În ultimii 2 ani, piața de e-commerce din România a cunoscut creșteri semnificative, de câte două cifre, evoluția fiind impulsionată puternic de restricțiile sanitare. Această creștere a adus, atât intrarea pe piața locală a unor jucători consacrați la nivel internațional, cât și implementarea mai rapidă a unor soluții care să vină în întâmpinarea obiceiurilor de consum aflate într-o continuă schimbare. Una dintre investițiile care a prins avânt în ultimii doi ani ține de zona de livrare a coletelor la lockere, ultimul anunț în acest sens fiind făcut de către Cargus, care, pentru început, testează piața locală cu 300 de lockere. Am stat de vorbă cu Olivier Van Houtte, CEO Cargus, pentru a afla strategia companiei pe zona de livrare „out of home”(în afara locuinței), care va beneficia de zeci de milioane de euro din bugetul de investiții pregătit pentru următorii ani.

Cargus va amplasa 300 de lockere în București în perioada următoare. Este un prim pas al planului său de a investi în soluția de livrare „out of home” sub brandul SHIP & GO. Bugetul de investiții al companiei de curierat pentru următorii doi ani este de 55 de milioane de euro, Olivier Van Houtte precizând că o mare parte din acești bani vor fi direcționați către strategia de livrare „out of home” a companiei.

”Cargus are un buget de investiții de 55 de milioane de euro pentru următorii ani, dintre care 70% va merge către strategia noastră de livrare out of home. Vorbim de investiții în ceea ce privește îmbunătățirea tehnologiei, lockere sau serviciul de livrare la puncte SHIP & GO. La nivel global, aceasta este direcția”, precizează Olivier Van Houtte pentru Wall-street.ro(foto).

El consideră că, în prezent, România este o piață „home delivery”(care preferă livrarea acasă), părere împărtășită și de Cornel Morcov, Chief Commercial Officer FAN Courier, în cadrul evenimentului ecomTEAM 2022, organizat de wall-street.ro.

”Așa sunt toate piețele la început, mizează pe livrarea acasă. Însă, livrarea out of home e un trend pe care nu-l poți evita, oamenii îl vor găsi convenabil. Putem vedea asta în alte piețe precum Polonia, Germania, Danemarca sau Franta, unde la început a fost o adaptare lentă, dar acum livrarea out of home reprezintă chiar și 50% din totalul livrărilor. De asemenea, în unele țări nu este nicio diferență de preț, așa cum e cazul Belgiei, țara mea natală”, explică Olivier Van Houtte.

Pentru a impulsiona românii să aleagă această metodă de livrare, Olivier Van Houtte precizează că la nivel local costul este cu 20% mai ieftin față de livrarea acasă.

”Suntem foarte convinși că acesta este viitorul, altfel nu am fi făcut investiția”, adaugă CEO-ul Cargus, care vrea ca în doi ani compania să aibă în România 7.000 de de puncte de livrare „out of home” sub brandul SHIP & GO, format din lockere și punctele de livrare SHIP & GO de tip PUDO (pick up, drop off points), regăsite în incinta diverselor comercianți.

Cei care vor opta pentru livrarea la locker nu vor putea apela momentan la cutia de metal pentru a face retur, serviciul fiind disponibil însă la punctele de livrare SHIP & GO de tip PUDO (pick up, drop off points). CEO-ul Cargus nu exclude însă adăugarea pe viitor a opțiunii de retur și la lockere.

El explică faptul că, spre deosebire de punctele de tip PUDO, amplasate în interiorul spațiilor deținute de comercianti, ce pot fi accesate doar în timpul programului în care își desfășoară aceștia activitatea, lockerele sunt disponibile non-stop. Lockerele vor fi amplasate în rețele de retail, benzinării și, de asemenea, în zone rezidențiale dense, dar ușor accesibile.

La sfârșitul acestui an, Cargus va ajunge la aproximativ 3.000 de puncte SHIP & GO (de tip PUDO și lockere), acoperind astfel peste 700 de localități din România. Volumul estimat de livrări pentru rețeaua SHIP & GO este de 40.000 de colete/zi, ceea ce reprezintă 20% din numărul total de colete livrate de Cargus.

În prezent, rețeaua logistică Cargus gestionează 5 hub-uri regionale. O parte importantă din bugetul investit în ultimii doi ani a fost dedicată optimizării logistice. În acest an, Cargus a deschis un nou depozit în spațiul logistic CTPark Bucharest, în București-Ilfov. Depozitul are în jur de 11.000 mp și dublează capacitatea de operare a celui din Măgurele. Noua facilitate va ajuta compania de curierat să se pregătească pentru noiembrie – decembrie, sezonul de vârf în vânzările de comerț electronic.

De asemenea, Cargus va continua să investească în modernizarea altor 16 centre logistice.

Bătălia pe lockere: FAN Courier a cumpărat 1.000 de lockere, Sameday a instalat lockerul cu numărul 3.000 în vară

Din ce în ce mai multe lockere vor împânzi străzile țării, spațiile comerciale din orașe sau benzinăriile. Recent, în cadrul ecomTEAM, organizat de wall-street.ro, Cornel Morcov, Chief Commercial Officer FAN Courier, a anunțat planurile de extindere ale companiei în zona de lockere.

„Suntem în proces de implementare a sistemului de livrare la locker. Avem deja contractate primele 1.000 de lockere, dintre care 200 au fost deja instalate. Continuăm totodată investițiile în digitalizare și în pregătirea forței de muncă, bugetele noastre de training fiind mult mai mari decât cele din trecut”, preciza Cornel Morcov în cadrul interviurilor ecomTEAM, ce poate fi vizionat in integralitate mai jos.

Pe 8 iunie, Sameday a montat lockerul cu numărul 3.000, ce a fost amplasat în Sibiu. Prezent în cadrul emisiunii Ecommerce Monday, organizată de wall-street.ro, Lucian Baltaru, CEO și cofondator Sameday, preciza la începutul anului că obiectivul pentru 2022 este de a ajunge la aproximativ 5.000 de lockere, dintre care 1.000 în Ungaria și peste 3.700 în România. Puteți viziona emisiune în integralitate mai jos.

Pe piața lockerelor a intrat puternic și compania de stat Poșta Română, care a anunțat pe 22 iulie lansarea cutiilor poștale digitale, menționând că vrea să ajungă la un total de 3.000 în perioada următoare la nivel național.

