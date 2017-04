Evenimentul Sustainability: Shaping The Future of Brands se va desfasura in data de 20 aprilie 2017, la Hotel Sheraton Bucuresti, in intervalul orar 9:00-17:00.

Idea Events, impreuna cu Asociatia Together For A Better Tomorrow, organizeaza cel mai important eveniment al anului, dedicat CSR si sustenabilitatii - ”Sustainability: Shaping The Future of Brands”. Acesta se va desfasura in data de 20 aprilie 2017, la Hotel Sheraton Bucuresti, in intervalul orar 9:00-17:00. Evenimentul face parte din seria de conferinte pe care Idea Events o dedica sustenabilitatii, sub titulatura: ”Impreuna pentru un viitor mai bun”.

Invitatul special al evenimentului va fi Francesca Palamidessi, Senior Coordinator Corporate & Stakeholder Relations al organizatiei Global Reporting Initiative (GRI).

Conferinta va fi punctul de intalnire a brandurilor de renume pentru care sustenabilitatea este mai mult decat o strategie de business, fiind parte integranta a misiunii si valorilor lor. Specialisti în domeniu vor dezbate aspecte legate de trecerea de la CSR la sustenabilitate, prin eficientizarea tuturor proceselor din interiorul unei organizatii, cum se aliniaza practicile de CSR si sustenabilitate cu cerintele noii generatii millennials si care vor fi trendurile anului in domeniu.

Evenimentul va avea si un panel dedicat problematicii directivei UE 2014/95, privind obligativitatea companiilor de a raporta, incepand cu 2017, o serie de aspecte non-financiare, punand accentul pe tranzitia de la G4 la noile standarde de raportare GRI si pe procesul de standardizare a domeniului CSR-ului si schimbarile legislative preconizate. Expertii din domeniu vor prezenta in profunzime ce presupune o raportare a sustenabilitatii conform standardelor implementate la nivel european si vor aduce in discutie principalele trenduri, directii si provocari din domeniu. Prezentarile interactive ii vor ajuta pe cei prezenti sa isi contureze o viziune clara asupra raportarii de sustenabilitate si a ceea ce inseamna responsabilitatea sociala si cum poate ea fi aplicata in propria organizatie.

Speakerii participanti la eveniment sunt: Costinela Dragan - Sustainability Manager KMG International, Robert Uzuna - Corporate Affairs Director Ursus, Georgiana Miron – Marketing & Communication Groupama, Alina Cristea - Manager Dezvoltare Durabil� Holcim Romania, Sabina Stirb - Public Affairs and Corporate Citizenship Manger SEE Samsung, Cristina Balan - Managing Partner BootIQ (GRI Nominated Trainer), Cristina Savuica - Chief Happiness Officer Lugera The People Republic, Dana Dobrescu - Senior Communication Manager Unilever, Teodora Migdalovici - Cannes Lions Ambassador in Romania, Roxana Colisniuc - CSR Officer ING Bank Romania, Andreea Giovani - Sustainability Manager PwC Romania, Adina Ionescu - Director Comunicare Groupe Renault, Simona Firtat - Corporate Communication & Public Affairs Manager L'Oreal, Ioana Tetelea - Managing Partner Invisible Nature, Oana Bulexa - Managing Director MSLGROUP The Practice, Alexandru Nicola - Sales Manager Renovatio, Magor Csibi - Director WWF, Marinela Nedelcu - Q&E Specialist & First Choice Adviser Gold DHL Intl Romania, Diana Neacsu – Communication & Government Relations BASF, Mircea Ilie - Sustainability Leader Ikea Baneasa, Alina Frincu - Director RRP Philip Morris International, Cristina Hanganu - Communications and CSR Director, Lidl Romania, Ramona Ciocodei, Communications Manager McDonald’s si Andreea Maria Cioban, Director Executiv al Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald.

Multumim partenerilor nostri care prin contributia lor au f� cut posibila desfasurarea evenimentului:

Partener GOLD: KMG International

Parteneri SILVER: Ursus Breweries, Holcim Romania si Groupama

Pentru informatii privind inscrierea si achizitionarea biletelor, va rugam contactati echipa Idea Events la adresa oana.bica@idea-events.com / 0799.13.12.44 sau accesati site-ul www.idea-events.com.