Studentii Universitatii Politehnica din Bucuresti vor putea urma un stagiu de pregatire in inginerie aerospatiala, care le-ar putea permite sa se angajeze in orice companie de profil din lume. Universitatea va semna un parteneriat cu Fokker Engineering, filiala din Romania a companiei olandeze Fokker, recunoscuta ca lider mondial in domeniu, in urma caruia studentii vor urma stagiul de pregatire, timp de 10 saptamani, la finalul caruia vor primi un atestat.

Parteneriatul intre Universitatea Politehnica Bucuresti si Fokker Engineering Romania se va derula pe o perioada de 10 saptamani, incepand din 3 martie, data semnarii actului, si va consta in module speciale de pregatire in domeniul ingineriei aerospatiale.

In cadrul programului, sustinut de pofesori si specialisti ai companiei olandeze Fokker Aerostructures, intr-o prima etapa vor fi instruiti 50 de studenti din anii terminali ai Facultatii de Inginerie Aerospatiala din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti. Dintre acestia, cei mai buni 25 de studenti vor primi un atestat de absolvire ce le va permite sa se angajeze in orice companie de profil din lume, compania olandeza fiind recunoscuta ca lider mondial in domeniu, scrie News.ro.

Facultatea de Inginerie Aerospatiala a Universitatii Politehnica este principalul beneficiar, iar colaborarea se va realiza prin implicarea Camerei de Comert Romania-Olanda.

“Facultatea de Inginerie Aerospatiala a Universitatii Politehnica din Bucuresti a dat aviatiei si astronauticii mondiale 45 de promotii de ingineri care si-au demonstrat buna pregatire pe toate meridianele. Cand o companie atat de prestigioasa ca Fokker din Olanda a ales Romania in 2005 pentru a-si deschide o subsidiara pentru proiectarea de avioane si elicoptere, a fost implicit si o recunoastere a calitatii absolventilor nostri. Traditia insa, oricat de onoranta, nu este suficienta in ziua de azi. Scopul nostru este convergenta studiilor teoretice de inginerie cu practica inginereasca la nivel international. Dorim sa acoperim un gol intre teorie si practica si totodata sa deschidem facultatea pe plan international. Deschiderea ne pune in competitie cu facultatile similare din tari avansate si stiu ca acest lucru ne avantajeaza, pentru ca invatamantul superior tehnic din Romania este valoros. Accentul pe practica inginereasca si dorinta de deschidere internationala ne-au adus la ideea de Fokker Academy, cu laboratorul Fokker in facultate, cu practica studentilor la Fokker. Cred ca viitorii nostri absolventi sunt adevaratii beneficiari ai acestui parteneriat”, a declarat decanul Facultatii de Inginerie Aerospatiala, Octavian Thor Pleter.

Sebastiaan van Hese, presedintele Camerei de Comert Romania-Olanda si director general al Fokker Engineering Romania, spune ca, in acest fel, compania olandeza poate contribui la dezvoltarea educationala a viitoarei generatii de ingineri din Romania, printr-un transfer de cunostinte practice, „prin construirea unui pod intre industria aerospatiala si universitate”.

"De peste 10 ani, absolventii Facultatii de Inginerie Aerospatiala au fost angajati structural prin Fokker si au contribuit in mod direct la dezvoltarea unor platforme majore de aeronave. Compania Fokker se mandreste ca poate continua aceasta cooperare prin introducerea unui parteneriat formal cu Universitatea Politehnica din Bucuresti, prin completarea curriculei Facultatii de Inginerie Aerospatiala cu cursuri practice, prin care intentioneaza sa largeasca cunostintele absolventilor, ceea ce va contribui la o viitoare angajare de succes. Reprezentantii Fokker sunt increzatori ca acest parteneriat este doar inceputul unei cooperari ce va determina o consolidare a industriei aerospatiale romanesti, cu ajutorul tehnologiei olandeze”, a mai spus Sebastiaan van Hese.

Sursa foto: Shutterstock