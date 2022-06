Safimama a luat naștere în 2016, la a doua sarcină a Claudiei, când aceasta a constatat că se confruntă cu aceleași probleme în materie de haine, ca în cazul primului copil.

”În 2016 am văzut o portiță pentru un asemenea business. Am simțit nevoia unei afaceri similare și în 2012, când am fost însărcinată cu primul copil, însă nu am avut suficient curaj, nu eram pregătită”, a declarat aceasta.

Claudia a pornit cu un magazin fizic, pentru că, așa cum povestește ea, nu era familiară cu magazinele online.

”Preferam să fiu eu cu prietenele mele la cumpărături, să probăm haine și să ne dăm cu părerea”, a spus Claudia.

Dar pentru că Aradul este un oraș de dimensiuni reduse, magazinul fizic nu a avut succesul scontat, astfel că antreprenoarea, de profesie inginer, a mers către online.

Safimama, numele a doi copii

La prima vedere, am fi tentați să citim să fii mamă și am identifica de îndată lipsa celui de-al doilea i, așa cum ne-a povestit și Claudia că a primit nenumărate ”reclamații”.

”Mi-au scris multe cliente spunându-mi că îmi lipsește un i sau că nu am diacritice. Însă numele companiei vine de la cei doi copii ai mei, Sara și Filip. Inițial, voiam ca afacerea să se intituleze mama to be, însă denumirea era deja luată, iar cei de la Camera de Comerț mi-au transmis că trebuie să caut alt nume. Așa că m-am oprit la ceea ce se gândește acea mama to be și anume, la copiii mei”, a explicat antreprenoarea.

Vrei să afli ultimele trenduri din e-commerce-ul românesc? Vino alături de noi la ecomTEAM 2022 - eCommerce becomes mandatory, pe care îl organizăm pe 7 și 8 septembrie la Brașov. Înscrie-te AICI!

5.000 de euro pentru haine și mobilă

Claudia a precizat că a investit în business circa 5.000 de euro, reprezentând stocurile de haine pe care le-a achiziționat în cadrul magazinului fizic, stocuri pe care le reînnoiește constant, dar și mobilierul necesar la vremea respectivă.

”Am luat legătura și cu o firmă de IT , care se ocupă de gestionarea site-ului. Mă costă 60-70 de euro pe lună întreținerea acestuia”, a mai spus Claudia.

Cât despre spațiul pe care îl deține la Arad și care încă reprezintă o parte din businessul său, acesta îi aparținea, prin urmare nu a fost vorba despre plata vreunei chirii.

În prezent, este nevoie de programare pentru a proba hainele cu pricina în magazin. Nu există un om dedicat acestuia, iar Claudia a găsit soluția în rezervări pentru viitoarele mame care își doresc să probeze produsele înainte de a le achiziționa.

În ceea ce privește numărul angajaților, Claudia este cea care se ocupă în totalitate de business.

Haine din străinătate, vândute în România

Am întrebat-o pe Claudia și de unde procură hainele pe care le vinde online, iar aceasta a declarat că are o colaborare strânsă cu un furnizor danez. Potrivit informațiilor furnizate de antreprenoare, în România nu a găsit un partener care să poată furniza materie primă rapid și în cantități mari.

”Am avut o tentativă cu un furnizor din Cluj, însă nu mi-a putut oferi nici cantitatea și nici diversitatea dorite. Avem acces la mii de stiluri și imagini cu modele, iar clientele își doresc mai mult de două modele din fiecare produs pe an”, a explicat aceasta.

Cea mai mare provocare: să poți să reinvestești banii

Antreprenor la început de drum, cu experiență din multinațională, Claudia Bogdan a declarat că cea mai mare provocare a fost să genereze un profit pe care să îl poată reinvesti în stocuri și produse noi.

”De multe ori, am apelat la propriile economii pentru a menține businessul pe linia de plutire”, a mărturisit aceasta.

Nu în ultimul rând, Claudia a avut și un sfat pentru autoritățile române, mai ales dacă doresc să sprijine antreprenoriatul local, pornind de la una dintre problemele cu care s-a întâlnit.

”Procedura de contabilitate pentru businessurile mici, cum este și al meu, ar trebui simplificată. Ar fi de mai mare ajutor un program de gestiune națională, cu o firmă de contabilitate, care să declare direct la ANAF actele și acțiunile pe care le întreprind businessurile. Bineînțeles, apelăm la online pentru aceasta și printr-un click am putea elimina chiar și concurența neloială”, a explicat antreprenoarea.

În prezent, Claudia Bogdan analizează ideea unei extinderi în străinătate, dar și angajarea unei persoane care să o ajute cu businessul, mai ales că aceasta a revenit și în cadrul multinaționalei.

Sunt un antreprenor loial și știu că le pot face pe ambele. Și nu aș schimba nimic din ce am făcut până acum. Am flexibilitatea pe care mi-o doresc, lucrez chiar și 10-12 ore pe zi, dar îmi place ceea ce fac. Claudia Bogdan, fondator Safimama

”Sistemele logistice actuale îți permit comerțul în orice țară din Europa, și nu numai. Nu mă uit doar la un stat, analizez toate opțiunile existente”, a conchis aceasta.

Sursa foto: Pixabay