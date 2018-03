ING Bank a atins anul trecut borna de 100 milioane de tranzactii cu cardul, cu 48% mai multe decat in 2016, iar pe tehnologia contactless portofoliul ING este deja la nivelul pietei din Polonia in ceea ce priveste utilizarea.

Seful ING Bank, Michal Szczurek, pariaza ca, dupa cum a inceput acest an, banca va atinge fara probleme la final de 2018 inca un reper, cel de 150 milioane de tranzactii cu cardul (ecommerce si plati la POS).

Pe segmentul platilor contactless, cresterea este si mai spectaculoasa, de 140%, pana la 67,2 milioane de tranzactii folosind aceasta tehnologie, probabil cea mai mare pondere din sistemul bancar. Szczurek mentioneaza ca interactiunile contactless in portofoliul ING sunt la nivelul celor din Polonia (65-70%), o piata mai avansata decat Romania.

Platforma Home'Bank, crestere de 27% pe tranzactii

Home’Bank a inregistrat in 2017 circa 830.000 de clienti activi, care au accesat platforma de internet banking de aproape 70 milioane de ori, cu 64% mai mult decat in 2016. Numai in decembrie, precizeaza oficialii bancii, numarul de logari a ajuns la aproape 8 milioane.

"Ne apropiem de 10 milioane de logari pe luna, iar un client ING intra in medie o data pe an intr-o sucursala", a precizat Szczurek.

Circa 52% din totalul de clienti ING au folosit si aplicatia de mobil, iar numarul total de clienti activi a ajuns la 586.000, cu 24% mai mult decat in 2016.

Platforma Home’Bank a intermediat 22,3 milioane de tranzactii, cu 27% mai mult decat in 2016, iar vanzarile de produse prin platforma au fost cu 73% mai mari in 2017.

La doar 3 luni de la lansarea creditului 100% online, seful ING anunta ca 13% din vanzarile de credite vin acum din Home'Bank si se asteapta ca la finalul acestui an cifra sa ajunga la 30%. In plus, din totalul vanzarilor de produse bancare prin canale digitale, 75% au fost realizate pe mobil.

Incercam sa fim companie de tehnologie cu clienti bancari, dar concuram cu platforme globale precum Amazon, Google sau Facebook - Michal Szczurek.

De altfel, nu este prima data cand seful ING Bank vorbeste despre schimbarea de paradigma, intr-o lume in care gigantii tehnologici ameninta sa muste din felia bancilor. Recent, Szczurek a mai declarat, intr-un interviu acoradat wall-street.ro, ca ING Bank concureaza de fapt cu Apple sau Google, iar aplicatia mobila a bancii lupta in realitate cu Facebook si Instagram pe primul ecran al smartphone-ului.

Pe platforma de cash-back la cumparaturi ING Bazar, banca a raportat vanzari de 131,4 milioane lei in contul comerciantilor si a oferit discount-uri totale de 6,3 milioane lei.