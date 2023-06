Într-o primă fază, Serviciul Regional CEEhttps://www.dpd.com/ro/ro/expedierea-coletelor/serviciu-regional-cee/ lansat de DPD România acoperă 8 țări: Bulgaria, Cehia, Croația, Grecia, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria.

”Lansarea acestui serviciu a venit ca o nevoie firească a magazinelor online, în contextul actual al pieței de e-commerce din România. Practic, piața de e-commerce locală nu a mai cunoscut în 2023 și 2022 creșterile semnificative pe care le-a avut în 2020 și 2021, când lumea stătea acasă și comanda online. Astfel, magazinele online românești s-au văzut nevoite să caute soluții pentru a-și crește vânzările”, precizează Nadia Talpă în cadrul emisiunilor ecomTEAM.

Una dintre soluții este reprezentată de extinderea internațională, motiv pentru care DPD România, parte a grupului Geopost, a început de anul trecut pregătirea pentru lansarea acestui serviciu.

”Am realizat un studiu amplu, la care au participat 22 de țări, iar în baza acestui studiu am analizat specificul fiecărei piețe. Am analizat specificul consumatorilor, pentru că fiecare țară este diferită. Ne-am uitat la produsele cele mai achiziționate, dacă există o apetență a consumatorilor pentru achiziționarea de produse de la magazinele din străinătate etc.”, explică Nadia Talpă.

Toate aceste informații sunt oferite de către DPD România magazinelor online românești care vor să se extindă la nivel internațional. Nadia Talpă a prezentat în cadrul emisiunii și o serie de exemple în ceea ce privește particularitățile, de la țară la țară, pe baza studiului realizat.

”Vecinii noștri din Ungaria, în proporție de 93%, achiziționează online din social media. Și polonezilor le place acest tip de achiziții, iar, dacă ne uităm la tipul de produse, vedem că polonezii pun achiziția de încălțăminte pe primul loc, apoi îmbrăcămintea și ulterior produsele de îngrijire și înfrumusețare. În ceea ce privește bulgarii, ordinea este fashion, beauty și încălțăminte”, precizează Nadia Talpă.

Ea adaugă faptul că și slovacii și slovenii sunt foarte înclinați să achiziționeze de la magazinele online din străinătate și le recomandă magazinelor online românești să se uite și către aceste două țări în strategia lor de dezvoltare regională, nu numai la țări precum Bulgaria și Ungaria.

Diferențe pot fi observate și în ceea ce privește obiceiurile de livrare, conform datelor prezentate de către reprezentanta DPD România.

„Prin intermediul partenerilor(sucursalele DPD din fiecare țară n.r.) avem peste 70.000 de puncte fixe în cadrul acestor 8 țări. Polonezii sunt ca românii, preferă un punct fix, fie că este un oficiu DPD, fie că este vorba de un magazin, ei preferă să meargă să ridice coletul de acolo. Slovacii, slovenii și croații preferă livrarea la lockere, în timp ce în Ungaria și Bulgaria se merge mai mult pe livrarea la puncte fixe”, explică Nadia Talpă.

Prin intermediul Serviciului CEE lansat de către DPD România, magazinele online au acces la o platformă care se aplică tuturor celor 8 țări din program.

”Clientul își pregătește marfa, noi venim și o ridicăm zilnic de la sediul lui. Putem ridica în același timp coletele destinate tuturor celor 8 țări, cât și cele livrate pe teritoriul României. Nu are nevoie de 8 platforme cu care să-și genereze aceste note de transport. Plecăm către toate țările zilnic”, precizează Nadia Talpă, care punctează că, în funcție de dimensiunile pachetelor, este ales și tipul de vehicul cu care vor fi livrate.

Un alt aspect este referitor la posibilitatea de plată ramburs, obicei specific țărilor din regiune, spre deosebire de vestul Europei.

”Fie că vorbim de încasarea în numerar sau cu cardul, noi oferim magazinelor online aceste beneficii. Încasăm din țările respective banii de la consumatorul final, îi transpunem în moneda locală, după care returnăm acești bani magazinelor online din România. Este un beneficiu extrem de important, de care fiecare magazin online va ține cont. Este vorba de cash-flow-ul afacerii și este unul dintre aspectele la care orice magazin online se uită: cât de repede i se întorc banii”, adaugă Nadia Talpă.

Mai multe detalii despre Serviciul Regional CEE găsiți mai jos în emisiunea integrală ecomTEAM la care a participat Nadia Talpă.