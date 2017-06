Astfel, in primul trimestru din an, angajatii din companiile private au resimtit o crestere a salariilor, in medie, cu aproximativ 14%, fata de perioada ianuarie – martie 2016. Acest lucru a fost determinat mai ales de evolutia pozitiva a economiei in Romania, de cresterea salariului brut minim incepand cu 1 februarie, cat si de trendul ascendent al angajarilor pe mai multe sectoare ale pietei.

“Criza fortei de munca pe segmente precum IT&C, medical, automotive a avut, de asemenea, un impact pozitiv in cresterea salariilor in primele trei luni din acest an. Companiile si-au dezvoltat, astfel, strategii clare privind retentia sau atragerea angajatilor, iar oferirea de salarii motivante a fost unul din factorii cei mai importanti”, a declarat Adrian Stanciu, CEO Smartree.

Acesta a subliniat, de asemenea, ca principalele companii din Romania care au oferit cresteri salariale pentru angajati in primul trimestru din an sunt cele din industria echipamentelor electronice si hardware, produse si servicii tehnologice, productia de componente auto, industria pharma si sectorul medical.

6% crestere a bonusurilor totale acordate angajatilor romani

Si in ceea ce priveste bonusurile oferite de catre companii, primul trimestru din 2017 a adus o crestere comparativ cu perioada similara a anului trecut. Astfel, in primele luni din acest an, angajatii au primit bonusuri mai mari cu aproximativ 6%, potrivit Indexului Smartree.

Dincolo de beneficiile in bani, foarte multe companii ofera angajatilor si alte tipuri de avantaje. Cele mai intalnite, conform analizei Smartree, in perioada amintita, au fost

tichetele de masa,

abonamente medicale la clinici private,

decontarea cheltuielilor de transport,

bonamente la sali de sport,

sali de relaxare,

tichete cadou,

prime cu diverse ocazii,

cadouri pentru copii in zile speciale.

Primul trimestru din 2017 a insemnat si o crestere a numarului de zile de concediu de odihna luate de angajati. Astfel, fata de T1 2016, acestea au crescut cu peste 18%.

Angajarile noi, in crestere cu peste 13 procente

Indexul Smartree pentru primul trimestru mai arata, de asemenea, si cum a evoluat numarul de angajati din sectorul privat in prima parte din acest an. Astfel, per total pe piata muncii, in companiile private, in perioada mentionata, numarul angajarilor a crescut cu peste 13%.

“Principalele industrii care au absorbit noii angajati in prima parte din acest an provin din industria pharma & medical, dezvoltare software, shared services, automotive, dar si retail, inclusiv FMCG. Acest lucru a fost determinat de investitii din ce in ce mai mari pe piata din Romania, deschiderea de noi facilitati de productie precum si cererea constanta pentru specialistii in domeniul sistemelor informatice, ca urmare a faptului ca Romania ramane in continuare printre cele mai atractive hub-uri IT din zona”, a incheiat Adrian Stanciu.

Pentru realizarea Smartree Workforce Index, un instrument care ofera o sinteza a evolutiei recrutarilor, a cresterii salariale si a bunastarii angajatilor, sunt luate in calcul peste 200 de companii, care activeaza in diverse industrii din domeniul privat si care ruleaza in medie afaceri de peste 2,5 miliarde de euro.