apoi pe la Țiriac Imobiliare, Coldwell Banker, iar din 2013 face parte din echipa One United. A ocupat poziția de sales manager timp de o lună, după care postul s-a transformat în cel de CEO Residential Division în cadrul One United Properties.