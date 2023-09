Creșterea anuală a plăților online în România, a explicat Augustin Dobre la ecomTEAM 2023, este între 25-30%. Tipologia, spune el, este puțin diferită față de alte state: vedem o creștere foarte mare a numărului de tranzacții, dar o scădere a volumului mediu per tranzacție. Concluzia ar fi că utilizatorii au început să cumpere cu cardul și produse cu un bon mai mic. Astfel, dacă în trecut procesatorul de plăți online avea comercianți care vindea electronice, acum are solicitări de la servicii de curierat, food etc.

Din iunie, recunoaște însă Augustin Dobre, s-a înregistrat o scădere, dar ar putea urma o creștere de Black Friday.

Twispay va lansa un produs revoluționar

”Urmează să lansăm un produs revoluționar, o soluție de banking integrată într-o aplicație care până acum era dedicată crypto. Deja probabil unele bănci au procesat tranzacții cu cardurile pe care le vom lansa”, a anunțat CEO-ul Twispay. ”Noi am vrut să obținem toate licențele, ca să nu mai depindem de alte bănci. Încet-încet vrem să creem propriul ecosistem, un pachet complex full-digital, care oferă tot. Aceasta a fost viziunea noastră din start, nu doar să fim un procesator de plăți care face profit doar din procesarea de plăți.”

Twispay este primul fintech care deţine o licenţă pentru e-money din România, iar Augustin Dobre spune că inovația este în mod sigur o soluție pentru accelerarea implementării plăților cu cardul, iar educația poate fi un catalizator. ”Cred că o plată cu cardul la un comerciant e de 10 ori mai sigură ca o plată cu cash”, afirmă el. De pildă, ai chargeback (rambursare), îți poți cere banii înapoi dacă produsul nu e livrat sau este neconform.

România, țara costurilor mici la procesarea plăților

O zonă foarte importantă în acest moment este cea de cross-border pentru că tot mai mulți comercianți se uită la cross-border și au nevoie de un procesator de plăți care poate scala și în țările care nu folosesc euro - adică să deconteze fără să le impună clienților un curs de schimb cu o marjă.

De asemenea, Augustin Dobre atrage atenția că există țări europene care folosesc pe scară largă metode alternative de plată. Dacă la noi Visa și Mastercard au 99%, la alții Sofort și alte scheme alternative au 60-70%. De asemenea, costurile pentru procesarea plăților la noi sunt, în medie, cu 0.5% mai mici decât în Europa. Acest lucru în avantajul comerciantului român și România e învățată cu un standard de 1%, spune CEO-ul Twsipay. Dar acesta e un argument pentru care orice instituție financiară din România ar vrea să meargă afară.

Ca urmare, Twispay poate să le ofere comercianților date strategice privind caracteristicile diferitelor piețe, în condițiile în care procesează plăți încă din 2017, acum ajungând la circa 100.000 de tranzacții pe lună.

Sursa foto: wall-street.ro / Ovidiu Udrescu