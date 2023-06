Karcher, producător german de dispozitive din zona de curățare, cu fabrici și în România, vinde în țara noastră atât prin intermediul platformei online Karcher.ro, cât și prin intermediul locațiilor fizice. Despre cum este văzută zona de e-commerce în interiorul companiei, am discutat cu Adam Willmann, Online Sales Manager Karcher, în cadrul proiectului Faces of Romanian eCommerce, derulat de ecomTEAM , unul dintre cele mai mari evenimente dedicate comerțului electronic, și publicația retail.ro.

Willmann și-a scris lucrarea de licență concentrându-se pe activitatea unei platforme de e-commerce din România, motiv pentru care consideră că a avut întotdeauna o pasiune pentru acest domeniu.

„Am început să lucrez în zona de e-commerce în anul 2014, când am preluat poziția de Product Manager la una dintre cele mai mari companii de e-commerce din regiune. În următorii ani am preluat diverse funcții în departamentul comercial, iar una dintre acestea a presupus să lucrez direct cu piața din Ungaria, unde am coordonat diviziile de Electrocasnice și DIY. Este important de menționat faptul că începând cu acest an, în cadrul Kärcher, la nivel global, s-au creat noi divizii și roluri care se concentrează pe canalele digitale. În subsidiara din România, acest lucru a însemnat o nouă echipă care se focusează doar pe canalele de vanzare e-commerce, iar rolul meu este unul nou, a cărui responsabilitate este să formeze și să dezvolte această echipă”, precizează Adam Willmann în cadrul interviurilor Faces of Romanian Ecommerce, realizate de ecomTEAM, unul dintre cele mai mari evenimente de e-commerce din regiune.

Reprezentantul Karcher consideră că zona de e-commerce este una cu o dinamică foarte mare, iar traiectoria unei zile la birou depinde de perioada la care ne raportăm. Însă, un element important, indiferent de perioadă, este planificarea, fie că vorbim despre bugete, obiective, campanii.

„Comunicare rapidă și eficientă către clienți, parteneri, colegii din echipă sau din celelalte departamente este unul dintre factorii esențiali în e-commerce, pe care noi punem accentul de fiecare dată. Un alt aspect fără de care nu am putea funcționa eficient este evaluarea rezultatelor campaniilor pe care le implementăm. Astfel, ne putem da seama care sunt punctele tari, punctele slabe, ce concluzii putem extrage și ce putem face pentru a ne îmbunătăți constant performanța”, precizează reprezentantul Karcher.

În ceea ce privește modul în care s-a schimbat e-commerce-ul din momentul în care a intrat în industrie până în ziua de astăzi, acesta recomandă să ne uităm la acest aspect din perspectiva clientului și să ne gândim ce posibilități sau oportunități are astăzi, în comparație cu acum 10 ani.

Willmann sintetizează această perspectivă în 3 mari direcții:

1. Posibilitatea de a comanda produse de pe telefon – o mare parte a magazinelor online au acum un site optimizat pentru mobil sau chiar o aplicație.

2. Infrastructura logistică - tehnologia în această zonă a evoluat foarte mult, clientul (în special din zonele urbane) are posibilitatea să primească produsele comandate în 1-2 zile sau chiar să le ridice din lockere securizate.

3. Diversitatea gamei de produse în online - cea mai mare creștere din punct de vedere al ofertei în această zona vine din segmentul de produse alimentare și de food delivery, propulsată cel mai mult în perioada pandemiei.

Care sunt cele mai bune practici din industrie și cum ar trebui să arate o strategie omnichannel

Reprezentantul Karcher consideră că, cel mai bine, clienții răspund la autenticitate, iar esențială este găsirea acelor canale și practici prin intermediul cărora să fie comunicate valorile și obiectivele companiei într-un mod cât mai autentic.

„Un exemplu concret o reprezintă comunitățile online. În luna aprilie, colegii din departamentul de marketing au organizat o sesiune de Live Shopping, alături de un creator de conținut și un om de televiziune. Aceștia au realizat un LIVE pe webshop-ul Kärcher pentru a prezenta o serie de produse din showroomul nostru aflat în Pipera. Alegerea celor doi a fost făcută pe baza calibrării la valorile companiei noastre, iar acest lucru a dat dovadă de autenticitate și a menținut interesul audienței pe tot parcursul interacțiunii. Din acest motiv cred cu tărie că autenticitatea are puterea de a crește o comunitate online mai mult decât orice alte tactici de engagement și loyalty pe care le-am putea aplica”, consideră Adam Willmann.

Pentru ca o strategie omnichannel să funcționeze „la cote maxime”, Adam Willmann consideră că este important ca businessurile să conștientizeze că prioritatea numărul unu este clientull, indiferent de canalul de vânzare cu care acesta intră în contact.

„Prioritatea noastră pentru perioada următoare este de a continua să îmbunătățim constant livrările și zona de plăți. Avem posibilitatea să livrăm comenzile din magazinul nostru online dintr-un depozit local sau dintr-un depozit regional – astfel, ne dorim ca în viitor să creștem proporția comenzilor care se livrează din stocul local, iar în felul acesta să îmbunătățim considerabil timpul de livrare. Tot în Webshop, în zona de checkout, vom avea în curând opțiunea unor noi variante de plată, adaptate la piața din România, iar acest lucru estimăm că va reduce rata de abandon a coșului de cumpărături”, adaugă reprezentantul Karcher.

