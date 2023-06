Cum va arăta agricultura viitorului? Frizon Group, unul dintre pionierii digitalizării în acest domeniu în România, ar putea fi un ”teaser”. Detaliile vin de la Teofil Dascălu, CEO și fondator, unul dintre speakerii conferinței SUSTENABIL ZI DE ZI – de la NICE TO BE la MUST BE, organizată de Eco Synergy și Asociația Environ.