Beatrice Dumitrașcu, One United Properties: Nevoia de spațiu locativ există pe toate segmentele de piață

În condițiile în care nu vor mai apărea alte șocuri, piața imobiliară locală are perspective foarte bune, cu potențial de dezvoltarea foarte mare, pe fondul unui deficit de spații locative vizibil, iar investitorii locali și străini sunt tot mai activi, construindu-și portofolii întregi pe care să le închirieze sau să le vândă, este de părere Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential în cadrul United One Properties.

Compania a început bine anul 2022, în condițiile în care anul 2021 a fost unul foarte bun dezvoltatorul pe care-l descrie ca fiind unul excepțional. Raportul financiar al One United Properties indica vânzări de 1,1 miliarde de lei, în timp ce profitul net, a fost de peste 506 milioane de lei, în creștere cu 186% față de 2020.

Pentru acest an, compania anticipa noi creșteri, în timp ce CEO-ul diviziei de rezidențial anunță scoaterea la vânzare a altor câteva mii de unități locative în acest an.

„Am intrat în acest an cu peste 800 de unități locative vândute, cam cât a construit One United Properties în toată perioada în care a început cu proiectele relevante, precum One Herăstrău Park, One Plaza și toate celelalte. În acest an avem unități locative spre vânzare în nouă proiecte ale One United Properties, care totalizează la 2.100 de unități, din care mai avem doar 340 de vânzare, adică în jur de 16% din total.

Trei proiecte au fost finalizate anul trecut, trei vor fi finalizate în acest an, iar trei vor fi livrate anul viitor. Anul acesta vor mai apărea la vânzare, din portofoliul nostru, alte 2.000 – 3.000 de unități”, ne-a dezvăluit Beatrice Dumitrașcu.

Potrivit ei, este dovada că avem o piață și că se fac multe tranzacții, cererea fiind stimulată atât de deficitul de spațiu locativ din România, dar și de investitorii locali și în special cei străini.

„E foarte bună piața, sunt foarte bune perspectivele. Noi nu avem o piață matură și, practic, este mai multă cerere decât ofertă. Intrând pe piață tot mai mult în segmentul mediu, pentru că avem proiecte precum Cotroceni Park, unde, din iulie și până în prezent am mai rămas cu 100 de apartamente dintr-un total de 900 scoase la vânzare, observăm că nevoia de spațiu locativ există pe toate segmentele de piață” ne-a explicat Beatrice Dumitrașcu.

Reprezentanta One United Properties crede că va începe să se schimbe și la noi dorința românilor de a fi proprietari ai locuințelor în care locuiesc, mai ales în condițiile în care generația tânără este mult mai mobilă.

„Este adevărat că, în România, oamenii sunt obișnuiți să fie proprietari, dar generația tânără care vine din urmă va atrage de la sine și piață de închirieri, pentru că ei sunt mult mai mobili, se mută dintr-un loc în altul în funcție de jobul pe care-l au și sunt deschiși ideii de a sta în chirie”, ne-a mai spus Beatrice Dumitrașcu.

România este un paradis pentru investitorii care vin aici să-și construiască portofolii pe care să le închirieze sau să le vândă

Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential, One United Properties

CEO-ul diviziei de rezidențial de la One United vede și o creștere a interesului de achiziții imobiliare cu scop investițional, atât în rândul populației, dar mai ales în rândul marilor investitori din afara țării.

„Există tipologii de investitori și mari și mici. Pentru mine investitor este și cel care cumpără un singur apartament pe care să-l închirieze. Sunt și investitori locali, dar și străini. Pe piață avem și investitori mari, care au portofolii de câteva mii de unități locative în alte țări din Europa, în țări unde oamenii stau în chirie de zeci de ani. Acolo, nivelul pieței a ajuns la o maturitate că nu mai poți să cumperi.

România este un paradis pentru investitori. Este o piață în creștere, iar investitorii pot veni aici și să-și construiască portofolii de proprietăți, pe care să le închirieze sau să le vândă. Acești investitori vin și către România, către noi, care-și doresc foarte mult să-și crească portofoliile. Ne întâlnim cu ei foarte des”, ne-a mai spus Beatrice Dumitrașcu.

Scumpirea materialelor de construcție nu are cum să nu se vadă în prețurile locuințelor

Referitor la creșterea prețurilor din ultimii doi ani, Beatrice Dumitrașcu indică și ea creșterea costurilor de construcție ca principal motiv de scumpire a locuințelor, iar dezvoltatorii nu au altă variantă decât aceea de a crește și ei prețurile.

„Prețurile au crescut și pentru că s-au scumpit materialele, forța de muncă, iar aceste creșteri unde ar putea să se vadă, dacă nu și în preț? Nimeni nu vrea să facă business și să vină cu banii de acasă. Este clar că vrea să marcheze un profit.

Este evidentă această nevoie de creștere de preț. Cum costul construcțiilor a crescut, atunci și prețurile locuințelor a crescut de la an la an”, ne-a mai spus CEO-ul diviziei de rezidențial al One United Properties.

Patronatele din construcții anunțau recent că preţurile materialelor au crescut cu 60-80% în februarie 2022, comparativ cu septembrie 2021.

Locuințele noi nu sunt neapărat mai mari, ci mai bine optimizate

În ultimul an și jumătate s-a vorbit despre o înclinare a cumpărătorilor de locuințe, către suprafețe mai mari, ceea ce ar fi determinat dezvoltatorii să ofere apartamente cu suprafețe mai mari, dar, la fel cum remarca și arhitectul Răzvan Puchici, senior managing partner în cadrul companiei de arhitectură CUMULUS, într-un interviu acordat Wall-Street.ro, și CEO-ul de la One United subliniază optimizarea spațiului construit și nu neapărat creșterea lui.

În viziunea ei, proiectele noi nu ies în evidență prin spațiile mai mari, ci prin calitatea construcțiilor, indicând apariția a mai multor proiecte care obțin tot felul de certificări verzi, inclusiv proiecte care sunt dezvoltate de One United Properties.

„Eu nu aș spune neapărat că avem locuințe noi cu suprafețe mai mari, ci sunt mult mai bine optimizate. De exemplu, un apartament care are o suprafață de 50 de metri pătrați mult mai bine optimizată din punctul de vedere al funcționalității se va vinde mai bine decât un apartament cu 70 de metri pătrați, dar din care 20 de mp sunt ocupați de un hol”, ne-a mai explicat ea.

Proiectele multi-funcționale sunt extrem de bine percepute de piață

One United Properties se uită și ei mai mult la tipul de dezvoltare mixtă, iar proiectul din Cotroceni se încadrează încadrează și ca proiect de regenerare urbană, care include pe lângă componenta rezidențială și spații de birouri și comerciale, dar CEO-ul diviziei de rezidențial al dezvoltatorului spune că astfel de investiții depinde de mai mulți factori. De la dimensiunile terenurilor disponibile, până la planurile de business.

„Este clar că dezvoltarea mixtă va avea mai mult succes. Proiectele multi-funționale sunt extrem de bine percepute de piață, decât o clădire simplă. Vedem asta și în proiectele noastre, unde am îmbinat diverse funcționalități. Chiar dacă oamenii nu muncesc în clădirile de birouri din complex, găsesc altceva în apropiere. Este mult mai plăcut să vii seara acasă și să ai în apropiere un restaurant în care să mănânci sau să ai un parc unde să stai pe o băncuță și să te bucuri de o înghețată.

Dar aceste investiții depind foarte mult de planurile de business ale fiecăruia. Dacă ai un teren de 5,8 hectare, cum avem noi la Cotroceni Park, este clar că locația îți permite să faci 70.000 mp de birouri, 20.000 de mp de comercial, care înseamnă cât o jumătate de mall, 900 de apartamente, plus o grămadă de spații verzi, piscine, restaurante și tot ceea ce-ți dorești”, ne-a mai explicat CEO-ul diviziei rezidențiale de la One United Properties.

Beatrice Dumitrașcu este de părere că proiectele de dezvoltare mixtă, dar și cele de regenerare urbană vor ajuta orașele să fie mult mai aerisite, în condițiile în care nevoia de tranzit dintr-o parte în alta a orașului scade.

„Când ai o dezvoltare precum One Cotroceni Park, care face parte dintr-o regenerare urbană și are un teren generos, unde poți să faci o dezvoltare multi-funcțională, în care să ai birouri, rezidențial și zonă comercială, atunci, infrastructura va părea un pic mai relaxată. Nu neapărat că s-ar fi îmbunătățit infrastructura din oraș, ci va fi un rezultat al faptului că oamenii vor putea locui și munci în aceeași comunitate, în aceeași zonă, fără să mai fie nevoie să stea pe drumuri, câte două ore în mașină, la propriu”, ne-a mai spus ea.

Potrivit lui Beatrice Dumitrașcu, proiectele simple nu vor dispărea, ele vor continua, dar succesul lor pe piață va conta mult de viziunea dezvoltatorului, de capacitatea lui de a identifica tipul de proiect imobiliar care se pliază cel mai bine cu o zonă. Cu alte cuvinte, trebuie identificată acea componentă care lipsește și de care este nevoie într-o anumită zonă, în așa fel încât să vină în completarea necesităților din zonă. În aceste condiții, chiar și o dezvoltare simplă va putea avea succes.

Sursa foto: One United Properties

