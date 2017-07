Cifrele de afaceri cumulate ale primilor zece jucatori au fost, in 2016, de 45,97 miliarde de lei (9,3 miliarde de euro, la un curs de 4,94 lei pentru un euro) in cazul strainilor, respectiv de 1,99 miliarde de lei (403,4 milioane de euro) pentru romani.

In comparatie, profitul net cumulat al celor mai mari zece retaileri straini a fost, anul trecut, de 1,41 miliarde de lei (287,3 milioane de euro), fata de nivelul de 66 de milioane de lei (13,3 milioane de euro) la care s-a ridicat valoarea indicatorului in cazul romanilor.

Top 3 cei mai mari retaileri romani in functie de cifra de afaceri este identic cu clasamentul pe anul 2015: Unicarm, companie controlata de omul de afaceri Vasile Lucut, cel care a pus bazele producatorului de carne si lactate in urma cu peste 20 de ani, a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 651,26 milioane de lei (131,83 milioane de euro), in crestere cu 0,89% fata de 2015; pe locul al doilea se situeaza lantul de magazine Diana, din judetul Valcea, controlat de familia Craciunescu, cu o cifra de afaceri in 2016 de 309,64 milioane de lei (62,68 milioane de euro; crestere de 6,79% fata de 2015) si Elan-Trio din Odorheiu Secuiesc, business detinut de familia Boros, cu business in valoare de 187,85 milioane de lei (38 de milioane de euro), in scadere cu 7,89% fata de cele 2014 milioane de lei inregistrate in 2015.