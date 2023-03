Mai precis, primii 1% producători de emisii CO2 (este vorba strict de persoane fizice, nu de companii, în tot acest articol) aveau fiecare o amprentă de carbon de peste 50 de tone, la nivelul anului 2021. În același timp, ultimii 1% poluau de peste 1.000 de ori mai puțin.

Ce amprentă de carbon are un român

Amprenta de carbon este cantitatea totală de gaze cu efect de seră, în special dioxid de carbon, care sunt generate de acțiunile noastre. În principal, ele provin din producția, utilizarea și modul în care este reciclat un produs.

Ca termen de comparație, amprenta medie de CO2 a unui român era, în 2021, puțin peste 4 tone. Iar amprenta medie la nivel global era de circa 4,7 tone de persoană – echivalentul a două zboruri dus-întors între Singapore și New York, conform datelor IEA.

Potrivit estimărilor agenției, la scară mondială, primii 10% dintre producătorii de emisii CO2 generau peste jumătate din totalul acestora – cu o medie de 22 tone de persoană - față de numai 0,2% pentru ultimii 105. Mai precis, primii 10% ar fi circa 782 de milioane de persoane - deci nu doar cei mai bogați pământeni, milionarii și miliardarii fiind sub 50 de milioane de persoane la nivel global.

Sursa: IEA

Cât de mult poluează miliardarii

Totuși, în jur de 85% din acest grup de mari poluatori este reprezentat de persoane care trăiesc în economii dezvoltate (SUA, Canada, UE, Japonia, Australia, China etc.). Iar restul provin din Orientul Mijlociu, Rusia și Africa de Sud, unde bogații au venituri comparabile cu cele din Occident iar preocuparea pentru mediu este redusă.

Totuși, cei cu adevărat foarte bogați poluează semnificativ mai mult decât cei doar înstăriți. Mai precis, cei mai bogați 0,1% au fiecare o amprentă de carbon de peste 200 de tone pe an. O mare parte din aceste emisii, afirmă IEA, provin de la zborurile cu avioane private.

Avioanele private, printre cei mai mari producători de emisii de CO2

Deși deseori miliardarii încearcă să nege impactul acestora asupra mediului, statisticile arată că 90% din populația planetei zboară cel mult odată pe an (sau niciodată) și doar 6% zboară de mai mult de 2 ori pe an. Pe de altă parte, Elon Musk a zburat de peste 130 de ori anul trecut, doar avionul său privat producând, conform Business Insider, aproape 1.900 de tone de CO2.

Ca termen de comparație, potrivit datelor Dacia, un autoturism produs la Mioveni are o amprentă de carbon în jurul a 30 tone - nu într-un an, ci într-un deceniu în care ar parcurge 150.000 km. Altfel spus, Musk a poluat, doar cu avionul său, într-un singur an cât 60 de Dacii în 10.

Un calcul similar a fost făcut pentru avionul privat al CEO-ului Louis Vuitton, Bernard Arnault, care se bate cu Musk pentru titlul de cel mai bogat om al planetei. Acesta, împreună cu alți 5 proprietari de astfel de aeronave, a produs într-o singură lună emisii de carbon cât un francez mediu în mai mult de jumătate de secol.

Un american sărac poluează mai mult decât media globală

La nivelul cetățeanului obișnuit, cei mai mari poluatori sunt nord-americanii, arată cifrele IEA. Un cetățean al Statelor Unite sau Canadei se poate lăuda cu emisii de CO2 de 11 ori mai mari decât cele ale unui african mediu. Americanii bogați poluează de peste 2 ori mai mult decât cetățenii UE bogați, iar chinezii, cu 25% mai mult = în vreme ce locuitorii bogați ai Indiei produc emisii de CO2 de peste 3 ori mai mici decât un european cu același nivel de trai. În același timp, chiar și americanii sau japonezii săraci au emisii de CO2 mai mari decât media la nivel global.

Agenția Internațională a Energiei atrage atenția asupra faptului că este esențial ca acest eșalon de 10% cei mai mari producători mondiali de emisii CO2 să își reducă amprenta de carbon – mai ales că acesta este grupul social care își permite financiar să adopte măsuri de eficientizare energetică și de reducere a emisiilor.

Sursa foto: Shutterstock