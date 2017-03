Intr-un raspuns primit la solicitarea wall-street.ro, PMB sustine ca lucrarile de pe bulevardul Liviu Rebreanu, unul intens circulat in zona de est a Capitalei, sunt aproape finalizate, asta in conditiile in care imaginile surprinse la fata locului (in data de 13 martie 2017, orele 13:00) arata contrarul.

Santierul din cartierul Titan a inceput in urma cu aproape 10 ani, timp in care locuitorii din zona au indurat ani la randul praf, deranj, utilaje zgomotoase (asta cand erau pe santier) si o aglomeratie cu care aceasta zona nu s-a confruntat niciodata.

Mai mult, in urma cu aproximativ un an si jumatate, in zona au debutat si lucrarile de constructie ale centrului comercial ParkLake, dezvoltat de portughezii de la Sonae Sierra si irlandezii de la Caelum Development, iar acest lucru a ingreunat si mai tare traficul din zona.

“Lucrarile de pe Bd. Liviu Rebreanu sunt aproape finalizate. Mai exact, au mai ramas de executat doua refugii la una dintre statiile de tramvai, urmand ca, dupa finalizarea acestora, circulatia tramvaielor sa fie reluata”, se arata in raspunsul Primariei.

In tarile civilizate, lucrarile de infrastructura ale transportului public sunt realizate in paralel cu cele de de constructie sau imbunatatire a transportului rutier, cat mai ales cu cele de amenajare a spatiilor adiacente.

In imaginile surprinse de wall-street.ro, se poate observa cum arata in prezent santierul din zona Barajul Dunarii, situata in a doua parte a lucrarilor derulate de Primarie de pe bulevardul Liviu Rebreanu.

In plus, pentru finalizarea lucrarilor de infrastructura rutiera din zona, va fi necesara obtinerea unor avize pentru a expropria spatiile comerciale aflate in zona, executie necesara pentru marirea numarului de benzi la doua pe sensul de mers dinspre bulevardul 1 Decembrie spre statia de metrou Titan, lucru care este de asteptat sa mai dureze cateva luni, in ritmul de lucru derulat pana in prezent.

Lucrarile derulate pe strada Liviu Rebreanu aveau ca termen de finalizare anul 2016, conform datelor anuntate de Primarie, iar valoarea lucrarilor se ridica la peste 14 milioane de euro.

Lucrarile pe soseaua Iancului-Pantelimon, 80% finalizate: vremea nefavorabila ar fi blocat santierul

Intrebati si despre situatia de pe un alt bulevard important din Capitala, in care santierul se desfasoara deja de cativa ani, reprezentantii Primariei Municipiului Bucuresti dau asigurari ca 80% din lucrari sunt finalizate pe soseaua Iancului.

“In prezent sunt deplin functionale si redate circulatiei rutiere si pietonale Tronsonul A-intre Sos Iancului si Bd. Chisinau - pe acest tronson a fost reluata si circulatia tramvaielor, Tronsonul B-intre Sos Morarilor si Bd Chisinau, inclusiv zona de rond de la intersectie cu Bd Chisinau, Tronsonul C-intre Sos Morarilor si Aleea Pantelimon, Tronsonul E- intre Soseaua Garii Catelu si Soseua Vergului (Intersectia Cora, exceptand zona de intersectie), Tronsonul F- intre Limita Administrativa a Municipiului Bucuresti si Soseaua Garii Catelu”, au precizat reprezentantii PMB.

In urma discutiilor, s-a identificat o solutie astfel incat circulatia tramvaielor pe tronsonul B-dul Chisinau-Soseaua Vergului sa poata fi reluata fara a mai fi nevoie de bucla de intoarcere care depindea de executia Park&Ride.

“In ceea ce priveste parcarea de tip Park&Ride, in acest moment se lucreaza la elaborarea Planul Urbanistic Zonal, urmand sa fie obtinuta si autorizatia de construire (…) Lucrarile au fost sistate din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Dupa reluarea lucrarilor, urmeaza sa se monteze instalatia necesara reluarii circulatiei tramvaielor si pe tronsoanele B si C”, au mai spus autoritatile locale.

Potrivit Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD), Gabriela Vrinceanu Firea, primarul general al Capitalei, intentioneaza sa replice modelul aplicat cu succes in Viena, urmand sa construiasca nu mai putin de sase proiecte Park&Ride, prin care isi propune ca cei care vin in Bucuresti din zonele limitrofe Capitalei sa isi poata parca masinile si sa beneficieze de transport cu ajutorul mijloacelor publice puse la dispozitie de autoritati.

Lucrarile de infrastructura aferente liniilor de tramvai si a tramelor stradale (reteaua de comunicatii stradale – n.red.) se ridica la peste 67 milioane de euro.

Primaria Capitalei vrea sa cumpere peste 600 de noi vehicule pentru transportul public: niciun autobuz electric, pe lista autoritatilor

Primaria Capitalei intentioneaza ca urmatorii patru ani sa achizitioneze nu mai putin de 600 de noi vehicule pentru transportul public, in incercarea de a imbunatati experienta de transport a bucurestenilor.

La inceputul acestui an, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat un proiect de hotarare prin care Municipalitatea urmeaza sa innoiasca parcul auto al RATB.

“Urmeaza sa fie achizitionate 400 de autobuze, 100 de troleibuze si 100 de tramvaie. Mijloacele de transport in comun vor fi cumparate in cadrul unui program multianual cu o durata de 4 ani, incepand cu anul 2017. In acest moment, PMB pregateste licitatia pentru achizitionarea acestor mijloace de transport in comun. (…) Facem precizarea ca PMB nu intentioneaza sa achizitioneze autobuze electrice in cursul anului 2017”, au mai precizat autoritatile Capitalei.

Pentru anul 2017, Directia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei intentioneaza sa cuprinda in buget suma de 257.166.000 lei.