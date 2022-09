Reprezentantul FAN Courier consideră că piața de curierat s-a schimbat radical în ultimii doi ani. Dintr-o piață care avea o predictibilitate constantă și care putea să fie un barometru clar al economiei și al consumului în general, a devenit o piață mult mai competitivă, dar și mai dependentă de factorii ce nu țin doar de consum.

Investițiile companiei de curierat se concentrează pe mai multe direcții în perioada următoare, de la consolidarea unei rețele de lockere, la deschiderea unor noi centre.

„În primul rând, vorbim de investiții în zona de logistică, prin extinderea HUB-urilor operaționale și dezvoltarea de noi HUB-uri. Anul acesta am lansat unul nou la Cluj-Napoca, complet automatizat. Suntem în proces de finalizare a unei noi investiții în Brașov, prin care extindem HUB-ul actual și îl automatizăm complet. În plus, plănuim două noi investiții în centre de sortare în Sibiu și Iași, coroborate cu dezvoltarea unui nou centru de fulfillment în București”, precizează Cornel Morcov în cadrul interviurilor ecomTEAM.

De asemenea, compania se va concentra pe infrastructura de livrări out-of-home prin intermediul lockerelor.

„Suntem în proces de implementare a sistemului de livrare la locker. Avem deja contractate primele 1.000 de lockere, dintre care 200 au fost deja instalate. Continuăm totodată investițiile în digitalizare și în pregătirea forței de muncă, bugetele noastre de training fiind mult mai mari decât cele din trecut”, adaugă Cornel Morcov.

Recomandări pentru magazinele online

E-commerce-ul și curieratul merg mână în mână, iar pentru a duce la capăt livrarea, un magazin trebuie să se uite pentru început la lucrurile de bază.

”În primul rând trebuie să capteze adresa completă a utilizatorului, pentru că, în lipsa unei adrese complete, livrarea poate fi îngreunată. De asemenea, trebuie să capteze datele de contact, adresa de e-mail, telefonul, pentru a folosi toate aceste canale la contactarea destinatarului”, explică Cornel Morcov.



Un alt factor important la care magazinele trebuie să fie atente ține de modul de ambalare, respectiv ambalarea produselor cu materialele corespunzătoare.

”Am avut situații de tipul «am adus un televizor din China, nu a avut probleme, l-am dat curierului și s-a deteriorat». În momentul în care predai un colet unei companii de curierat este foarte important ca ambalajul să fie propice modelului de transport. Cartonul să fie de o calitate foarte bună, să fie înfoliate produsele. Simplu fapt că a fost predat curierului nu înseamnă că, în mare parte, responsabilitatea este doar a curierului. Responsabilitatea este comună, a curierului și a vânzătorului. Observăm că, într-o proporție covârșitoare, coletele sunt deteriorate din cauza lipsei protecțiilor la ambalare”, explică Cornel Morcov.

Importantă, din punctul de vedere al reprezentantului FAN Courier, este și înrolarea tuturor serviciilor pe care curierul le are disponibile, nu doar partea de home delivery, ci și partea de out of home delivery, respectiv livrarea la locker, puncte fixe, livrarea la sediile companiilor de curierat.

”Într-adevăr, livrarea cu ramburs scade, însă nu cu un ritm covârșitor. Procentele cu care scade această rată de colete ramburs este destul de timidă de la an la an. Pe de altă parte, în e-commerce ar fi ideal ca toate expedierile să fie plătite, ar fi foarte fericiți atât sellerii, cât și companiile de curierat. Totuși, nicăieri în Europa nu observăm acest comportament, nici în țări în care e-commerce-ul are o istorie mai mare și o pondere mult mai mare din total retail”, adaugă Cornel Morcov.

Sursa foto: UDR Ovidiu