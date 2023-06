După mai bine de 15 ani petrecuți în zona de comunicare corporativă și product & digital marketing, Raluca Vidrașcu spune că a făcut destul de natural trecerea spre dezvoltarea și coordonarea strategiei de e-commerce a Orange România. Astăzi ocupă funcția de Business E-Sales și Developer în cadrul operatorului telecom. În ce constă acest job și cum e văzută zona de e-commerce în Orange România, am aflat de la Raluca Vidrașcu în cadrul proiectului Faces of Romanian eCommerce, derulat de ecomTEAM , unul dintre cele mai mari evenimente dedicate comerțului electronic, și publicația retail.ro.

Proiectul Faces of Romanian Ecommerce este organizat de către ecomTEAM, unul dintre cele mai mari evenimente de e-commerce din regiune, și retail.ro, publicație online dedicată promovării industriei, și își propune să afle cum este văzută zona de e-commerce în organizațiile în care nu reprezintă principalul canal de vânzare.

Raluca Vidrașcu descrie job-ul ca fiind unul în care nicio zi nu seamănă cu cealaltă și cu un mediu dinamic, plin de creativitate. Pe parcursul unei zile apar majoritatea activităților de mai jos, doar ordinea în care ele au loc diferă, în funcție de priorități:

Planificare și analiză în care evaluează performanța campaniilor în desfășurare. Aceste insight-uri determină cele mai multe ori noi obiective pentru ajustarea sau amplificarea campaniilor care ar putea avea loc în ziua curentă. Implicit, acest task presupune revizuirea planificării la care au acces toate echipele de support – un fel de Cartă a Echipei.

Prospectarea noilor campanii/parteneriate. Există două direcții în care dezvoltă strategia: atât creionarea campaniilor noi dedicate magazinului online Orange, cât și armonizarea informațiilor prezentate pe orange.ro pe baza planului de lansări comerciale. Relația cu echipele interne (produse și servicii) este un punct cheie, necesar pentru a le anticipa nevoile de business și a crea cadrul unor campanii cu impact. Astfel, în cazul lansărilor de produse sau servicii, ajustează tonul și tacticile campaniilor digitale pentru a surprinde cât mai bine noutățile și pentru a fi cât mai ușor înțelese de clienți.

Analiza pieței & monitorizare. Pentru a fi relevant în contextul digital actual trebuie să știi ce se întâmplă atât în zona competiției, cât și în afara sferei tale directe de interes. Ideile out-of-the-box vin de cele mai multe ori când reușești să combini insight-urile de la clienți (pe baza cercetărilor interne & analizei datelor) cu trenduri/oportunități din piață.

Raportare. Evaluarea îți relevă elemente valoroase cu privire la impactul pe care l-a avut campania în raport cu rezultatele țintite. Această activitate este, de fapt, parte din guvernanța companiei, fiind relevantă pentru susținerea deciziilor structurii de conducere.

Reprezentanta Orange România consideră că zona de e-commerce din țara noastră a evoluat mult și în directă legătură cu digitalizarea și bancarizarea clienților.

„Setarea unui nou obicei, și anume cel al plăților online folosind cardul bancar și instalarea și folosirea aplicațiilor (bancare și nu numai) au oferit companiilor ocazia de a schimba paradigma existentă și de a stabili un nou tipar de consum, prin online. Clienții au căpătat încredere în plățile online și au îmbrățișat toate avantajele pe care le pot avea în cazul comenzilor online: prețuri mai bune, oferte mai variate, o gamă mai diversă de produse, servicii de livrare adaptate disponibilității lor etc.”, precizează Raluca Vidrașcu.



Wall-street.ro organizează, pe 21 și 22 septembrie, evenimentul „ecomTEAM 2023 - Is your online shop ready to go global?”, ediție ce se va concentra pe extinderea la nivel internațional a magazinelor online românești, dar și pe dezvoltarea cât mai accelerată a acestora la nivel local. Președintele și cofondatorul Ecommerce Europe, Wijnand Jongen, sau Filip Susfal, Business Development Specialist Allegro, sunt printre speakerii de top confirmați la ediția din acest an, ce se va desfășura la Qosmo Hotel din Brașov. Înscrie-te AICI.

Care sunt cele mai bune practici pe care trebuie să le urmezi pentru a crea o comunitate online în jurul brandului?

Raluca crede în puterea unei comunicări simple și adaptate publicului vizat. Experiențele online trebuie să fie intuitive, simplu de realizat, dar în același timp surprinzătoare.

„Deși poate părea evident, structurarea informațiilor, astfel încât să fie utile și relevante pentru clienți, trebuie să fie o prioritate pentru mediul digital, pentru că în final acestea deservesc toți clienții, fie că aleg să finalizeze tranzacțiile online sau offline”, precizează Raluca Vidrașcu.

Ea aduce în discuție și personalizarea experienței de cumpărare, care ajută la creșterea satisfacției clienților și, în final, îmbunătățește gradul de loialitate față de brand.

„Intern, acest aspect presupune o foarte bună colaborare între echipele de marketing și IT și o continuă actualizare a sistemelor, astfel încât să poți dezvolta relevanță pentru client și să păstrezi sau să sporești nivelul de siguranță din prezent”, precizează Raluca Vidrașcu.

Reprezentanta Orange România consideră că există similarități între consumatorii de e-commerce din România și cei din restul tărilor în care compania Orange este prezentă, dar și diferențe.

„Ce putem observa diferit în România este preocuparea cu privire la securitatea datelor sau utilizarea numerarului, de aici și efecte precum preferința pentru plata la livrare sau reticența în stocarea informațiilor de pe card în cadrul aplicațiilor. Cu siguranță există un progres impresionant față de perioada pre-pandemică, însă mai există loc de adopție. Interesul consumatorilor din România este unul crescut când vorbim despre sensibilitatea în raport cu prețul, fiind în căutare continuă de oferte speciale sau reduceri”, explică Raluca Vidrașcu.

De asemenea, un alt aspect observat în ceea ce privește consumatorul român ține de un interes crescut în testarea noilor servicii financiare sau opțiuni de plată care să vină în favoarea unui echilibru financiar lunar.

Raluca Vidrașcu a vorbit în cadrul interviului acordat proiectului Faces of Romanian Ecommerce și despre planurile de dezvoltare ale Orange România pe zona de e-commerce.



„Simplificare și automatizare, acestea sunt cele două direcții pe care ni le-am propus pe termen scurt și mediu. Prin simplificare definim analiza, ajustarea și reducerea etapelor parcurse de clienții online, toate fiind ancorate în evaluările statistice interne. În același timp, avem în plan implementarea mai multor automatizări care influențează direct nivelul de satisfacție a clienților online”, precizează Raluca Vidrașcu.

