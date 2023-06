Cosmin Stan este e-Commerce Lead în cadrul Coca-Cola HBC, companie ce îmbuteliază și distribuie produsele Coca-Cola sub licența The Coca-Cola Company în România. Acesta a povestit, în cadrul proiectului Faces of Romanian eCommerce, derulat de ecomTEAM și retail.ro , ce înseamnă să te ocupi de zona de e-commerce într-o astfel de companie.

Proiectul Faces of Romanian Ecommerce este organizat de către ecomTEAM, unul dintre cele mai mari evenimente de e-commerce din regiune, și retail.ro, publicație online dedicată promovării industriei, și își propune să afle cum este văzută zona de e-commerce în organizațiile în care nu reprezintă principalul canal de vânzare.

Cosmin Stan s-a alăturat companiei Coca-Cola HBC, pe poziția de e-Commerce Lead, la începutul anului 2022. Este responsabil de dezvoltarea canalului de e-Commerce B2C. Acesta menționează că principalul său obiectiv este de a implementa cele mai eficiente soluții în ceea ce privește prezența produselor pe platformele retailerilor parteneri.

Prima interacțiune cu zona de e-Commerce a avut-o la finalul anului 2018, când a făcut tranziția de la un rol de manager național de evenimente către rolul de manager al platformei de loialitate al unei companii.

„În cadrul acestei platforme se regăsea o componentă de e-commerce de tip D2C (direct to consumer), un e-shop, în care, inițial, utilizatorii puteau achiziționa produse folosind puncte de loialitate acumulate din diverse activități. Ulterior, am reușit să oferim consumatorilor posibilitatea de a-și achiziționa produsele achitând contravaloarea acestora exclusiv cu bani, exclusiv cu puncte sau folosind o variantă combinată a primelor două modalități”, povestește Cosmin Stan, pentru wall-street.ro, publicația care organizează evenimentul ecomTEAM și derulează proiectul Faces of Romanian eCommerce.

Revenind la activitatea sa din cadrul Coca-Cola HBC, el precizează că, în e-commerce, nicio zi nu seamănă cu cealaltă și nu știi niciodată ce oportunități pot apărea.

Cum vede e-commerce-ul din România în acest moment și care consideră că sunt cele mai bune practici

„Pe parcursul zilei mă ocup de multiple task-uri din diverse zone de business, plecând de la colaborarea cu colegii din echipa de la Grup, coordonarea implementării activităților de marketing, asigurarea prezenței produselor noastre pe platformele partenerilor în conformitate cu bunele practici și ajungând până la analizarea profitabilității activităților de marketing și a canalului, identificarea și dezvoltarea de sisteme de raportare, măsură și suport sau întâlniri și discuții cu partenerii”, precizează Cosmin Stan.

Cosmin precizează că observă un interes din ce în ce mai crescut acordat de companii acestui canal. În opinia sa, dacă, în 2018, era nesemnificativ din punctul de vedere al contribuției la cifra de afaceri pentru multe companii și era considerat pretabil doar pentru anumite categorii de produse, în ultimii ani, e commerce-ul a devenit din ce în ce mai important.

„În prezent, se dezvoltă accelerat, iar multe companii își diversifică punctele de prezență (retaileri offline care își dezvoltă platforme proprii de e-commerce, dar se listează și pe platforme externe de home-delivery), se adaugă noi funcționalități platformelor online pentru o experiență cât mai plăcută a utilizatorilor în cadrul acestora, se pune accentul pe inovație și conceptul de «omnichannel»”, precizează Cosmin Stan.

În ceea ce privește bunele practici, Cosmin Stan punctează faptul că în e-commerce trebuie să compensezi lipsa interacțiunii fizice a consumatorilor cu produsele sau cu reprezentanți ai companiei. Această situație vine cu anumite provocări și reprezintă unul dintre principalele motive pentru a nu achiziționa online.

„În acest sens, sunt două planuri fundamentale de acțiuni care duc la creșterea performanței și a vânzărilor: asigurarea elementelor de bază și stabilirea unui plan de activare. Asigurarea elementelor de bază reprezintă punctul de plecare în dezvoltarea prezenței în mediul online și fac o diferență majoră între performanță și ineficiență. Mă refer la poze de produs profesioniste, multiple, atrăgătoare și adaptate mediului online, includerea de video-uri în pagina de produs, asigurarea unui titlu și a unei descrieri care să conțină elemente definitorii ale produsului pentru o bună indexare în rândul căutărilor, respectiv prezența ingredientelor, valorilor nutriționale sau a oricăror alte elemente impuse de legislația în vigoare”, explică Cosmin Stan.

În ceea ce privește planul de activare, în funcție de strategia de poziționare a brandului, trebuie stabilite acțiuni de consumer engagement dedicate fiecărui punct de prezență și trebuie asigurată extra vizibilitate produselor, atât în cadrul platformei de e-commerce, cât și în exteriorul acesteia, prin online advertising.

Cât despre conceptul de omnichannel, ca o metaforă, Cosmin Stan spune că este similar cu serialul „Black Mirror - Bandersnatch”.

„Nu există un singur fir narativ sau o singură versiune. Sunt mai multe finaluri, fiecare cu multiple căi către acestea”, spune Cosmin Stan.

El punctează că e important ca, atunci când vine vorba de conceptul de omnichannel, să fie asigurată experiența și interacțiunea consumatorilor cu produsele din portofoliul companiei într-un mod consistent și unitar, indiferent de canalul accesat.

„Mai mult, acest concept îți oferă oportunitatea de a crea un «consumer journey» în care mesajul dintr-un anumit canal este completat de altul din alt canal sau în care experiența pe care i-o oferim consumatorului completează o interacțiune anterioară din alt mediu”, adaugă Cosmin Stan.

Pentru perioada următoare, obiectivul principal pentru canalul de e-commerce al Coca-Cola HBC România este creșterea contribuției acestuia la rezultatele companiei.

„Pe lângă zona de B2C de care mă ocup și care crește accelerat, ne orientăm și către soluții de B2B. În urmă cu 2 ani, Coca-Cola HBC România a intrat în acționariatul platformei Stockday, alături de HEINEKEN România, o platformă care se adresează clienților din HoReCa și din retailul tradițional. Rezultatele înregistrate reprezintă o premisă solidă pentru dezvoltarea capacităților și extinderea zonei geografice deservite de Stockday”, precizează Cosmin Stan.

