Ultimul an, marcat de pandemia de COVID-19, a fost unul intens și pentru agențiile de marketing online. Robert Trandafir, Manager & Co-founder al agenției Gun Media , a povestit în cadrul emisiunii wall-street.ro despre modul în care au evoluat campaniile de la debutul stării de urgență și care au fost platformele ”câștigătoare”.

Panică, extaz, agonie, din nou extaz, costuri mici pentru campanii cu rezultate ”wow”, costuri mari pentru campanii și rezultate nu la fel de ”wow”, multe întrebări din partea clienților, pe scurt: un adevărat roller coaster. Cam așa a arătat ultimul an din perspectiva marketing-ului online.

”În martie, când a debutat starea de urgență, foarte mulți dintre clienții noștri din e-commerce au intrat în panică. Nu știau ce se întâmplă, dacă o să livreze curierii, nu știau nimic și atunci o mare parte dintre ei au decis să reducă bugetele și să aștepte. Am depus niște eforturi uriașe în a le spune că este o decizie greșită”, explică Robert Trandafir, co-fondator și Manager al agenției Gun Media.

Decizia de a nu înceta să comunice, luată de o parte dintre magazinele online anul trecut, a fost cartea câștigătoare. O arată creșterea industriei, dar și situația de care s-au lovit și agențiile de digital marketing.

”La câteva săptămâni de la debutul stării de urgență ne-am lovit de altă problemă, nu legată de modul în care evoluau campaniile, ci de faptul că nu făceau clienții față din punct de vedere logistic la numărul de cereri pe care îl avea”, precizează Robert Trandafir.

Reprezentantul Gun Media explică faptul că, în lunile martie, aprilie și mai, costurile per click pe Google și Facebook au scăzut chiar și cu 40% față de primul trimestru, ceea ce le-a permis brandurilor care și-au continuat campaniile să atragă mai mult trafic.

”Noi le-am recomandat clienților în perioada aceea să investească bugetele în brand awareness ca să beneficieze cât mai mult de costurile reduse. Cu aceleași bugete, pe perioadele respective, au reușit să aibă beneficii uriașe”, precizează Robert Trandafir.

Odată cu ieșirea din stare de urgență, industria s-a trezit luată cu asalt de noi jucători care și-au dat seama că totul se mută online și că pandemia se prelungește. A urmat o perioadă în care presiunea pe campanii a crescut, presiune ce a avut ca efect o creștere a costurilor ce a ajuns să se regleze la sfârșitul verii.

Cum arată costurile din primul trimestru al acestui an, comparativ cu perioada dinaintea pandemiei

Gun Media a realizat și o analiză la finalul lunii martie a acestui an cu privire la structura costurilor din piață pentru primul trimestru, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

”În special în zona de e-commerce, pe Google și Facebook, unde noi am gestionat bugete de în jur de un milion și jumătate de euro anul trecut, costurile per click au crescut cu 30-35% față de perioada anterioară pandemiei. Se vede un trend crescător la nivel de costuri, însă trebuie să luăm în calcul și faptul că aceste costuri oricum sunt mult sub media europeană care se situează la valori de 3-4 ori mai mari. Mă aștept să ne apropiem în anii care urmează de această medie, ceea ce înseamnă că brandurile trebuie să se pregătească pentru costuri mai mari și să își organizeze mult mai bine bugetele”, explică Robert Trandafir.

În ceea ce privește platformele pe care s-au înregistrat rezultate bune în ultimele luni, dincolo de Facebook și Google, s-au remarcat Pinterest și Youtube.

”Zona de youtube a crescut foarte bine și va continua să o facă. Anul trecut, spre deosebire de alți ani, cred că a fost prima dată când am văzut rapoarte de vânzări serioase direct din Youtube”, explică Robert Trandafir.

