Piața de ecommerce din România devine tot mai puternică în Europa de Sud-Est, cu o creștere mai rapidă decât media globală, de 16,6% pe an, ajungând astfel la o valoare totală de 10 miliarde de euro până în 2025, potrivit datelor din eBook eCommerce Growth Strategies, raport realizat de Limitless Agency, una dintre principalele agenții de marketing digital de pe piață. Totodată, comerțul electronic va fi folosit de 54% din locuitorii țării în următorii ani.

Potrivit raportului Limitless Agency, care analizează datele Digital Market Outlook, veniturile de pe piața comerțului electronic din România vor ajunge la 7 miliarde de euro în 2023, respectiv la aproape 12 miliarde de euro până în 2027.

Piața de ecommerce locală are în jur de 100 de magazine online care înregistrează peste 1.000 de comenzi pe zi. Cu toate acestea, este de așteptat să crească până la de trei ori în următorii ani, pe baza diferitelor tendințe de transformare digitală care vor defini comerțul electronic local.



“Având toate motivele să se dezvolte accelerat, piața de ecommerce din România va înregistra creșteri anuale mai mari decât media globală, care este de 10%. Pătrunderea internetului în aproape toate zonele din țară, alături de infrastructura modernă a tehnologiilor și simplificarea procesului de achiziție online determină tot mai mulți români să comande online, inclusiv în mediul rural, renunțând la achizițiile din magazine fizice. Astfel, piața de ecommerce a generat un venit mediu per utilizator de peste 484 euro în 2022 la nivel local, care, până în 2027, va crește la aproape 900 euro per utilizator. Prin urmare, în următorii ani, România va deveni un reper pe harta regională a ecommerce-ului”, declară Daniel Slăvenie, CEO&Partner Limitless Agency.

De asemenea, potrivit datelor eBook eCommerce Growth Strategies, numărul utilizatorilor de comerț electronic ar urma să crească la 10,6 milioane până în 2025, reprezentând aproape 54% din populația României, și la peste 11 milioane de utilizatori până în 2027. În prezent, în România, doar 45% dintre români comandă online, deși rata de penetrare a Internetului este de peste 90%. Comparativ, în țările nordice procentul celor care comandă online ajunge și la 95%.

Cum comandă românii online: cele mai cumpărate produse

Ponderea cea mai mare a persoanelor care au făcut cumpărături online a fost înregistrată în regiunile nord-vest și centru. Totuși, în ansamblu, cei din București și județul Ilfov au avut cea mai mare pondere, de 58,3%, în anul 2022, declarând că au achiziționat produse prin internet în ultimele trei luni.

Aproape 50% dintre români care comandă online plasează două comenzi în 3 luni și doar 12% comandă de până la 6 ori pe lună. De asemenea, 49% dintre români plătesc mai mult pentru un brand pe care îl știu, iar 57% plătesc mai mult pentru un produs eco-friendly.

În 2022, românii au cumpărat online produse din categoriile:

⦁ Fashion: 2,63 miliarde euro (46% din piața de ecommerce)

⦁ Electronice: 1,1 miliarde euro (19% din piața de ecommerce)

⦁ Îngrijirea personală și a casei: 885 milioane euro (15% din piața de ecommerce)

⦁ Jucării, hobby, bricolaj: 590 milioane euro (10% din piața de ecommerce)

⦁ Mâncare: 146 milioane euro (2,6% din piața de ecommerce)

⦁ Mobilă: 125 milioane euro (2,2% din piața de ecommerce)

⦁ Muzică, filme, jocuri: 88,9 milioane euro (1,5% din piața de ecommerce)

⦁ Băuturi: 32,1 milioane euro (0,5% din piața de ecommerce)

În același timp, 21% dintre români comandă online de pe site-uri din afara țării: aproape o treime dintre români preferă să cumpere online din magazinele din China (27%), statele membre UE (23%) și SUA (4%). AliExpress ocupă primul loc în topul platformelor străine preferate de români.

De ce cumpără românii online și cum plătesc

Printre motivele principale pentru care românii cumpără online se află câștigarea timpului (85%), evitarea stresului la cumpărături în magazinele clasice (70%) și posibilitatea de a economisi (69%).

În același timp, argumentele celor care nu cumpără online sunt: vor să vadă produsele înainte de achiziție (64%), nu au încredere că vor primi ceea ce comandă (55%), se tem că taxele de livrare sunt prea mari (50%) și nu știu cum să comande online (15%). De asemenea, sunt mulți oameni care nu comandă online pentru că nu găsesc informații complete despre produs, imagini, descrieri sau recenzii pentru produse.

În ceea ce privește metoda preferată de plată, în continuare plata ramburs este cea mai folosită (31%), urmată de plata online prin card de debit sau credit (26%), portofel digital și mobil (23%), transfer bancar (19%) și alte metode.