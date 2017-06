A lucrat ca educatoare in sistemul privat si nu i-a placut modul in care erau educati copiii, asa ca atunci cand fiul ei a implinit varsta de patru ani a hotarat sa isi faca propria gradinita. Valentina Secara alegea in 2004 sa intre in antreprenoriat si sa infiinteze o unitate dupa curriculum britanic, cu doi elevi si patru educatori. Acum, businessul Acorns Nursery include doua gradinite cu crese, peste 100 de copii inscrisi si 16 educatori.

"Inainte de a incepe proiectul Acorns Nursery, am lucrat ca educator intr-o gradinita privata. Aici am si inceput sa sesizez discrepantele intre ceea ce consideram eu ca inseamna educatia unui copil in primii ani de viata si ce se intampla, de fapt, in gradinite. Ideea (businessului - n.red) a venit ca urmare a unei experiente personale, in momentul in care cautam o gradinita pentru fiul meu, care in 2003 avea patru ani. Atunci s-a conturat proiectul unei gradinite care sa preceada scoala britanica si care sa trateze copilul ca pe un individ, cu toate aspectele unicitatii sale. Mi-a placut ideea de a avea un business in care sa pun in aplicare propria viziune in educatie", a explicat Valentina Secara, fondator Acorns Nursery.

Antreprenoarea isi aminteste la momentul acela luau nastere multe proiecte similare, insa conditiile din gradinite nu erau cele mai bune.

"In 2004 numarul gradinitelor nou deschise era foarte mare, ele existand in conditii nu tocmai optime (parter de bloc, garaje, vile neprielnice etc), iar fluctuatia personalului era de asemenea mare. In plus, sectorul de crese private nu era dezvoltat", isi aminteste aceasta.

A inceput cu doi copii si patru educatori

In toamna anului 2004, din pasiune pentru copii, dar si din dorinta de a aduce pe piata o institutie de invatamant canalizata pe nevoile copiilor, Valentina Secara a deschis gradinita Acorns Nursery.

"Pasiunea pentru copii si educatie a stat la baza deciziei mele, sustinandu-ma in toti acesti ani. In plus, promovarea nevoii de educatie pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 0-3 ani si sustinerea acesteia mi s-au parut provocari foarte bune pentru mine si pentru ceea ce simteam ca pot face in educatie. Mi-am propus ca, pornind de la curricula britanica, sa oferim copiilor din Romania un anumit tip de educatie, canalizata pe nevoile individuale ale celui mic si nu pe performantele educatorului", a precizat antreprenoarea.

Primii pasi au fost facuti prin preluarea unui spatiu in care anterior functionase o alta gradinita si amenajarea locului, investitia totala ridicandu-se la 120.000 de euro.

Apoi a urmat gasirea si pregatirea personalului.

Importanta a fost si pregatirea personalului, pregatire pe care am realizat-o inca de la deschiderea gradinitei, in asa fel incat toata echipa sa abordeze acelasi stil de lucru si sa fie purtatorii aceluiasi mesaj

Ulterior, in 2006, antreprenoarea a deschis si o cresa, Baby Acorns, despre care spune ca a fost prima cresa privata din Romania, in care a instituit standardul de 1 educator la 4 copii specific in Marea Britanie.

De ce a ales curriculum britanic

"Curriculum britanic este din punctul meu de vedere cea mai buna solutie pentru copii datorita abordarii individualizate a actului educational. In centrul acestuia este copilul unic si toata activitatea, mediul, relatia cu parintii sunt structurate pentru a sustine aceasta unicitate. In plus, standardele de 1 educator la 4 copii pentru varsta 1-3 ani si 1 la 8 pentru cei mai mari (4-6 ani) ajuta la indeplinirea obiectivelor educationale, emotionale, sociale", a explicat Secara.

Daca la inceput informatiile despre modelul de educatie britanic nu erau foarte multe in Romania, antreprenoarea spune ca, in ultimii ani, nivelul de cunoastere a ofertei curriculumului britanic in randul parintilor este in crestere si la fel si optiunea lor pentru acest sistem.

Este o tendinta observata la nivel mondial. Se estimeaza o crestere de 64% a numarului de scoli pe curricula britanica pentru urmatorii ani

In unitatile Acorns predarea are loc exclusiv in limba engleza, personalul este pregatit la nivelul standardelor britanice si exista un educator la patru copii pentru cei cu varste intre 1-3 ani si unul la opt copii pentru cei de sase ani.

Cat platesc parintii pentru educatie ca in Vest

Preturile creselor si gradinitelor Acorns variaza intre 2.400 de lei si 2.880 de lei, sume peste care se mai pot adauga costuri cu activitati optionale.

Parintii care aleg Acorns sunt din segmentul middle-top management din companii sau antreprenori, atat romani, cat si expati

De asemenea, din 2012 Acorns organizeaza, prin centrul sau de training First7, ateliere pentru copii cu varste intre 6 si 36 de luni, costul participarii pentru un copil insotit de parinte fiind de 80 de lei.

"Atelierele au inceput in 2012, din dorinta de a promova educatia timpurie si mai ales pe cea realizata prin metodele Acorns si tipul de activitati ce pot fi realizate cu bebelusi cu varsta 6-36 luni", a explicat Valentina Secara.

In prezent, Acorns Nursery isi desfasoara activitatile in doua spatii, unul in centrul si altul in nordul Capitalei, cel din urma fiind deschis in 2016, cu o investitie de 40.000 de euro. In cele doua unitati invata 103 copii, sub indrumarea a 16 educatori.

Planurile pe termen scurt ale antreprenoarei sunt sa ajunga la 170 de copii in cele doua unitati, aceasta reprezentand capacitatea maxima. Totodata, Valentina Secara ia in calcul deschiderea unei scoli private Acorns.

Fundatia Acorns a inregistrat anul trecut venituri de 2,2 milioane de lei (500.000 de euro) si a avut pierderi de 640.000 de lei (140.000 de euro).