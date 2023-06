Cât de relevantă este sustenabilitatea în mediul de afaceri de azi? Horațiu Vasilescu, Business Developer Tellur, unul dintre cei mai cunoscuți antrepenori din România, a venit cu răspunsuri la conferința SUSTENABIL ZI DE ZI – de la NICE TO BE la MUST BE, organizată de Eco Synergy și Asociația Environ.