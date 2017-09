Angajatii din sanatate si asistenta sociala au primit cele mai mari cresteri salariale in ultimii zece ani, castigul mediu brut al acestora ajungand in prezent la 3.700 lei/luna, de peste trei ori mai mult decat cel de 1.160 lei/luna din 2007. Care au fost domeniile in care salariile au crescut cel mai mult dupa criza financiara?

Locul 1: Sanatate si asistenta sociala

Salariu mediu brut in prezent: 3.765 lei/luna

Crestere in ultimii 10 ani: +223%

Medicii, asistentele si celelalte persoane angajate in sanatate aveau in 2007 unele dintre cele mai mici salarii, acestea urcand insa de peste trei ori (+223%) pana in momentul de fata, potrivit datelor INS. Chiar si asa insa, salariile din sanatate sunt departe de a fi printre cele mai mari din tara, angajatii din domeniu aflandu-se pe locul 26 din 67 in topul salariilor din Romania in functie de domeniul de activitate.

Locul 2: Silvicultura, exploatarea forestiera si pescuit

Salariu mediu brut in prezent: 3.456 lei/luna

Crestere in ultimii 10 ani: +218%

Silvicultura este un domeniu in general uitat in Romania, putin peste 33.000 de persoane activand in acest sector. Cresterea cu 218% a salariilor dupa criza financiara nu reuseste sa faca din acest domeniul unul foarte atractiv, castigul mediu brut fiind in prezent de 3.456 lei/luna.

Locul 3: Sectorul petrolier

Salariu mediu brut in prezent: 7.856 lei/luna

Crestere in ultimii 10 ani: +212%

Joburile din companiile petroliere au fost mereu bine platite; la Petrom, de exemplu, castigul mediu brut in 2016 a fost de 10.200 lei/luna (inclusiv bonusuri). Oarecum surprinzator, in acest domeniu a fost inregistrata si o crestere puternica a salariilor, chiar daca in ultimii ani sectorul a trecut printr-o criza care a prabusit cotatiile titeiului cu peste 50%.

Locul 4: Servicii suport si servicii administrative

Salariu mediu brut in prezent: 2.620 lei/luna

Crestere in ultimii 10 ani: +209%

Potrivit INS, in aceasta categorie intra o serie intreaga de job-uri cu un nivel redus de calificare, printre care operatorii din call-center-uri, personalul de paza, activitati de secretariat sau de curatenie. Astfel, salariile acestor persoane au urcat de la o medie de 848 lei/luna in iulie 2007, la 2.620 lei in prezent – nivel care ramane insa scazut comparativ cu celelalte salarii.

Locul 5: Sectorul IT

Salariu mediu brut in prezent: 7.745 lei/luna

Crestere in ultimii 10 ani: +206%

Sectorul IT a fost fara indoiala vedeta ultimilor 10 ani in Romania, iar triplarea salariilor nu mai mira aproape pe nimeni. Pe langa faptul ca a inregistrat o crestere foarte mare a salariilor, IT-ul a ajuns sa fie al doilea cel mai bine platit domeniu din Romania, depasit doar de sectorul petrolier.

Unde au crescut cel mai putin salariile?

Brokeri si ceilalti angajati din domeniul intermedierilor financiare (inclusiv asigurari) au avut printre cele mai mici cresteri salariale in ultimii 10 ani (in general cresteri de 60%). Criza financiara a lovit puternic acest domeniu, unde taierile de bonusuri, concedierile si in general restrangerile de activitate au fost caracteristice in primii ani ai crizei. Salariul mediu brut in domeniul intermedierii financiare ramane insa unul considerabil in prezent: 6.340 lei/luna.

Nu acelasi lucru se poate spune despre mineri, care pe langa faptul ca au unele dintre cele mai mici salarii din Romania (3.715 lei/luna brut) au avut si o rata de crestere a lefurilor de doar 46% in ultimul deceniu.

Sursa foto: Shutterstock