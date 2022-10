Plățile amânate, cunoscute sub denumirea Buy Now Pay Later, sunt un instrument financiar devenit deja popular de câțiva ani în țările cu o industrie de e-commerce mai dezvoltată decât a României. Odată cu creșterea puternică a comerțului electronic la nivel local, impulsionat și de restricțiile sanitare, aceste instrumente financiare devin din ce în ce mai vizibile și în țara noastră. Cel mai recent jucător intrat pe piață este PayPo, o companie poloneză care anunță investiții de zeci de milioane de dolari și extinderea soluțiilor de plată amânată pentru românii care vor să cumpere acum și să plătească mai târziu.

Prin intermediul metodei de plată PayPo, clienții magazinelor online care aleg această opțiune au posibilitatea de a amâna plata pentru produsele din comandă cu până la 30 de zile, fără costuri suplimentare. Astfel, clienții pot decide, după ce au primit cumpărăturile și au încercat produsele, dacă păstrează produsele și fac plata către PayPo. În plus, în cazul unui retur, fondurile aferente plății nu vor fi blocate. Prezent în România pentru evenimentul oficial de lansare al PayPo la nivel local - E-innovation - Alternative Methods to Grow in E-commerce, Radoslaw Nawrocki, CEO & Founder PayPo, a vorbit despre planurile pe care business-ul le are la nivel local.

”Vrem să investim 20 de milioane de euro în dezvoltarea unei echipe locale în următorii ani, care să aibă între 60 și 80 de angajați. Credem că România ar putea deveni a doua țară ca mărime pentru PayPo din Europa Centrală și de Est, după Polonia”, a declarat Radoslaw Nawrocki.

El consideră că plata amânată are potențialul de a ajunge în următorii ani la un procent de 20% din totalul soluțiilor de plată folosite în România. Polonezii vor să își extindă oferta de instrumente financiare, lansând în România anul viitor și o opțiune de plată în rate pentru românii care vor să cumpere bunuri mai scumpe.

”Este extrem de ușor să dai credite. Dă-mi 100 de milioane de euro și îi voi da mâine pe toți sub formă de credite. Partea grea vine când trebuie să iei banii înapoi. Nouă (PayPo n.r.) ne-a luat peste 2 ani să construim un sistem anti-fraudă și de scoring*. În Polonia, pentru a învăța cui putem să împrumutăm bani, am dat acces la toată lumea în prima lună, iar 20% dintre clienți nu au putut plăti la timp”, adaugă Nawrocki.

*Scoringul reprezintă un instrument folosit pentru a analiza mai multe aspecte legate de consumatorul care dorește să își ia credit și comportamentul acestuia de plată.

În urma acestui test, echipa PayPo a analizat cei 20% dintre clienti și pe baza aspectelor comune descoperite au început dezvoltarea sistemului de scoring, despre care Nawrocki spune că se află în discuții pentru a-l oferi și anumitor bănci. În Polonia, conform reprezentatului PayPo, business-ul procesează peste 1 milion de tranzacții lunar, are 25.000 de magazine online partenere și oferă soluția și în peste 1.000 de magazine fizice.

Nawrocki e de părere că inflația ridicată, ce în România a ajuns la 15,9% în septembrie, „ajută” la popularizarea plăților amânate.

„Practic, inflația ne ajută, deoarece clientul știe că nu trebuie să plătească înainte, ci după 30 de zile”, adaugă CEO-ul PayPo.

Extinderea în România cu soluția prin care poți cumpăra din magazinele fizice și plăti în 30 de zile, dar și integrarea cu diverși procesatori de plăți, va avea loc în prima parte a anului următor, conform precizărilor oferite de către Raul Durma, General Manager & Board Member PayPo, prezent și el în cadrul evenimentului.

De asemenea, PayPo a lansat în Polonia și o aplicație ce are atașat un card Visa, care le permite clienților să cumpere în rate și la comercianții care nu sunt încă parteneri.

Cum arată piața de comerț online din România, pe care PayPo aduce plata sa amânată

Cristian Pelivan, Directorul Executiv al Asociației Române a Magazinelor Online, a făcut în cadrul evenimentului E-innovation - Alternative Methods to Grow in E-commerce, powered by PayPo, o radiografie a industriei locale de e-commerce.

Conform cifrelor prezentate de acesta, piața locală de e-commerce a crescut, de la, la 7 miliarde de euro în 2022, valoare estimată pentru acest an, în care este așteptată o creștere dea industriei, față de anul anterior.

În ceea ce privește IMM-urile care fac vânzări online, acestea reprezentau 12% din totalul IMM-urilor din România în 2021, față de 17% în 2020, o explicație cu privire la această scădere fiind oferită de către reprezentantul ARMO.

”Nu este vorba de o scădere, ci de o raportare diferită ( a Eurostat n.r.). În 2020 s-au închis multe companii din cauza pandemiei și, de cealaltă parte, au fost înființate puține. A fost o scădere drastică a numărului de companii. Însă, în 2021 am avut un număr record de companii nou înființate, a fost depășit pragul de 100.000 de noi companii”, precizează Pelivan, punctând că avem de fapt un 17% în 2020 dintr-un total mai mic și un 12% în 2021 dintr-un total semnificativ mai mare.

În ceea ce privește românii care au achiziționat bunuri sau servicii online în ultimele 3 luni, din totalul utilizatorilor de internet, procentul este de 45% în 2022, de la 44% în 2021, conform Eurostat. De asemenea, se estimează că, în 2022, 91% din populația țării cu vârste între 16 și 74 de ani utilizează Internetul.

În ceea ce privește gradul de bancarizare al românilor, Pelivan prezintă o statistică dintr-un studiu Mastercard, bazat pe cifre de la Banca Mondială, care arată că 60% din populația României este bancarizată, comparativ cu 81% în Bulgaria sau 78% în Ungaria.

Date interesante sunt oferite și în ceea ce privește bunurile pe care le cumpără românii, conform datelor oferite de Institutul Național de Statistică, date din care se poate vedea că industria Fashion conduce detașat, cu 73,9% dintre respondenți precizând că își cumpără online produse din această categorie mai populară în rural decât în urban.

