Când vine vorba despre metoda preferată de livrare, în prima jumătatea a anului, clienții au optat pentru flexibilitatea și predictibilitatea oferite de livrarea în proximitate, la easybox. În medie, 63% dintre cumpărăturile obișnuite sunt livrate la unul dintre cele peste 3.800 de lockere easybox din țară.

În topul categoriilor de produse care au înregistrat creșteri de comenzi cu peste 20% în primele șase luni ale acestui an, comparativ cu anul anterior, se numără produsele de îngrijire a casei și grădinii, produsele de îngrijire personală, jucăriile, cafeaua și ceaiul, produsele pentru animale de companie. De asemenea, clienții au comandat cu 10% mai mult din categorii precum băuturi, haine și încălțăminte, dar și cărți.

Topul categoriilor cu cele mai mari creșteri în primele șase luni din 2023:

Produse de casă și curățenie a casei

Produse de igienă personală

Produse de beauty

Jucării

Cafea și ceai

Pet Shop

Băuturi

Încălțăminte

Cărți

