Marea Britanie se pregateste sa instaleze, in 2018, semafoare inteligente. Stirea a fost lansata in mediul online de curand, si a devenit rapid una de prima pagina. De ce? Pentru ca solutia in cauza vrea sa puna capat traficului aglomerat din orele de varf, si ar putea reprezenta o solutie si pentru alte tari, nu doar pentru Anglia, nu-i asa?

Sa vedem mai in detaliu ce inseamna aceste semafoare. Pentru ca ele se numesc „inteligente” ne-am dat un pic seama cum functioneaza inca de la prima lectura a stirii. Asadar, Marea Britanie va instala semafoarele inteligente care isi schimba culoarea in functie de conditiile de trafic. Suna excelent! Semafoarele vor fi dotate cu inteligenta artificiala. Ele vor reusi sa inteleaga mecanismele traficului si sa ajusteze in timp real culorile verde si rosu, in functie de congestie.

Sursa foto: Cars.ro