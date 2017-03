Ekol Logistics a deschis prima filiala in Slovenia pentru a furniza servicii de transport intern si international in regim FTL si LTL, precum si servicii de depozitare.

„Intentionam sa deschidem primul depozit in zona Ljubljanei. De asemenea, planuim sa avem 15 angajati pana la sfarsitul celui de- al doilea an de activitate Ekol in Slovenia“, a declarat Miha Ulcar, Ekol Slovenia.

Slovenia este a 15-a tara in care Ekol si-a dezvoltat propriile facilitati. Ekol Slovenia a fost infiintata si inregistrata si va fi operationala in 1-2 luni. Birourile si depozitul cross-dock, cu capacitatea corespunzatoare nevoilor clientilor Ekol, vor fi deschise in cel mai scurt timp. Compania detine 6 nave Ro-Ro si opereaza 48 de trenuri pe saptamana.

„In perspectiva mai indelungata Ekol Slovenia va putea oferi servicii intermodale catre si din alte tari europene“, a mai spus Miha Ulcar.

Ekol a inceput sa investeasca in afara Turciei, in Europa, in 1996, incepand cu Ekol Germania, ca apoi sa patrunda si pe piata din Romania, Italia, Franta, Ucraina, Grecia si Bosnia-Hertegovina. In 2013, Ekol a infiintat Ekol Ungaria, intr-una din zonele cele mai strategice pe harta geopolitica a Europei. In 2014, Ekol Spania a fost adaugata la reteaua de transport a companiei. In 2015, Ekol a deschis filiale si in Polonia. Anul trecut, noi depozite si puncte de lucru Ekol au fost inaugurate in Cehia, Bulgaria si Iran.

„Ekol isi va mentine ritmul de crestere si in urmatoarea perioada, cand se va dezvolta in Republica Ceha, Spania, Iran si Romania. Avem incredere ca serviciile Ekol vor detine un rol important si in extinderea afacerii clientilor nostri din Slovenia," a declarat Wojciech Brzuska, General Manager Ekol Europa si membru in Comitetul Executiv.

Ekol si-a inceput activitatea in 1990. Ekol se claseaza printre pionierii furnizorilor de servicii logistice integrate, atat in Turcia cat si in Europa. Centrele sale de distributie din cele 15 tari se intind pe aprox. 750.000 m² spatiu interior, in Turcia, Germania, Italia, Romania, Franta, Grecia, Ucraina, Bosnia, Ungaria, Spania, Polonia, Bulgaria, Republica Ceha, Slovenia si Iran. Ekol se mandreste cu o flota de peste 5.500 de vehicule proprii, 6 nave Ro-Ro si o echipa de peste 6.500 de angajati.