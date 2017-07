Kaufland avea anul trecut, in medie, 14.070 de angajati in Romania, cu 6% peste media anului 2015, fiind unul dintre cei mai mari angajatori din tara. Anul trecut, retailerul anunta ca va creste salariul minim pentru lucratorii comerciali din magazine, ajungand astfel la suma de 2.000 lei brut, incluzand tichete de masa. In functie de vechime, salariul unui lucrator comercial poate ajunge chiar si pana la suma de 3.800 lei brut, aceasta cuprinzand sporuri si tichete de masa.

Potrivit datelor proprii, cresterile salariale au loc periodic in companie, ultima fiind implementata in luna mai 2016. Noua majorare a avut loc efectiv de la 1 martie 2017.

„Acordam o mare importanta structurii de personal eficiente si ierarhiilor plate. Dar cine doreste sa lucreze cu cei mai buni si motivati oameni de pe piata romaneasca trebuie sa si plateasca pe masura performantelor. Costurile noastre de personal raman insa stabile, chiar daca platim cu mult peste salariul minim si salariile de inceput aproape s-au dublat fata de anii anteriori. Ne bucuram de initiativele legislative din ultimii ani in privinta cresterii salariului minim si, din perspectiva zilei de astazi, consider ca este necesar un salariu minim de 2.000 lei. In acelasi timp, avem nevoie de mai multa flexibilitate in legea muncii ca sa putem satisface nevoile noilor nostri angajati. Fiecare societate de retail ar trebui sa fie interesata de o evolutie pozitiva anuala a salariului real, deoarece consolideaza puterea de cumparare si stimuleaza consumul. Adica nu poate fi in interesul nostru sa scadem astfel costurile de personal, ci mai degraba sa compensam cresterile salariale anulale, in mod eficient si procedural”, a explicat Marco Hößl intr-un interviu acordat wall-street.ro.

Kaufland a inregistrat anul trecut o profitabilitate per angajat de 46.433 lei per angajat (10.342 euro), in conditiile unui numar mediu de 14.070 angajati, arata o analiza wall-street.ro realizata pe baza datelor furnizate de Ministerul de Finante.

Kaufland Romania a ajuns la o retea de 115 hipermarketuri, raportand anul trecut o cifra de afaceri de 9,69 miliarde lei (2,13 miliarde euro), in crestere cu 5,6% fata de 2015, potrivit datelor transmise de companie. Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului de Finante, retailerul a inregistrat un profit de 653 de milioane de lei (145 de milioane de euro), in crestere cu 0,67% fata de anul anterior. Grupul german Kaufland a intrat pe piata din Romania din anul 2005.

Recent, retaierul a anuntat modernizarea intregii retele de 115 magazine, inclusiv a galeriilor comerciale din incinta, dupa schimbarea identitatii vizuale.

La solicitarea wall-street.ro legata de nivelul investitiei pe care-l presupune modernizarea magazinelor, Valer Hancas, manager corporate affairs si comunicare Kaufland Romania, a declarat: ”Ca reper de investitie, bugetul alocat pentru procesele de modernizari si deschideri de noi magazine s-a situat in 2016 in jurul sumei de 100 milioane de euro”.

Incepand din aceasta vara, Kaufland are un logo nou si isi reinnoieste in acelasi timp design-ul magazinelor, publicatia companiei si website-ul.

Planurile companiei nu se opresc aici, potrivit CEO-ului Kaufland Romania retailerul urmand sa deschida, pana in februarie 2018, noi magazine in Bucuresti, Cluj-Napoca, Buzau si Satu Mare. Acesta a subliniat insa ca „suprafetele sub 2.500 mp nu reprezinta interes” pentru companie.

Cand se deschide primul magazin Kaufland dintr-un mall

O deschidere asteptata este si primul magazin Kaufland intr-un centru comercial, anunt facut chiar de anul trecut in cadrul conferintei retailArena, orasul ales in acest sens fiind Sibiu.

„Data deschiderii depinde de finalizarea centrului comercial, deoarece noi suntem doar chiriasi acolo. In principiu nu excludem nici pe viitor inchirierea de spatii. Noi credem ca in spatiile alese din mall-uri suprafete de 4.000 mp pot fi profitabile. Aceasta este si o oportunitate pentru dezvoltatorii de mall-uri ca pe viitor sa aiba comercianti de alimente cu amanuntul pe post de chiriasi <<ancora>>, fara sa le puna la dispozitie imediat 10.000 mp si in acest fel ar avea mai mult spatiu pentru alte concepte de retail”, considera Marco Hößl.

Retailul modern a ajuns anul trecut la o cota de 57% din piata, iar in primele luni din acest an procentul a urcat la 60%. Comertul modern a castigat in ultimii doi ani aproape 700 de magazine noi, ajungand in 2015 la 1.755 locatii, in timp ce retailul traditional a pierdut aproape 8.000 de magazine, arata o analiza Nielsen. Dinamica cea mai mare pe zona comertului modern revine supermarketurilor, numarul acestora crescand cu 11% pana la 1.148 magazine in 2015 comparativ cu 2014. A crescut si numarul discounterilor, cu 5%, pana la 373 de magazine, dar si a hypermarketurilor, cu 4%, pana la 184 de locatii.