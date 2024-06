Haideți să începem cu un exercițiu de imaginație: căutați ceva pe Google şi primiți răspunsul dorit fără a mai accesa alte site-uri. Pare convenabil, nu-i așa? Ei bine, acesta este conceptul din spatele Google Zero. Dar întrebarea de pe buzele tuturor se aude imediat: cum afectează Google Zero brandurile și traficul pe site-urile lor? În ultimii ani, Google a perfecționat modul în care oferă răspunsuri utilizatorilor săi. Căutările care nu necesită clickuri, denumite și zero-click searches, au devenit din ce în ce mai frecvente. Practic, Google oferă răspunsul direct în pagina de rezultate, fără ca utilizatorul să mai acceseze alt link. Un algoritm care are beneficii evidente pentru utilizatori, dar o provocare majoră pentru branduri și creatori de conținut.

De ce contează Google Zero?

În era digitală, prezența online a devenit, nu mai este nevoie să o spunem noi, vitală pentru branduri. Majoritatea companiilor se bazează pe traficul organic de la Google pentru a atrage vizitatori pe site-urile lor.



Însă, cu introducerea căutărilor zero click, acest flux poate fi redus semnificativ. Potrivit unui raport de la The Verge, aproape 65% dintre căutările pe Google în 2020 nu au generat clickuri către alte site-uri. Aceasta înseamnă că utilizatorii primesc răspunsurile direct pe pagina de rezultate Google, fie sub formă de fragmente de răspuns, hărți, grafice sau alte elemente interactive.

Ce poți face pentru a te adapta la Google Zero?

Optimizează featured snippets



Featured snippets sunt acele casete care apar în partea de sus a rezultatelor de căutare, oferind răspunsuri concise la întrebările utilizatorilor. Pentru a apărea în aceste fragmente, asigură-te că ai un conținut clar, concis și structurat în formate ușor de citit, cum ar fi listele, tabelele și paragrafele scurte.



Conținut de calitate



Continuă să creezi conținut de înaltă calitate care răspunde în detaliu întrebărilor utilizatorilor. Google prioritizează conținutul relevant și bine scris, așa că investește în content care să înţeleagă nevoile audienței tale.



Fii prezent pe mai multe platforme



Diversifică-ți prezența online. Folosește social media, YouTube și alte platforme pentru a atrage utilizatori și pentru a crește vizibilitatea brandului tău.



Alege IMPACTFUL by INTERACTIONS



Observăm că un cuvânt cheie în principalele sugestii pentru a te adapta schimbărilor Google Zero este conţinut. Iar aici intervine IMPACTFUL. Dezvoltat de INTERACTIONS, IMPACTFUL este un program de consumer dialogue în 365 de zile creat pentru a adresa problemele specifice pe care le-am menționat anterior: oferirea unui tool care să ajute brandurile să comunice constant cu baza lor de date și, în același timp, o soluție de stocare a acesteia GDPR conformă și care să minimizeze impactul Google Zero.

Primul pas IMPACTFUL este colectarea bazelor de date: colectăm bazele de date de consumatori existente indiferent de formatul sub care sunt stocate, le curățăm, le consolidăm și le sortăm în consumatori cu și fără consimțământ de comunicare. Adăugăm baza de date rezultată în platforma noastră dezvoltată în conformitate cu reglementările GDPR și o segmentăm apoi pe diverse criterii. În continuarea acestui pas, stabilim împreună un mesaj cheie pe care ne dorim să îl imprimăm în mintea consumatorilor. Apoi dezvoltăm o strategie de conținut de 365 de zile și un plan de comunicare pe care îl livrăm conform bazei de date segmentate anterior. Fiecare consumator primește, nici mai mult, nici mai puțin, de un mesaj pe lună. O modalitate excelentă de a genera trafic utilizând resurse deja existente și evitând limitările Google Zero.

Haideți să implementăm împreună o campanie IMPACTFUL şi INTERACTIONS pentru brandul tău. Așteptăm doar un semn aici.

În portofoliul de clienți INTERACTIONS de-a lungul timpului s-au numărat branduri precum Telekom, Nestlé (Joe, KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nescafe Dolce Gusto), Audi, Seat, Hochland, LG Electronics, Mega Image, Macromex (Edenia), Martini, CEC Bank, Groupama, Mobexpert, Metropolitan Life, Pluxee, Salterra, Porsche Finance Group, Elefant.ro, Oracle, Niran, K Group, Queisser Pharma, Nordic Group, Transavia (Fragedo) sau Profi.

Agenția are în portofoliu peste 50 de premii creative și nominalizări.

Motto-ul INTERACTIONS: "Ne ținem cuvântul dat, întotdeauna!"