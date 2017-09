Franta este liderul european cand vine vorba despre efectivul de pasari crescute in sistem rustic, avand o cerere crescuta de carne de pasare si oua atat pe piata interna, cat si pentru exporturi. Cum au reusit insa francezii sa aiba cele mai cautate produse de pe piata europeana? Secretul lor nu sta numai in capacitatea de productie, ci si in calitatea garantata a produselor, un capitol la care alte state mai au de invatat.

„Label Rouge” sau eticheta rosie care apare pe produsele alimentare a fost introdusa in 2006, printr-un proiect de lege, pentru a garanta calitatea alimentelor pe care le consuma oamenii. Produsele eligibile pentru a fi marcate cu eticheta rosie sunt carnea alba, carnea rosie, carnea de peste, fructele de mare sau produsele de agricultura neprocesate. „Eticheta rosie atesta faptul ca un produs are un set de caracteristici care il fac sa fie superior din punct de vedere calitativ altor produse asemanatoare”, declara la acea vreme ministrul francez al Agriculturii.

Practic, eticheta rosie este o garantie a faptului ca produsele pe care le consumi sunt crescute si procesate in mod bio. Iar importanta acestor calitati a fost aplicata inclusiv in fermele de pasari. Astfel, in Franta, unul din patru pui consumati au eticheta rosie, iar cifrele acestei afaceri sunt in crestere de la an la an.

In prezent, au inceput sa apara si in Romania astfel de ferme, in care puii sunt crescuti dupa standardele impuse de Uniunea Europeana, in hale automatizate, cu un climat de crestere computerizat, astfel incat sa fie asigurata si bunastarea pasarilor. Acestea sunt hranite cu furaje produse si procesate de propriile fabrici adiacente ale fermelor.

Un astfel de exemplu sunt cele sapte ferme Avicarvil ale antreprenorului Iustin Paraschiv, care sunt complet modernizate si automatizate, au microclimat controlat electronic, iar pasarile sunt crescute dupa regulile impuse la nivel european. Antreprenorul a investit 6 milioane de euro in lucrarile de modernizare, in achizitia unor echipamente performante si in cresterea capacitatii de productie, iar produsele sale ajung acum atat pe piata din Romania, dar sunt apreciate si pe pietele de desfacere din Europa, in tari precum Franta, Ungaria, Grecia, Bulgaria, Germania sau Estonia.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca fermierii pentru a-si creste pasarile la standarde europene

Iata care sunt regulile pe care trebuie sa le indeplineasca o ferma de pasari, astfel incat sa functioneze la cele mai inalte standarde ale calitatii:

- sa aiba un adapost de maximum 400 de metri patrati

- sa creasca cel mult 4.400 de pasari

- densitatea pasarilor sa nu fie mai mare de 11 pe metru patrat

- ferma trebuie sa se afle la o distanta de cel putin 500 de metri de orice locuinta

- sa creasca pasarile intr-un mediu acoperit de vegetatie, nicidecum cu asfalt sau beton

- sa nu foloseasca antibiotice in tratarea puilor, ci niste uleiuri esentiale importate din Franta

- in primele patru saptamani de viata, puii trebuie crescuti in adapost si abia apoi scosi in exterior

- furajele trebuie sa fie naturale si netratate chimic

La Avicarvil, toate cerealele folosite la producerea furajelor destinate hranirii puilor sunt procesate in propria fabrica. Cerealele sunt mai intai selectionate, folosindu-se materii prime de baza, cum ar fi graul, porumbul, floarea soarelui sau soia. Hranirea puilor cu astfel de furaje este motivul pentru care acestia au o culoare galbena, asemanatoare cu aceea a puilor crescuti in gospodariile individuale.

In trimestrul I din 2016, Romania a produs cu 74% mai multa carne de pasare si a livrat cu 62,7% mai multa fata de trimestrul I din 2007, anul in care Romania a aderat la Uniunea Europeana. In aceste conditii, este evident ca tara noastra are capacitatea de a urca in topul exportatorilor de carne de pasare, insa numai daca fermierii fac investitii si reusesc sa isi aduca fermele la standardele europene, fara de care accesul pe piata europeana va fi mult mai dificil.

Sursa foto: Shutterstock/ Omjai Chalard