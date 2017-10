Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea Petru Maior din Targu Mures, Universitatea Ovidius din Contanta si Universitatea Spiru Haret sunt primele institutii de invatamant care pun la dispozitia studentilor si companiilor un instrument menit sa simplifice interactiunea dintre cererea si oferta de munca.

Incepand din aceasta toamna, Universitatea Babes-Bolyai, in parteneriat cu SmartDreamers, ofera studentilor o platforma unde acestia pot gasi locuri de munca full time si part time. Ne dorim sa venim in sprijinul tinerilor, oferindu-le oportunitati de angajare care sa completeze studiile si sa ii ajute sa castige experienta in domeniul dorit, fara a neglija traseul academic Oana Ghimbulut, psiholog in cadrul Centrului de Cariera al Universitatii Babes Bolyai

Aplicatia de recrutare, care permite companiilor sa posteze un anunt de job, iar studentilor sa aplice la o pozitie, a fost dezvoltata si oferita gratuit de catre platforma de recrutare SmartDreamers, in cadrul unui proiect initiat de compania din Targu Mures in vara acestui an.

Dezvoltarea unei aplicatii de recrutare pentru universitati implica costuri mari si o perioada de timp destul de indelungata. Noi am vazut o oportunitate de a oferi know-how-ul nostru, prin dezvoltarea unei aplicatii usor de instalat pe site-ul universitatii, coroborat cu functionalitati de recrutare avansate. Toate acestea, in mod gratuit, pentru a simplifica accesul studentilor la cele mai bune joburi si internship-uri Adrian Cernat, CEO si fondator SmartDreamers

Numarul universitatilor din Romania si regiunea Europei Centrale si de Est care se vor alatura acestui proiect va creste pana la finalul anului.

Despre SmartDreamers

SmartDreamers e platforma de recrutare online infiintata in anul 2014, care colaboreaza cu peste 3000 de companii din CEE, printre care se numara IBM, Emerson, Deutsche Bank, Vodafone, Orange, Adidas, Accenture, PepsiCO si P&G. In 2016, SmartDreamers a obtinut titlul de “Startup-ul Anului” in Romania, iar in anul 2017 titlul de “Cea mai inovatoare solutie de recrutare pentru tineri” la HR Oscar Ungaria. Startup-ul a obtinut pana in prezent investitii de un milion de euro, cea mai recenta apartinand 3TS Catalyst Romania.

Sursa foto: Shutterstock/ Antonio Guillem