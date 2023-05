Wall-street.ro organizează, pe 21 și 22 septembrie, evenimentul „ecomTEAM 2023 - Is your online shop ready to go global?”, ediție ce se va concentra pe extinderea la nivel internațional a magazinelor online românești, dar și pe dezvoltarea cât mai accelerată a acestora la nivel local. Președintele și cofondatorul Ecommerce Europe, Wijnand Jongen, sau Filip Susfal, Business Development Specialist Allegro, sunt printre speakerii de top confirmați la ediția din acest an, ce se va desfășura la Qosmo Hotel din Brașov. Mai multe detalii AICI.

Planurile de dezvoltare ale retailerului Xpert Beauty în 2023 se concentrează în primul rând pe expansiunea magazinelor fizice.

”Ne mai dorim încă 3 noi locații anul acesta, în centre comerciale bine poziționate. În principal ne uităm la București, dar și la alte orașe mari, precum Timișoara sau Cluj, orașe în care merită să mai investești, chiar dacă mai ai puncte de lucru acolo. Aceasta este una dintre direcțiile de dezvoltare pe care o avem”, precizează Răzvan Afenduli în cadrul emisiunii ecomTEAM, organizată de wall-street.ro.

Dacă anul acesta, în materie de noi locații concetrarea va fi pe România, anul următor Afenduli menționează că în plan sunt deschiderea de noi locații în Bulgaria și Ungaria.

Concret, în acest moment, Xpert Beauty are acum 18 magazine: 16 magazine în 13 orașe din România și câte unul în Sofia și Budapesta.

Dincolo de aceste noi deschideri, Xpert Beauty investește anul acesta și în zona de online, dar și în ceea ce privește aducerea de noi branduri pe piața din România. Retailerul a lansat platforma xpertbeauty.com, prin care livrează în 14 piețe europene, având deja și platforme dedicate pentru Ungaria și Bulgaria, țări în care are și locații fizice.

”În momentul în care faci o astfel de platformă, vorbim de o investiție care arată apetitul de dezvoltare al businessului și faptul că suntem un retailer internațional”, explică Răzvan Afenduli.

Xpert beauty investește anul acesta și în instrumentele financiare disponibile în magazin și online, respectiv lansarea unei opțiuni de plată „Buy Now Pay Later” pe care consumatorul o poate accesa prin intermediul cardului de debit, dar și în livrarea în aceeași zi a produselor comandate.

