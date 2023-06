După ce au decis să părăsească mediul corporatist, Cosmin Berendea, împreună cu soția sa, au pus în 2017 bazele platformei Woot.ro. Ideea de a lansa o astfel de platformă, care la început funcționa ca un agregator de servicii de curierat, i-a venit după ce a petrecut mai mulți ani în Italia.



”Am stat mai mulți ani în Italia și, având nevoie de serviciile unei firme de curierat, mi-a fost greu ca persoană fizică să le accesez, unele dintre ele având niște costuri destul de mari. Câutând soluții online am descoperit că există astfel de platforme (agregatoare de servicii de curierat n.r.) în străinătate, cu care pot să livrez colete în Europa. Mi s-a părut o idee foarte bună”, precizează Cosmin Berendea în cadrul emisiunilor ecomTEAM.

După ce s-a întors din Italia, a lucrat o perioadă în industria financiară până într-un moment în care, așa cum spune el, a decis că trebuie să pună stop vieții în corporație și să își deschidă împreună cu soția „ceva al lor”.

”Întâmplarea face ca în acel an să se lanseze prima ediție a Start-up Nation. Am accesat programul și am luat o tranșă de bani de la stat, iar ulterior am venit cu investiții proprii pentru dezvoltarea afacerii”, precizează Berendea.

Platforma a fost gândită inițial, în așa fel încât persoanele fizice, dornice să trimită un colet, să o acceseze și să își aleagă din mai multe firme de curierat listate pe aceasta. Cofondatorul precizează că, în primul rând, un diferențiator al platformei este rapiditatea în care se desfășoară procesul. Aceasta permite monitorizarea în timp real a întregului proces de livrare.

Cifră de afaceri de 2 milioane de euro și extinderea serviciilor către clienții persoane juridice

Anul 2022 a venit cu o dublare a cifrei de afaceri, comparativ cu anul anterior, ajungând la 2 milioane de euro și un profit de 260.000 de euro. Businessul s-a extins și către furnizarea de servicii către retaileri, atât pentru livrări naționale cât și internaționale.

”Ne-am orientat spre a oferi o eficientizare a costurilor pentru magazinele online, dar și o eficientizare a timpului pentru procese precum emiterea facturilor sau încasarea rambursurilor. Avem integrări cu majoritatea platformelor de e-commerce și automatizări gândite pentru a câștiga timp și bani”, explică Cosmin Berendea, care punctează faptul că Woot.ro le permite retailerilor și să își schimbe mai ușor firmele de curierat cu care lucrează, nemaifiind nevoie de realizare unui nou contract, ci în baza celui încheiat cu platforma.

Investițiile pe care Berendea precizează că se vor concentra în perioada următoare constă în oferirea posibilității de livrare în orice locker, indiferent de firma de curierat care-l deține, dezvoltarea unor soluții bazate pe algoritmi avansați pentru predicția livrărilor, care să ajute la alegerea firmelor de curierat care livrează cel mai bine, dar și un instrument de marketing integrat pentru retaileri.

De asemenea, businessul fondat de către Cosmin Berendea și soția sa lucrează la un portal de retur al coletelor, dar și posibilitatea de personalizare a ambalajelor în care sunt trimise coletele. Urmărește integral emisiunea pe link-ul de mai jos pentru a afla povestea Woot.ro si toate planurile acestora.



Pentru a beneficia de serviciile Woot.ro, comercianții online pot accesa platforma pentru a se înregistra. Echipa de asistență a Woot.ro le va oferi suport și consultanță în implementarea și optimizarea procesului de livrare. Astfel, comercianții online pot să se concentreze pe dezvoltarea afacerii lor, în timp ce livrările sunt gestionate într-un mod eficient și sigur, precizează reprezentanții companiei.

