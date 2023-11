Noul șef al PPC România (fostul ENEL) – a explicat de ce tranziția de la combustibili fosili la energii regenerabile nu este, așa cum e prezentată deseori, un cost sau chiar o povară pentru economie, ci, dimpotrivă, are avantaje uriașe, inclusiv pentru consumatorul final.

”Nu putem vorbi despre costuri. Tranziția energetică nu e un cost, e o investiție. Atunci când vorbim de un cost, înseamnă că bagi banii în ceva și îi pierzi. Aici vorbim de o investiție”, a afirmat Alessio Menegazzo, CEO & Country Manager PPC România. Trebuie precizat că înainte de a prelua conducerea companiei în România, el a condus, tot aici, ENEL X, divizia specializată tocmai în soluții pentru tranziția energetică.

Regenerabilele produc cea mai ieftină energie

Regenerabilele sunt cea mai ieftină metodă de a produce de energie în acest moment, spune el. ”Vorbim de producție care în unele țări ajunge la prețuri ca 10-15 euro/kwh, chiar și în Europa. Dincolo de discuția ideologică, e vorba de economie: dacă vrem să fim competitivi în viitor trebuie să ne asigurăm că avem cea mai ieftină formă de energie posibilă. Iar regenerabilele sunt, în ziua de azi, cel mai ieftin mod în care poți să îi furnizezi energie consumatorului final”.

Totul trebuie construit apoi în jurul acestui concept, spune șeful PPC: cum să avem cât mai mult din acest tip de energie ieftină și curată pentru consumatorii finali, fie ei casnici sau non-casnici. ”Orice altă discuție este depășită”, a declarat Alessio Menegazzo la Aspen - GMF Bucharest Forum 2023.

ENEL/PPC Romania oferă acum servicii către aproximativ 3 milioane de clienți în țara noastră. Însumând cotele de piață ale celor două companii de furnizare a energiei din grup (ENEL Energie și ENEL Energie Muntenia), este practic primul furnizor ca număr de clienți finali, peste Electrica și Hidroelectrica.

Discuția este condusă de consumatori și de progresul tehnologiei

”Consumatorii și tehnologia sunt cei care dirijează discuția. Din nefericire, în cea mai mare parte a timpului, vedem în sectorul energiei discuții despre investiții gigantice, or aceasta e o discuție depășită. Producția de energie va fi tot mai descentralizată și vom avea nevoie de un grad extrem de mare de flexibilitate a rețelelor”, a spus CEO-ul PPC România.

În România se vede acest lucru din plin, consideră el. Fără niciun fel de politică clară în domeniu, într-un an și jumătate am ajuns de la practic zero prosumatori la prosumatori care generează acum mai multă energie decât reactoarele nucleare de la Cernavodă, a afirmat Menegazzo.

Mai precis, în această vară prosumatorii au ajuns la 1 GW putere instalată, iar în martie 2024 ar putea ajunge la 2 GW – adică cât ambele reactoare nucleare ale României la un loc. La sfârșitul lui 2019 erau doar 303 prosumatori; în ianuarie 2021 se ajunsese la 2.134 de prosumatori, iar în ianuarie 2022, la 13.874. Oficial se estimează că până la finalul lui 2023 am putea ajunge și la 150.000.

Regenerabilele elimină dependența de resurse din alte țări

Alessio Menegazzo a avertizat că nu putem să avem energie ieftină pentru toată lumea într-o săptămână – de aceea se și cheamă ”tranziție”. Dar un orizont de 20 de ani este rezonabil. De asemenea, el a sugerat că investițiile în centrale electrice pe gaze sau bazate pe alte resurse pe care nu le controlăm sunt riscante și duc la crearea unor dependențe, cum a fost cea de Rusia în cazul gazelor naturale.

”Celălalt avantaj al regenerabilelor este că îți permit să nu depinzi de deciziile altor țări”, a conchis CEO-ul PPC România. ”Trebuie să mergem în direcția furnizării de energie ieftină pentru consumatorii finali și eliminării riscului dependenței de resurse pe care nu le controlezi”.

Sursa foto: ENEL Romania