Piata farmaceutica la nivel global este estimata la 1,1 trilioane de dolari, dupa rezultatele obtinute in 2016, iar primele 10 companii din top reprezinta aproximativ 40% din total, potrivit IgeaHub . Vezi in continuare care sunt aceste companii farmaceutice si ce venituri inregistreaza in Romania.

Modelul de clasificare a inclus sapte criterii pentru fiecare organizatie, cu accent pe veniturile generate de produsele farmaceutice si pe cresterea veniturilor (2015-2016). Criteriile includ veniturile farmaceutice, cresterea anuala a veniturilor, cheltuielile totale pentru cercetare si dezvoltare, cheltuielile totale, venitul total, proportia veniturilor primelor trei produse farmaceutice si veniturile pe angajat.

10. Amgen - SUA

Venituri totale - 22,9 miliarde dolari

Amgen este o companie multinationala americana cu sediul in California. Compania produce medicamente biologice (realizate cu sau derivate din organisme vii), oncologia fiind una dintre pricipalele zone de interes si cea cu vanzarile cele mai mari, urmata de nefrologie.

In Romania, Amgen a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 6,9 milioane dolari si un profit de 1,1 milioane dolari.

9. Gilead Sciences - SUA

Venituri totale - 30,3 miliarde dolari

Gilead este o companie biofarmaceutica care cerceteaza, dezvolta si comercializeaza medicamente inovatoare cu accent pe virologie, hepatologie, hematologie, oncologie, medicina cardiovasculara, boli inflamatorii si respiratorii.

8. AstraZeneca - Marea Britanie

Venituri totale - 23 miliarde dolari

Cu sediul in Londra, compania si-a extins afacerea de-a lungul timpului incepandu-si activitatea in mai mult de 100 de tari si avand peste 60.000 de angajati la nivel global.

7. AbbVie - SUA

Venituri totale - 25,6 miliarde dolari

AbbVie, cu sediul in Illinois, dezvolta si comercializeaza terapii concentrate pe reumatologie, gastroenterologie, dermatologie, oncologie, virologie, tulburari neurologice si afectiuni metabolice.

Compania farmaceutica are in jur de 29.000 de oameni de stiinta, cercetatori, comuncatori si specialisti in domeniu.

6. Novartis - Elvetia

Venituri totale - 48,5 miliarde dolari

Novartis este o companie globala de asistenta medicala cu sediul in Basel, Elvetia. Portofoliul companiei include produse farmaceutice inovatoare si medicamente oncologice, medicamente generice si biosimilare, cat si dispozitive pentru ingrijirea ochilor.

Grupul elvetian este prezent in Romania prin divizia de medicamente generice Sandoz, care detine o fabrica de antibiotice la Targu Mures.

5. Sanofi - Franta

Venituri totale - 35,8 miliarde dolari

Sanofi este o companie franceza implicata in cercetarea, dezvoltarea, fabricarea si comercializarea de solutii terapeutice. Echipa companiei este formata din peste 110.000 de angajati in peste 100 tari.

Sanofi Romania a inregistrat anul trecut cifra de afaceri de 245 milioane dolari si un profit de 13,7 milioane dolari. Compania a avut un numar mediu de 158 angajati.

4. Roche - Elvetia

Venituri totale - 51 miliarde dolari

Roche este una dintre cele mai mari companii de biotehnologie la nivel mondial, ce ofera medicamente diferentiate clinic in domeniul oncologiei, imunologiei, bolilor infectioase, oftalmologiei si afectiunilor sistemului nervos central. Avand sediul central in Basel, Elvetia, Roche este prezenta in peste 100 tari, iar in 2016 compania avea peste 94.000 angajati la nivel global.

Grupul Roche a inregistrat o crestere de 5% a vanzarilor globale in primul semestru al acestui an, pana la 27 miliarde dolari, iar vanzarile diviziei de farmaceutice au crescut cu 5% in primul semestru al acestui an, pana la 21 miliarde dolari.

3. Johnson & Johnson - SUA

Venituri totale - 71,8 miliarde dolari

Johnson & Johnson (J&J) si filialele sale sunt implicate in cercetarea, dezvoltarea, fabricarea si comertul de produse farmaceutice, dispozitive medicale si produse de sanatate pentru consumatori.

In Romania, compania are 129 de angajati si a incheiat anul 2016 cu cifra de afaceri 148,5 milioane dolari, iar profitul net a fost 1,5 milioane dolari.

2. Merck - SUA

Venituri totale - 39,8 miliarde dolari

Merck & Co., Inc., cunoscuta si sub numele de Merck Sharp & Dohme sau MSD, ofera solutii de sanatate prin intermediul medicamentelor eliberate pe baza de prescriptie medicala, vaccinuri, terapii biologice si produse de sanatate animala.

Merck Romania a inregistrat anul trecut cifra de afaceri de 36,3 milioane dolari si un profit de aproape 900.000 dolari. Totodata, compania avea 43 de angajati in 2016, potrivit datelor de la Ministerul Finantelor Publice.

1. Pfizer - SUA

Venituri totale - 52,8 miliarde dolari

La nivel global, Pfizer are un numar de peste 96.500 angajati, cu o prezenta in peste 125 de tari. In Romania compania are 330 de angajati in Bucuresti si Cluj-Napoca.

Compania americana Pfizer este prezenta pe piata din Romania de 25 de ani, primii ani activand cu statut de reprezentanta. In 2003 compania a devenit entitate juridica cu operatiuni comerciale, iar 5 ani mai tarziu a dobandit o licenta de distributie pentru comercializarea medicamentelor care sunt aduse in Romania.

Pfizer Romania a incheiat anul trecut cu o cifra de afaceri de 165,1 milioane dolari, dintre care 17,4 milioane dolari au fost inapoiati sistemului public de sanatate prin taxa clawback. In acelasi timp, Pfizer Romania a investit anul trecut aproape jumatate de milion de dolari pentru a sprijini comunitatea si 3 milioane dolari in educatie medicala pentru 2.704 profesionisti medicali si 109 organizatii profesionale.

Sursa foto: Marian Weyo / Shutterstock.com