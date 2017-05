Claudia Stirbei a intrat in antreprenoriat in urma cu sapte ani, cand, dupa ce a ramas insarcinata, si-a dat seama ca pe piata romaneasca femeile insarcinate nu aveau prea multe optiuni, daca isi doreau sa se imbrace bine. Afacerea a debutat cu un magazin online de haine dedicatgravidelor, dupa care a urmat deschiderea unui showroom in Bucuresti, iar astazi planurile antreprenoarea vizeaza vanzari de aproximativ 100.000 de euro si un nou magazin.

Inainte de a-si face propriul business, Claudia Stirbei lucra pentru cea mai mare agentie de turism din Romania in zona de business travel si isi aminteste ca pana la 25 de ani acela a fost cel mai potrivit job pe care il putea avea, pentru ca i-a oferit oportunitatea sa calatoresca mult si sa invete cum functioneaza un business.

Prioritatile i s-au schimbat dupa ce a ramas insarcinata

Claudia recunoaste ca i s-au schimbat prioritatile, dar si asteptarile in ceea ce o priveste, in momentul in care a ramas insarcinata cu primul copil. Nu mai poate face parte dintr-o structura corporate si identificand lipsa hainelor pentru gravide pe piata locala, a decis sa inceapa un studiu pe aceasta nisa.

"Am avut multiple discutii cu sotul meu privind prezenta in online versus magazin fizic si desi acum sapte ani, online-ul avea cu totul alta fata, despre care stiam foarte putine lucruri, lipsa timpului, avand in vedere ca urma sa avem un bebelus, m-a determinat sa aleg varianta unei platforme online dedicata femeilor insarcinate", a explicat antreprenoarea.

Astfel, in urma cu sapte ani a aparut magazinul online Mama Boutique, dedicat femeilor insarcinate.

Cred ca nimic nu este intamplator, pentru ca este cea mai buna decizie pe care puteam sa o iau. Intre timp, am devenit dependenta de online, imi place dinamica, diversitatea si faptul ca nu ai limite in ce poti sa faci, ma ambitioneaza in fiecare zi sa invat tot mai mult

Claudia Stirbei arata ca nevoia personala a fost un trigger foarte puternic pentru ea in lansarea afacerii cu haine pentru femei insarcinate, la care s-a adaugat si sentimentul de a aduce o schimbare si in viata altor femei cu nevoi similare.

"Maternitatea te introduce intr-o lume despre care sigur ai auzit, dar despre care nu ai pic de habar. Cand afli ca esti insarcinata, dincolo de bucuria imensa, simti ca ai pasit pe un drum fara harta si ca nimeni nu vorbeste limba ta. Faptul ca eu pot sa fiu un ghid de inceput pe acest drum, pentru mine inseamna mai mult poate decat cifrele in sine. Relatia noastra directa cu clientele Mama Boutique este un indicator atat de important, incat pot afirma ca reprezina un KPI al companiei", povesteste aceasta.

Investitii de 20.000 de euro

Desi nu avea experienta in domeniul comertului online, Claudia a investit in businessul in care credea aproximativ 20.000 de euro in primul an de activitate, bani folositi pentru achizitionarea marfii, crearea magazinului online si a tot ce inseamna logistica necesara pentru desfasurarea activitatii. Banii au provenit din fonduri proprii.

Investitia a fost amortizata inca din anul doi de functionare, iar suma necesara pentru start am avut-o din fonduri proprii. Perioada concediului de maternitate a fost propice pentru aceasta incercare, care s-a dovedit a fi un succes

Ulterior, antreprenoarea a deschis si un showroom in zona Floreasca din Bucuresti, loc unde si in prezent clientele isi pot face programare si pot vedea si incerca produsele.

"Imi aduc aminte ca am avut primele cliente imediat dupa ce am primit primul stoc de marfa. Din fericire pentru mine aveam o prietena foarte buna insarcinata la momentul respectiv, care lucra intr-o banca si a fost un fel de propulsor verbal si vizual intr-o mare de femei. Apoi lansarea magazinului a avut loc sub forma de prezentare de moda cu gravide, dar alese pe nevazute si in urma styling-ului facut de Mama Boutique voiam sa aratam ca orice femeie, indiferent de statura, conformatie si numarul de saptamani poate arata ca un manechin cu ajutorul nostru", spune Claudia Stirbei.

Antreprenoarea isi aminteste ca aceasta nisa de piata nu era dezvoltata in urma cu sapte ani, insa nici in prezent nu s-au facut multi pasi de crestere.

"Din pacate, in Romania, aceasta piata nu este absolut deloc dezvoltata. Lucrurile au evoluat oricum fata de acum 6 ani cand am inceput, insa in continuare exista ideea ca in maternitate nu trebuie sa investesti in hainele pe care le porti. Eu, trecand prin aceasta experienta, consider ca din contra, cand esti insarcinata nu doar corpul se schimba, dar si starea psihica. Este important sa mentii un echilibru intre cum te simti si cum arati, pentru tine ca femeie. Imi place sa spun continuu ca faptul ca devenim mame nu este o schimbare a ceea ce am fost odata, insa reprezinta o promovare minunata", a aratat ea.

Claudia Stirbei spune ca afacerea sa a fost constant in crestere, cu exceptia unei perioade de timp cand a functionat in linie dreapta, perioada in care aceasta a fost insarcinata cu cel de-al doilea copil. Fiind o sarcina cu probleme, nu i-a permis sa se implice la fel de mult, iar absenta sa s-a simtit si in cifre.

"Au fost piedici mai mici si piedici mai mari. Cele mici au fost legate de legislatie, de educarea consumatorului in achizitionarea lucrurilor pe internet si altele. Cea mai mare provocare insa a fost si ramane resursa umana, aceasta fiind esentiala business-ului si totusi atat de greu de recrutat omul potrivit, curios, dispus sa invete si sa se adapteze tuturor situatiilor noi, dar in acelasi timp sa si foloseasca informatii din experientele anterioare. In antreprenoriat ai nevoie de tot: change agility, learning agility, mental si people agility", marturiseste aceasta.

Pana la un moment dat, am fost nevoita sa fiu operator multitasking si ma ocupam de impachetarea coletelor, SEO/ online marketing si vanzari. Lucram pe trei fise de post in acelasi timp

Mamele active, principalii clienti

In prezent, magazinul Mama Boutique vinde haine pentru gravide, seturi pentru mama si copil, haine pentru alaptare si bijuterii pentru mame. Preturile variaza intre 54 de lei pentru un dres pana la peste 500 de lei pentru o geaca. Hainele sunt aduse din Polonia si Franta, iar, de curand, antreprenoarea a inceput o colaborare cu furnizori romani.

Cele mai mari vanzari sunt inregistrate la categoria de rochii pentru gravide.

"Este si normal pentru ca sunt cele mai confortabile si cu un articol ai asigurata o tinuta intreaga. Avem si un record de 1.989 de bucati al unui model de rochie pe care l-am adus si readus in magazin de foarte multe ori", a explicat Claudia Stirbei.

Valoarea medie a unei comenzi este de 400 lei si reprezinta 1.5 produse din gama proprie de produse.

Clientele sunt, in mare parte, viitoare mame cu un stil de viata activ, iar 80% dintre acestea cumpara hainele pentru ca merg la job pana aproape de momentul nasterii.

Vanzari de aproximativ 100.000 de euro in 2017

Magazinul Mama Boutique a inregistrat anul trecut vanzari in valoarea de 81.000 de euro, iar 77% dintre venituri au fost generate din online. Cum o treime din vanzari este generat de showroom, antreprenoarea ia in calcul deschirea unei noi locatii in viitor, tot in Bucuresti. De asemenea, in acest an, ea estimeaza o crestere a vanzarilor de circa 20%, ceea ce ar insemna ca cifra de afacere se va apropia de 100.000 de euro.

"La nivel de Europa, se estimeaza cresteri de pana la 45% a comertului online pana in 2018, astfel incat avand in vedere ca activam intr-o nisa pretentioasa, speram la o crestere de 20 % a cifrei de afaceri. Planurile noastre pe termen scurt legate de angajati si lansari de game de produse se invart in jurului showroom-ului pe care il vom deschide, speram pana in toamna acestui an. In ceea ce priveste zona de online, aici planurile sunt multiple, de la cresterea ratei de conversie pe mobil (avand in vedere ca traficul pe site este de 74% mobile) pana la automatizarea in performance marketing si finalizarea implementarii sistemului CRM", a explicat ea.

Mai mult, antreprenoarea isi doreste ca in cativa ani sa lanseze o aplicatie mobila pentru gravide, despre care spune ca "le va face viata de femeie insarcinata mai usoara".