CloudCart este o platformă de eCommerce-as-a-service, ce în limbaj popular poate fi considerată și o platformă care îți oferă un „magazin online la cheie”. Despre ambițiile pe care le are pe piața din România, am discutat cu Nikolay Iliev, CEO și co-fondator CloudCart.

Compania oferă un software gândit pentru a automatiza crearea de magazine online, dar și un ecosistem de parteneriate, instrumente și servicii de asistență pentru a acoperi nevoile operaționale ale comercianților online. Ea a fost lansată în 2016 de frații Nikolay și Petar Ilievi, în Bulgaria, pe piața din România intrând oficial în iunie 2023.

„Avem deja peste 20 de clienți și mulți alții pe care ne pregătim să îi lansăm. Obiectivul pentru primul an de expansiune este de a avea 150 de magazine care să folosească software-ul nostru. De asemenea, ne propunem să creăm un ecosistem de peste 30 de parteneri care să ajute toți comercianții din sectorul eCommerce”, precizează Nikolay Iliev, în legătură cu obiectivele pe care le are pe piața din România.



Pe piața din România, CloudCart are competitori precum MerchantPro, GoMag sau ContentSpeed.



Deschiderea unui magazin online: cum arată portofoliul CloudCart

CEO-ul CloudCart menționează că tehnologia din spatele platformei e gândită pentru vânzarea tuturor tipurilor de produse(fizice, digitale, servicii), având de asemenea și o varietate de caracteristici pentru industrii și tipuri de comercianți specifici precum: modă, sănătate și frumusețe, casă și grădină, automobile și industrie, computere și electronice, cadouri și produse de artizanat etc.

„Peste 15% din clienții noștri activează în industria modei. Pe de altă parte, „sănătate și frumusețe" și "automotive și industrial" sunt categorii care ocupă peste 20%(...). Capacitatea noastră de a realiza cataloage de produse ready-made și de a oferi opțiuni de vânzare en-gros și retail ne oferă flexibilitate în poziționarea diferitelor afaceri, în funcție de nevoile specifice ale fiecărei industrii”, consideră Nikolay Iliev, CEO și co-fondator CloudCart.

Deschiderea unui magazin online: ce funcționalități sunt printre cele mai importante

În ceea ce privește funcționalitățile, fiind o soluție de tip infrastructură, CloudCart acoperă caracteristici precum cele legate de gestionarea produselor și merchandising, checkout, găzduire și securitate, automatizări și integrări cu furnizorii de plăți, curieri etc.

Ceea ce el consideră a fi un „avantaj cheie” este reprezentat de o gamă de caracteristici axate pe marketing și vânzări, regăsite într-un instrument care le oferă clienților posibilitatea de a colecta date, de a-și segmenta publicul, de a oferi reduceri personalizate pe baza istoricului și a implicării utilizatorilor, de a crea landing page, a-și îmbunătăți SEO și de a-și optimiza magazinele.

„Ne segmentăm clienții în funcție de GMV* (Gross Merchandise Volume), dar acoperim întregul spectru - de la micromagazine de artizani și creatori, la magazine uriașe cu sute de mii (chiar milioane) de produse. Ne-am construit tehnologia și modelul de afaceri în jurul unui concept simplu - când ești mic trebuie să plătești mai puțin și să ai mai mulți bani pentru a-ți dezvolta afacerea. Odată ce începi să vinzi mai mult, vei avea nevoie de caracteristici mai avansate, vei folosi mai multe resurse și asistență din partea echipei noastre și va trebui să plătești mai mult pentru a continua să îți extinzi magazinul”, precizează Nikolay Iliev(foto).

*GMV reprezintă valoarea totală a mărfurilor vândute într-o anumită perioadă de timp

La nivel internațional, CloudCart are în plan extinderea cotei de piață din Europa Centrală și de Est și atragerea până la 3 milioane de euro într-o rundă de finanțare pre-Series A. Potrivit reprezentanților companiei, CEE reprezintă o piață de comerț electronic dinamică, dar insuficient deservită, regiunea înregistrând rate de creștere a vânzărilor mai mari decât multe țări din Europa de Vest, valoarea totală a pieței de comerț electronic B2C din CEE depășind 70 mld. dolari.

Printre actualii investitori se numără Elevator Ventures, entitatea de venture capital a Raiffeisen Bank International (RBI), New Vision 3 (NV3), cu sediul în Bulgaria și Shtilian Shishkov, fondator Sportal Media Group.

CloudCart, care oferă soluții integrate de eCommerce pentru cca. 1600 de clienți, din 7 țări din regiune, a gestionat tranzacții de pese 300 mil. euro anul trecut

Sursa foto: CloudCart