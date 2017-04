Numarul joburilor din domeniul serviciilor a crescut spectaculos in ultimii ani, ceea ce ii pune in dificultate pe angajatorii care sunt in cautare de personal. Accenture, compania americana de servicii digitale si tehnologice, prezenta si in Romania, recruteaza anual 1.000 de persoane, dintre care 700 sunt vorbitori de limbi straine, iar pentru acoperirea pozitiilor destinate vorbitorilor de limbi mai putin vorbite de romani, precum limba germana, intampina dificultati. Iata ce strategie a aplicat angajatorul.

Irina Minzala, country recruiting lead in cadrul Accenture, arata, citand datele ABSL, ca "lupta" pentru specialisti este cu atat mai acerba cu cat numarul de posturi disponibile in domeniul serviciilor a crescut cu 33% in ultimii trei ani.

"De exemplu, avem de recrutat la 10-15 vorbitori de germana pe luna, ceea ce este un lucru foarte dificil. Mai exact, pe acest segment aveam o rata de refuzare a ofertelor de 30-40%, foarte mare, cumva «fabrica mergea, dar nu producea», si ne-am dat seama ca trebuie sa facem ceva", a precizat Minzala.

Experienta selectiei, importanta pentru candidati

Astfel, Accenture a experimentat ideea de a chema la sediul companiei candidatii pentru joburile respective si de a le prezinta ofertele disponibile, fara a le adresa nicio intrebare.

"Managerii de departamente au venit la intalnirea cu candidatii si si-au prezentat joburile, fara sa primeasca nicio instructiune de la noi. De asemenea, candidatii care participa la genul acesta de evenimente pot vedea birourile si, in plus, circa 30-40 de minute au oportunitatea sa interactioneze cu colegi care lucreaza pe joburile pentru care au aplicat si ei. Singura intrebare pe care le-o adresam la final este care sunt primele trei preferinte legate de joburile discutate. Apoi candidatii se vad cu managerii din departamentele preferate de ei, dupa care ii si testam, ultimul pas fiind ofertarea. In urma acestui experiment, am observat ca desi nu am lucrat deloc la oferte, acestea sunt mult mai acceptate de catre candidati decat in urma unui proces clasic de selectie", a spus Irina Minzala.

Concluzia este ca pentru candidatii cu care lucram acum este foarte importanta experienta procesului de selectie

Irina Minzala a adaugat ca in curand si vorbitorii de limba franceza vor fi la fel de dificil de indentificat.

"Lasand la o parte vorbitorii de limbi straine exotice, vorbitorii de germana se diferentiaza de cei care vorbesc italiana sau spaniola, iar angajatorii trebuie sa le ofere un bonus de limba. Toata lumea se bate pe ei. O problema pe care o avem deja si o vom avea din ce in ce mai mult este franceza, pentru ca la noi nu s-a mai invatat aceasta limba, iar noi ne vindem ca tara in care limbile latine se vorbesc foarte usor, ceea ce a determinat foarte multi jucatori care cer limba franceza sa vina in Romnaia si deja se spune ca franceza este noua germana", a mai spus Irina Minzala", a explicat aceasta.

Compania americana Accenture are 2.700 de angajati in Romania, in cele cinci centre din orasele Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Targu Mures.

Foto: LinkedIn

Sursa foto: gpointstudio, Shutterstock