Indiferent de provocările pe care le întâmpină, un lucru este clar, industria de e-commerce merge înainte și își continuă ritmul de creștere de la an la an. Diferențele țin de ritmul în care crește, verticalele din top și strategiile care se dovedesc câștigătoare. An de an, ecomTEAM, teambuildingul e-commerce-ului românesc, reunește la Brașov comunitatea locală și specialiști la nivel internațional pentru a descoperi aceste strategii câștigătoare. Prezentări, sesiuni de one to one, momente de networking, paneluri, petreceri, toate aceste elemente sunt puse cap la cap pentru a crea o atmosferă de echipă, o mare comunitate al cărei scop principal este acela de a fi motorul de creștere al industriei. De toate acestea ne vom bucura pe 19 și 20 septembrie la Hotelul Qosmo din Brașov.

La ecomTEAM 2024, organizat pe 19 și 20 septembrie, construim cu participanții noștri un tablou realist al momentului în care se află industria de e-commerce, punând cap la cap cifrele înregistrate de-a lungul anului și setăm perspectivele pentru următoarele 12 luni. Avem și sesiuni de leadership și inspirație în business oferite de fireside chat-urile din program.

ecomTEAM 2024: Maratonul Interviurilor din e-Commerce, ediția a II-a #jointheTEAM

Cu o piață, fără a lua în considerare zona de servicii,, creșterea așteptată pentru anul acesta este între. Aflăm de la specialiștii prezenți ce alimentează această creștere și ce trebuie să facă magazinele online pentru a călări acest val.

Nu putem avea un adevărat teambuilding al e-commerce-ului românesc fără cât mai multe momente de inspirație oferite de reprezentanții magazinelor online.

Continuăm astfel maratonul interviurilor de e-commerce început anul trecut, unde magazinele online se pot înscrie pentru a ne spune planurile și povestea lor într-o discuție video realizată la locația evenimenimentului, Hotelul Qosmo din Brașov, pe 19 și 20 septembrie 2024.

O mare parte dintre aceste interviuri video vor beneficia de articole, realizate pe baza discuției, pe care le vom publica în wall-street.ro.

ecomTEAM 2024: cum arată agenda de anul acesta a evenimentului

În ceea ce privește agenda, puteți vedea mai jos cum am stucturat-o în așa fel încât să atingem cât mai multe puncte de interes pentru industrie:



Ziua I.



Fireside Chat - Dream Big, Act Smart: Pragmatic approach to business success

O discuție inspirațională cu profesioniști în e-commerce legată de viziunea lor asupra industriei și a modului în care un business de e-commerce trebuie să se transforme într-o echipă al cărei principal scop este scalarea.

Cross Border in 2024: Winning Strategies, Common mistakes and Emerging trends

Este clar că e din ce în ce mai greu să faci performanță în e-commerce bazându-te doar pe piața locală. Investițiile imense făcute de jucătorii din industria de logistică în infrastructura de livrare sunt o invitație către a-ți scala afacerea la nivel internațional.

De ce să urmărești acest panel? Profesioniștii invitați vin cu cifre concrete și recomandări pe următoarele subiecte:

1. Care sunt metodele de livrare preferate în funcție de țara în care îți propui să te extinzi.

3. Care sunt elementele pe care trebuie să le pui la punct înainte de a te extinde internațional.

4. Cum îți optimizezi zona de fulfillment în așa fel încât să fii competitiv.

5. Ce se întâmplă cu costurile de livrare la nivel local și internațional.

6. Care sunt țările care trimit cele mai multe colete în România, dar și țările către care jucătorii locali trimit cel mai mult.

7. Plata ramburs: cum evoluează și ce trebuie să învețe magazinele online din această preferință.

Sessions: Online shops that inspire: Tech that really makes the difference and how to Build and Master Marketing strategies

Costurile de promovare continuă să crească, iar anul 2024 a adus în bătălia pentru atenția utilizatorilor o agresivitate mai mare din partea jucătorilor asiatici. În plus, avem și 4 rânduri de alegeri ce vin și ele la pachet cu campanii de promovare în online, punând de asemenea presiune pe bugetele jucătorilor din e-commerce.

De partea cealaltă, automatizarea fluxurilor nu mai e demult un lux pe care și-l pot permite doar marii jucători. Soluțiile bazate pe ultimele tehnologii au devenit din ce în ce mai accesibile și fac deja diferența în ceea ce privește competitivitatea jucătorilor din online.

Cum alegem însă soluțiile potrivite dintr-o mare de oferte ce promit să ne schimbe businessul cu ajutorul Inteligenței Artificiale? De asemenea, e important să înțelegem cum integrăm aceste tehnologii în așa fel încât să fie relevant pentru clienții noștri, dar și pentru membrii organizației.



Înscrie-te la ecomTEAM 2024 AICI până pe 31 iulie, ora 23:59 și beneficiază de o reducere de 25%. Detalii despre biletele puse în vânzare găsești dând click pe poza de mai jos.

De ce să urmărești aceste sesiuni? Invitații noștri vin cu strategii și cifre concrete pe următoarele subiecte:

Sesiunea 1: Building and Mastering Marketing Strategies

Mixul de marketing: cum ți-l construiești în funcție de verticala pe care activezi. SEO în 2024: principalele schimbări și recomandări. Costurile de promovare: cum construiești bugetul cât mai eficient. Canalele de promovare: cum construiești o abordare sănătoasă pe termen lung. Inteligența Artificială: cum construim și promovăm cu ajutorul ei valorile brandului nostru. Impactul jucătorilor Temu și Shein în digital marketing: e ceva de învățat din strategiile lor? Marketing pe alte piețe: cum te promovezi pentru a atrage clienți în funcție de țara pe care vrei să te extinzi.

Sesiunea 2: AI and beyond AI: Tech that Really Makes the Difference

Ultimele tehnologii care fac diferența: cum alegi soluțiile potrivite. Auditul magazinului online: când il faci și care sunt cele mai grave probleme pe care le-ai putea avea. Cum punem Inteligența Artificială la treabă: cum ne pregătim infrastructura și organizația pentru o adopție corectă. Personalizarea experienței: instrumentele care fac utilizatorul să aibă o experiență pe placul lui.

One to one meetings

Știm cât de importantă este componenta de networking, motiv pentru care depunem toate eforturile pentru a crea cât mai multe oportunități în această direcție. Vrei să ai parte de o sesiune de discuții one-to-one cu speakerii evenimentului ecomTEAM? Noi îți punem la îndemână toate mijloacele pe care le avem pentru a face această întâlnire posibilă.

Descoperă funcționalitățile din platforma IC Events care îți oferă posibilitatea de a programa o întâlnire cu speakerii prezenți sau cu alți participanți înscriși în platformă. Dincolo de funcționalitățile din platformă, îți pregătim o zonă specială în cadrul locației unde are loc evenimentul pentru desfășurarea acestor întâlniri one-to-one.

ecomPARTY - prilejul ideal de a face networking cu comunitatea de e-commerce din România.

Ziua II.

Fireside Chat - Building your dream team in e-commerce: Inspirational session

E-commerce in 2024: Regulations and competitiveness

Schimbările legislative de la nivelul Uniunii Europene, fie că vorbim de cele în vigoare deja, precum Digital Markets Act sau cele despre care se discută ca fiind necesare și în pregătire, precum o măsură care să creeze condiții echitabile de concurență, influențează direcția în care o ia comerțul online.

Influențează de asemenea și modul în care autoritățile locale tratează comerțul online și evoluția acestuia, motiv pentru care aducem la aceeași masă reprezentanți ai administrației publice, asociaților din industrie, dar și profesioniști din zona de legal.

De ce să urmărești acest panel? Principalele discuții se vor concentra asupra următoarelor subiecte:

1. Modificările legislative la nivelul UE și local care și-au pus cel mai mult amprenta asupra industriei de e-commerce.

2. Impactul platformelor din Asia, precum Shein și Temu, asupra pieței locale: avem condiții echitabile de concurență?

3. Viziunea administrației publice asupra comerțului online: cum reușim să avem un parteneriat public privat care să ajute dezvoltarea industriei

Sessions Romanian online shops that inspire: Paying Attention to what matters

O sesiune în care îmbinăm inspirația oferită de antreprenorii din e-commerce cu recomandările specialiștilor din industria financiară. Fie că vorbim de Buy Now Pay Later, Open Banking sau simpla plată cu cardul, aceste instrumente cresc de la an la an și pot fi transformate în unele de loializare a consumatorilor.

De ce să urmărești aceste sesiuni? Antreprenorii, managerii din e-commerce și specialiști în plăți vor vorbi despre:

1. Retenția clienților e importantă, dar ce facem cu retenția angajaților?

2. Greșelile care ne fac mai puternici: ce am învățat din eșecurile prin care am trecut ca antreprenor

3. Cum transformăm instrumentele de plată în instrumente de loializare

4. Cum arată trendurile în materie de plată în România și în regiune

Ediția din acest an este susținută de:



Main Partner: FAN Courier

Silver Partners: Daktela, Innobyte, Gun Media, ING Bank, Netopia Payments, Limitless Agency, RTB House, Invest HK, DPD

Event Sponsor: Mavericks, 2Ship

With the support of: Full Out Media