Cu o prezență de 10 ani pe piața din România, grupul Tehmag comercializează online utilaje și echipamente pentru construcții, prin intermediul platformelor online DepozitulDeGeneratoare.ro, Tehmag.ro și Stivuire.ro. Începând cu 2019, grupul cuprinde și brandul propriu, Bielda, care acoperă segmentul de echipamente industriale specializate - mașini laser, mașini plasmă, mașini waterjet, abkanturi, ghilotine tablă, roboți de sudură, echipamente de manipulare tablă.



”Am fost afectați în 2020 de schimbările generate de pandemie mai ales prin prisma clienților din zona HoReCa, care reprezentau o categorie importantă de clienți pentru noi. Per ansambul însă, cererea s-a menținut stabilă, având în vedere că piața construcțiilor este într-o continuă dezvoltare. De asemenea, dezechilibrul inevitabil înregistrat pe anumite nișe, a fost compensat prin dezvoltarea brandurilor noi, orientate către segmente strategice prin brandul propriu Bielda, unde am înregistrat o dinamică peste așteptări și cu care am reușit să ne dezvoltăm inclusiv în offline, a declarat Mihai Nica, CoFondator Grup Tehmag.



Printre produsele de top comercializate de Tehmag se află generatoare de curent, UPS-uri, stivuitoare, excavatoare si utilaje pentru construcții. După un an de la lansarea brandului propriu Bielda, cele mai populare echipamentele comercializate sub aceasta marcă sunt mașinile laser pentru debitare și sudura. Având în vedere valoarea și specificitatea echipamentelor vândute de magazinele online din Grupul Tehmag, comanda medie se situează în jurul a 50.000 lei.



Pentru acest an, Tehmag estimează la nivel de grup o creștere de 30%, pe fondul revenirii anumitor segmente de piață, dar și ca urmare a dezvoltării portofoliului și accesării a noi segmente de piață din perioada precedentă. Astfel, grupul mizează îndeosebi pe dezvoltarea brandului Bielda, care oferă clienților, pe lângă produse, servicii conexe: instalare, transport, service și garanție.



De asemenea, pentru următorul an, Tehmag are în vedere extinderea cu un depozit de 600 de metri pătrați care să asigure creșterea capacității de livrare din stoc, proporțional cu planurile de dezvoltare și evoluția accelerată de pe piața locală și internațională. Valoarea investiției este estimată la 800.000 de euro.



”Chiar în lipsa unui debut spectaculos al lui 2021, primul trimestru arată mai bine decât finalul lui 2020, prin urmare avem toate motivele să credem că ne vom îndeplini obiectivele financiare propuse pentru acest an. Ne bazăm, dincolo de produsul în sine, pe echipa de specialiști, pentru că Bielda, de exemplu, este un brand de produse la care contează foarte mult valoarea consultanței și asistenței în procesul de achiziție. Pentru produse industriale, “Adaugă în coș” funcționează diferit, în sensul că se întâmplă adesea după o discuție consultativă amănunțită. Estimăm, de asemenea, că relaxarea restricțiilor va impulsiona business-ul pe verticalele care au stagnat anul trecut, precum HoReCa sau producție publicitară, a mai precizat Mihai Nica.

Sursa foto: TEhmag